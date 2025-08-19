Cụ ông K.L. (75 tuổi, quốc tịch Campuchia) đã giành lại sự sống trong gang tấc nhờ ca phẫu thuật chẻ bán phần xương ức thành công tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM).

Khối u "hiểm" bóp nghẹt đường thở

Trước đó, ông L. cho biết chỉ cảm thấy khó thở từng cơn nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, kết quả chụp CT khiến ông và gia đình bàng hoàng, khi bác sĩ phát hiện một khối u khổng lồ với kích thước gần 11cm, lan từ cổ xuống ngực.

Khối u chèn ép nghiêm trọng khí quản, xâm lấn toàn bộ tuyến giáp và dính sát các mạch máu lớn. Đây là tình trạng hẹp khí quản ở mức nặng và rất khó để kiểm soát đường thở.

Kết quả kiểm tra hình ảnh còn cho thấy nhiều tổn thương rải rác ở phổi, đặt nghi vấn ung thư đã lan rộng. Việc điều trị càng thêm nan giải khi người bệnh có nhiều bệnh lý nền phức tạp, gồm bệnh mạch vành ba nhánh (đã đặt stent), suy giáp và tăng huyết áp.

Hình ảnh khối u khổng lồ chèn ép khí quản (Ảnh: BVCC).

Trước tình thế này, người bệnh đã từ quê hương đến bệnh viện ở Việt Nam để tìm kiếm cơ hội điều trị, giành lại sự sống.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn - một chuyên gia đầu ngành phẫu thuật lồng ngực - cho biết đây là ca bệnh phức tạp.

Khối u bao quanh và xâm lấn, bóp chặt khí quản gây hẹp nặng, lan rộng đến vùng trung thất, xâm lấn các nhánh mạch máu quan trọng, đe dọa tính mạng người bệnh. Do đó, bệnh nhân cần được phẫu thuật khẩn trương để loại bỏ khối u và tái tạo đường thở.

Quyết định khó khăn

Các bác sĩ đánh giá, ca bệnh này đặc biệt khó khăn trong gây mê và đặt nội khí quản, do bướu to và chèn ép lên khí quản. Chiều rộng nhất của đoạn khí quản hẹp chỉ 4,35mm, trong khi ống nội khí quản thường dùng cho người trưởng thành có đường kính lớn hơn 10mm.

BS.CK2 Vũ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Chuyên môn kiêm Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, cho biết với tình hình trên, ê-kíp điều trị không thể mở khí quản chủ động phía dưới đoạn hẹp khí quản.

Nhưng nếu không đặt được ống nội khí quản, người bệnh có thể tử vong ngay trên bàn mổ.

Trước ca mổ sinh tử, cuộc hội chẩn toàn viện diễn ra nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Trước tình huống hiếm gặp và đầy thách thức, cuộc hội chẩn khẩn cấp toàn viện đã được diễn ra, nhằm đánh giá toàn diện phương án điều trị và xây dựng kế hoạch ứng phó cho mọi tình huống có thể xảy ra.

ThS.BS.CK2 Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn chia sẻ, ê-kíp điều trị đã giải thích kỹ về tính phức tạp và nguy cơ của phẫu thuật cho người bệnh và thân nhân.

Trước sự mong muốn tha thiết được điều trị của người bệnh và gia đình, mọi khâu phẫu thuật được chuẩn bị thật kỹ lưỡng và chu đáo. Tất cả dốc hết sức mình để cứu mạng cụ ông.

3 giờ căng não trên bàn mổ

9h30, người bệnh được gây mê nội khí quản. Ê-kíp phẫu thuật gồm các chuyên gia phẫu thuật lồng ngực, phối hợp cùng ê-kíp gây mê hồi sức bắt đầu rạch da hình chữ T từ cổ xuống giữa ngực, sau đó cưa bán phần xương ức để mở đường vào trung thất – nơi khối u khổng lồ đang “ôm trọn” khí quản.

Trong quá trình phẫu thuật, một phần mô u được cắt gọn bằng dao siêu âm và gửi đi sinh thiết. Kết quả trả về cho thấy đây là ung thư ác tính.

Các bác sĩ tiến hành cắt bỏ toàn bộ khối u trung thất và tuyến giáp để bảo tồn những mạch máu lớn. Quá trình cầm máu được kiểm soát chặt chẽ trước khi đóng xương ức bằng chỉ thép.

Toàn bộ ca phẫu thuật kéo dài suốt 3 giờ, nhưng lượng máu mất đi chỉ khoảng 450ml - một con số khiêm tốn đối với ca mổ phức tạp, phải huy động đến 3 bác sĩ gây mê như trên.

“Chúng tôi tiên lượng trước nguy cơ và chuẩn bị nhiều phương án dự phòng. Điểm thuận lợi là phần nhu mô khí quản còn lại mềm mại, cho phép chúng tôi áp dụng kỹ thuật đặt ống nội khí quản theo cách tăng dần kích thước, từ khoảng 4,5mm mới mở rộng dần đến 7mm.

Nhờ vậy, ê-kíp đã kiểm soát đường thở thành công, đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh trong suốt ca mổ”, BS.CK2 Vũ Thị Thu Hương chia sẻ.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển về khoa Ngoại Lồng ngực ngay, không cần điều trị thêm tại khoa Hồi sức tích cực. Chỉ vài ngày sau đó, ông L. đã có thể hít thở sâu nhẹ nhàng, ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường, trò chuyện thoải mái với người thân mà không còn cảm giác khó thở như trước.

Bác sĩ Vĩnh cùng người bệnh và gia đình (Ảnh: BVCC).

"Cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân trên không chỉ đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao mà còn cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa và hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Thành công này không chỉ cứu sống người bệnh, mà còn một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng xử trí những ca bệnh hiếm gặp, phức tạp và cam kết “tất cả vì người bệnh” của chúng tôi", đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn khẳng định.