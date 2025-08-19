Toàn cảnh lễ đón chính thức Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18/8 đến ngày 22/8.

Lễ đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cùng đoàn đại biểu cấp cao diễn ra trang trọng tại Phủ Chủ tịch (Thủ đô Hà Nội).

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đứng trên bục danh dự tham gia nghi lễ chào cờ của Vương quốc Bhutan và Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường mời Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Việt Nam của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu chụp ảnh chung tại sảnh lớn Phủ Chủ tịch.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu tới Việt Nam mang dấu ấn đặc biệt trong quan hệ song phương. Sự kiện này không chỉ khẳng định tình cảm hữu nghị và mong muốn tăng cường hợp tác của Bhutan, mà còn phản ánh vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực.

Hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm giữa Việt Nam và Vương quốc Bhutan.

Việt Nam và Bhutan duy trì quan hệ gắn bó thông qua việc lãnh đạo cấp cao thường xuyên trao đổi điện chúc mừng nhân các dịp lễ quan trọng và tăng cường trao đổi đoàn ở nhiều cấp. Ngay sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã cử Đại sứ, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, du lịch trở thành điểm nhấn nổi bật, khi ngày càng có nhiều du khách Việt Nam đến Bhutan - quốc gia được biết đến với chỉ số hạnh phúc, thiên nhiên tươi đẹp và những địa danh Phật giáo đặc sắc.

Ngược lại, người dân Bhutan cũng ngày càng quan tâm khám phá Việt Nam với văn hóa đa dạng, con người thân thiện và danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Mặc dù hợp tác đầu tư, thương mại còn khiêm tốn, song số lượng doanh nghiệp Việt Nam sang tìm kiếm cơ hội làm ăn tại Bhutan đang có xu hướng gia tăng.

Việt Nam và Bhutan có nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác thực chất, nhất là trong nông nghiệp, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh. Trên các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, AIPA, APA…, hai nước luôn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau.

Chuyến thăm lần này hướng tới đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn, tập trung vào thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch bền vững, văn hóa, tôn giáo và hợp tác quốc tế.

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về Khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ hai nước; trao Bản ghi nhớ giữa Cục Hàng không dân dụng (Bộ Xây dựng) và Bộ Cơ sở hạ tầng và Giao thông Bhutan.