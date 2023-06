Quỳnh Nga khoe đường cong gợi cảm, vòng eo con kiến khi tập yoga bay

Quỳnh Nga (SN 1988 tại Hà Nội), sau bộ phim Lập trình trái tim, cô được đông đảo khán giả nhớ đến với biệt danh "cá sấu chúa". Có thể nói, đây là vai diễn đổi đời của nữ diễn viên sinh năm 1988.

Từng tạm "chia tay" với showbiz trong một quãng thời gian dài, Quỳnh Nga trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn "tiểu tam" Nhã vào năm 2019 trong bộ phim Về nhà đi con. Từ thành công của vai diễn này, cô gây chú ý khi liên tục để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả qua những bộ phim như Sinh tử, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ…

"Yoga bay là bộ môn thể thao kết hợp giữa yoga và pilates với sự trợ giúp của võng lụa treo cao 3m so với sàn nhà, giúp người tập tăng khả năng giữ thăng bằng, độ tập trung cũng như sức bền của đôi tay và toàn cơ thể. Tôi mới tập yoga bay khoảng 5 năm và thấy cũng thú vị vì được tập luyện với nhạc. Sau một thời gian, tôi thấy mình khỏe hơn. Môn này nhìn nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng để tập nó rất khó vì sức nặng đè hết lên đôi tay nên tôi cũng phải có thời gian để tập luyện cho quen", Quỳnh Nga bộc bạch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"F5 yourself with yoga" là ngày hội yoga do Báo điện tử Dân trí lần đầu tiên tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng thu hút 5000 người tham gia cùng Dân trí xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn yoga có đông người tham gia nhất Việt Nam".

Dân trí mong muốn tôn vinh những giá trị thiết thực về thể chất lẫn tinh thần của yoga nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh, lạc quan tới cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Đến với sự kiện, người tham gia sẽ nhận được các quyền lợi độc quyền như:

Vé tham gia đồng diễn tại chương trìnhVật phẩm kỷ niệm khắc tên và số thứ tự đặc quyềnGiấy chứng nhận bạn là một trong số 5000 người góp phần tạo nên Kỷ lụcBộ Kit lên tới 5 triệu đồng: Voucher khám sức khỏe của Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, thảm tập và áo của sự kiện, nước suối…. Giao lưu gặp gỡ cùng các Hoa hậu, Nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam và các chuyên gia về sức khỏe hàng đầu

"F5 Yourself with Yoga" sẽ diễn lúc 5h30 sáng, ngày 12/8/2023 tại Sân Vận động Quốc Gia Mỹ Đình, số 1 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đăng ký tham gia ngay để nhận những ưu đãi hấp dẫn tại:

Website sự kiện: https://f5yoga.dantri.com.vn

Ticketbox: https://ticketbox.vn/event/f5-yourself-with-yoga-87049

VinID https: //id.vin/YOGA

Thông tin chi tiết sự kiện theo dõi tại đây

Tham gia Group cộng đồng F5 Yoga: https://www.facebook.com/groups/yogaf5/

Mọi thắc mắc liên hệ hotline: 0818.778.000/ 098.365.6568/ 091.768.0213

Email: f5yoga@dantri.com.vn