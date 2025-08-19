Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Saigon Marina IFC sẽ là "điểm hẹn" các ngân hàng

Sáng 19/8, lễ khánh thành và ra mắt tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) diễn ra. Tòa tháp này là một trong 80 công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh, đồng thời đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Tòa tháp Saigon Marina IFC cao 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000m2, trong đó khoảng 87.000m2 dành cho văn phòng hạng A. Phần diện tích còn lại được bố trí làm trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian phòng họp và các tiện ích cao cấp. Tòa tháp do Tập đoàn Keppel (Singapore) tư vấn phát triển và vận hành, kiến tạo nên một hệ sinh thái tài chính - thương mại giữa trung tâm thành phố.

Công trình này là một trong 3 tòa tháp cao nhất Việt Nam, được thiết kế theo chuẩn LEED Gold với giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, trong đó hơn 30% diện tích được quy hoạch dành cho không gian xanh. Điểm nhấn kiến trúc của tòa tháp là hệ thống LED toàn mặt dựng có khả năng trình chiếu ánh sáng nghệ thuật sống động, kết hợp cùng quảng trường nhạc nước hiện đại giúp Saigon Marina IFC trở thành “ngọn hải đăng” của nền kinh tế đô thị hiện đại.

Saigon Marina IFC là công trình đầu tiên mở đầu cho chiến lược Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM là định hướng chiến lược dài hạn, nhằm đưa thành phố trở thành điểm đến của dòng vốn và hoạt động tài chính khu vực.

Saigon Marina IFC được xem là công trình đầu tiên mở đầu cho hành trình này, cung cấp hạ tầng tiêu chuẩn cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cho biết, Saigon Marina IFC là bước khởi đầu trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM - một động lực phát triển mới của cả nền kinh tế Việt Nam, góp phần đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng cùng bạn bè quốc tế.

Trong tầm nhìn chiến lược, Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM sẽ là nơi tập trung nguồn vốn, công nghệ và nhân lực từ các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn theo mô hình cụm liên kết ngành; cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng, triển khai sandbox Fintech, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đồng thời hình thành các sàn giao dịch hàng hóa, phái sinh quốc tế, phát triển dịch vụ chuỗi cung ứng, logistics và cảng biển.

Ông Phạm Tiến Dũng - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Ảnh: Hữu Khoa).

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng chia sẻ, Saigon Marina IFC không chỉ là tòa tháp hiện đại mà còn là dấu mốc lịch sử ghi nhận nỗ lực và khát vọng của TPHCM, cộng đồng doanh nghiệp. Theo ông, Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM với công trình mở đầu là Saigon Marina IFC sẽ là nơi kết nối các định chế tài chính toàn cầu, thu hút dòng vốn, nhân tài, công nghệ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ngân hàng Nhà nước cam kết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ ổn định, củng cố nền tảng vĩ mô, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để hoàn thiện khung khổ pháp lý, đồng thời định hướng hệ thống ngân hàng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy tài chính xanh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên hội nhập.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Chúng ta đang ở khoảnh khắc giao thoa giữa quá khứ - hiện tại

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tại sự kiện khánh thành Saigon Marina IFC (Ảnh: Hữu Khoa).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch HĐQT HDBank, chia sẻ: “Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại đang nắm tay nhau bước vào tương lai - từ những người thợ Ba Son năm xưa đến các kỹ sư, chuyên gia hôm nay - tất cả nối tiếp một mạch nguồn chung: Ý chí - niềm tin vào một Việt Nam thịnh vượng đang vươn ra thế giới”.

Bà cho rằng, tòa tháp Saigon Marina IFC không chỉ là biểu tượng kiến trúc mới của TPHCM mà còn là “trái tim” của đô thị, giữ cho nhịp đập kinh tế của TPHCM luôn mạnh mẽ, mở ra chương mới cho sự phát triển đô thị hiện đại và hội nhập toàn cầu. Bà Thảo nhấn mạnh, Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM sẽ là "điểm hẹn" của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistics với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hàng ngày.

Ông Kim Byoungho - Chủ tịch HĐQT HDBank - chia sẻ thêm về tầm nhìn Tập đoàn tài chính HD (HDFG) với hạt nhân là HDBank. Và Trung tâm Tài chính Quốc tế Sài Gòn Marina này là hiện thân của tầm nhìn đó. “Chúng tôi sẽ khơi thông dòng vốn quốc tế vào Việt Nam, mở ra những cánh cửa mới cho các nhà đầu tư toàn cầu và giúp biến IFC thành cầu nối liên kết nền kinh tế của chúng ta với thế giới”, ông nói.

Sự kiện khánh thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM nằm trong chuỗi sự kiện khánh thành đồng loạt 250 công trình, dự án với tổng vốn gần 1,3 triệu tỷ đồng trên khắp cả nước vào sáng nay. Sự kiện nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.