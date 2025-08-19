Hoa hậu Diễm Hương mang thai lần 2 ở tuổi 35, kể hành trình "tìm con"

Hoa hậu Diễm Hương đang mang thai ở tháng thứ 6. Cô và ông xã đã lên kế hoạch sinh con từ lâu. Cuối năm ngoái, người đẹp từng mang thai nhưng không may bị sảy, khiến cả sức khỏe lẫn tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề.

Sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, hai vợ chồng quyết định về Việt Nam thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và may mắn thành công ngay từ lần đầu tiên.

Hoa hậu Diễm Hương vui mừng thông báo đã mang thai lần hai (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Điều tôi lo nhất là em bé sinh sau tuổi 35 có thể không tốt, chất lượng trứng sẽ suy giảm, ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và trí tuệ của con. Quá trình IVF không bao giờ dễ dàng. Tôi nhớ mãi ngày 14/2, khi mọi người đắm mình trong không khí Lễ tình nhân thì vợ chồng tôi lại ở bệnh viện để thực hiện chuyển phôi.

IVF không phải chỉ cần có tiền là được, khoa học hiện đại cũng không thể đảm bảo 100%. Rất nhiều gia đình đã hy vọng rồi thất vọng nhiều lần. Với chúng tôi, kết quả thành công thật sự là may mắn lớn", Diễm Hương chia sẻ.

Người đẹp cho biết, trước khi cô trở lại Canada, các chỉ số xét nghiệm và siêu âm đều rất khả quan. Khi vượt qua cột mốc 12 tuần, nỗi lo lắng trong cô mới dần vơi bớt.

Do việc khám thai ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn, vợ chồng cô càng cẩn trọng trong việc chăm sóc em bé. Đến nay, khi thai kỳ bước vào tháng thứ 6, sức khỏe Diễm Hương ổn định. Cô và chồng hạnh phúc, hồi hộp chờ ngày đón con chào đời.

Hiện Diễm Hương khoe bụng bầu đã nhô cao (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong suốt thai kỳ, Diễm Hương nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ ông xã. Anh đảm nhận vai trò "đầu bếp" chính, nấu những món ăn mang hương vị Việt để chiều khẩu vị vợ. Dù bận rộn, anh vẫn sẵn sàng xắn tay áo vào bếp lúc tối muộn, thậm chí làm bánh cho vợ.

Gia đình Diễm Hương (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gia đình hai bên đều mong ngóng sự xuất hiện của thành viên mới. Bố mẹ ruột của Diễm Hương tuy không thể sang Canada nhưng thường xuyên gửi đồ ăn từ Việt Nam sang. Mẹ cô còn đan quần áo cho cháu. Con trai đầu lòng của Diễm Hương - bé Noah - cũng háo hức chờ em ra đời để được chăm sóc, chơi đùa cùng.

Từ khi mang thai, Diễm Hương giảm đáng kể công việc phun xăm thẩm mỹ. Nếu trước đây cô có thể ngồi làm việc 5-9 tiếng, thì nay chủ yếu nghỉ ngơi. Ông xã cũng luôn nhắc cô hạn chế làm việc để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.