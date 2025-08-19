Hai người Trung Quốc trộm cắp của đồng hương, ra sân bay bỏ trốn

Ngày 19/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng người Trung Quốc gồm Xia Feiyang (SN 2006) và Zhang Haoran (SN 2008) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Riêng đối tượng cầm đầu Wang Meng (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) đang bỏ trốn.

Ngày 16/8, chị Lê Thị Thùy Trâm (SN 2000, trú tại xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) và bạn trai Li Peng (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) đến cơ quan công an trình báo về vụ trộm cắp tài sản tại nhà ở đường Lê Quang Đạo, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Hai đối tượng người Trung Quốc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khoảng 15h cùng ngày, khi trở về nhà sau giờ làm việc, cả 2 phát hiện tầng 2 bị xáo trộn, nhiều tài sản bị mất, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng, gồm tiền mặt, trang sức và túi xách hàng hiệu.

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét.

Chỉ sau 6 giờ tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện và phối hợp với đồn Công an cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bắt giữ Xia Feiyang và Zhang Haoran khi đang trên đường ra sân bay quốc tế Đà Nẵng để bỏ trốn về nước.

Lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ tang vật, bao gồm số tiền, trang sức và túi xách bị lấy trộm.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận cùng với Wang Meng (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc, đang bỏ trốn) đã bàn bạc, tổ chức thực hiện vụ trộm với kế hoạch tinh vi, trong đó Wang Meng giữ vai trò cầm đầu.

Vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng Wang Meng, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, vụ việc trên cho thấy các đối tượng tội phạm ngày càng manh động, liều lĩnh, lợi dụng sơ hở của chủ nhà để đột nhập trộm cắp tài sản có giá trị lớn.

Điều đáng lo ngại là một số vụ việc còn có yếu tố người nước ngoài tham gia, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, không để nhiều tiền, vàng tại nhà riêng; lắp đặt hệ thống khóa an toàn, camera giám sát, đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu khả nghi.