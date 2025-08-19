Quân đội Nga đang đẩy mạnh tấn công ở Donetsk, quyết đánh bật lực lượng Ukraine (Ảnh minh họa: DW).

Ukraine hứa mua 100 tỷ USD vũ khí Mỹ bằng nguồn vốn châu Âu

Financial Times đưa tin, để đổi lấy sự đảm bảo an ninh của Mỹ, Ukraine sẽ cam kết mua 100 tỷ USD vũ khí từ Mỹ bằng nguồn vốn châu Âu và ký kết thỏa thuận trị giá 50 tỷ USD với các công ty Ukraine để sản xuất UAV.

Theo các đề xuất, Kiev và Washington cũng sẽ ký kết một thỏa thuận trị giá 50 tỷ USD để sản xuất UAV với những công ty Ukraine tiên phong về công nghệ này sau khi xung đột với Nga nổ ra vào năm 2022.

Kiev đã chia sẻ các đề xuất chưa được công bố trước đây về những thỏa thuận an ninh mới với Mỹ trong danh sách các điểm thảo luận với các đồng minh châu Âu trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 18/8.

Financial Times không chỉ ra cụ thể Ukraine yêu cầu mua loại vũ khí nào theo thỏa thuận, nhưng Kiev đã nêu rõ mong muốn mua ít nhất 10 hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của mình, cũng như các tên lửa và thiết bị khác.

Ukraine tuyên bố Nga mất thêm 890 binh sĩ trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda dẫn báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày qua, Nga đã mất 890 binh sĩ và 66 hệ thống pháo binh trong các trận giao tranh.

Ước tính, tổng thiệt hại chiến đấu của Nga từ ngày 24/02/2022 đến ngày 19/08 như sau: Nhân sự - khoảng 1.071.780 (tăng thêm 890) người; Pháo binh - 31.698 (+66) khẩu; Pháo phản lực phóng loạt - 1.470 (+1) khẩu; UAV cấp chiến dịch - chiến thuật - 51.894 (+209) chiếc; Ô tô và xe bồn - 59.060 (+123) chiếc; Phương tiện đặc chủng - 3.943 (+1) chiếc.

Nga sắp tấn công lớn ở Zaporizhia và Donetsk

Kênh Military Summary đưa tin, trên tiền tuyến, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine (AFU), Tướng Alexander Syrsky báo cáo rằng, lực lượng Moscow đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn tại các tỉnh Zaporizhia và Donetsk.

Do lực lượng đã bị sứt mẻ và thiếu hụt nghiêm trọng cả về người lẫn hậu cần kỹ thuật, AFU tỏ ra lo lắng trước nguy cơ quân đội Nga (RFAF) mở đợt tổng tiến công quyết định tại 2 mặt trận Zaporizhia và Donetsk liền kề nhau, cũng như thọc sâu vào tỉnh Dnepropetrovsk lân cận.

Quân đội Nga tấn công các cơ sở hạ tầng giao thông và dầu khí ở vùng Odessa và Sumy, cũng như khu vực Zaporizhia do lực lượng Kiev kiểm soát, kênh Rybar cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Konstantinovka ngày 18/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công từ đa hướng, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến, áp trung tâm thành phố (Ảnh: Military Summary).

Cuộc phản công của Ukraine ở Dobropolye đang dần mất đà

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow tại Dobropolye đã đẩy lùi thành công mọi cuộc phản công của đối phương. UAV FPV Nga nhiều đến mực giờ đây có thể sử dụng như súng phóng lựu dùng một lần để tấn công mục tiêu.

Tập đoàn quân Cận vệ 51 RFAF tiếp tục ngăn chặn các cuộc phản công lớn của AFU gần Dobropolye. Tuy vậy, lực lượng Kiev đã chiếm lại được làng Zolotoy Kolodez. Nhưng trên hết, khi tiếp tục lấn sâu hơn vào tuyến phòng thủ đối phương, quân đội Ukraine đã không thể xuyên thủng được cạnh sườn trên mũi nhọn của RFAF gần Dobropolye.

Và nếu không thể cải thiện tình hình, AFU thực sự đang chiến đấu trong điều kiện bị bao vây chặt chẽ. Tức là, họ chỉ tiến sâu hơn vào vòng vây tiềm năng, kéo giãn chiến tuyến. Hơn nữa, lực lượng Kiev không thể thực sự mở rộng hành lang tấn công theo hướng Zolotoy Kolodez và liên kết với lực lượng tấn công trực tiếp từ Dobropolye trong khu vực các làng Novy Donbas - Kutuzovka.

Tại đó, AFU chỉ có thể đẩy nhẹ tiền tuyến của RFAF ra khỏi Novy Donbas, nhưng không hơn thế nữa. Mục tiêu chính vẫn chưa đạt được.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine, trong tình thế rất khó khăn, vẫn không từ bỏ hy vọng lật ngược tình thế có lợi cho mình. Bên cạnh việc tiếp tục gửi quân tiếp viện đến khu vực Dobropolye, họ đã điều chỉnh kế hoạch tác chiến.

Nhiệm vụ chủ yếu của AFU và Vệ binh Quốc gia hiện nay không phải là cắt đứt toàn bộ mũi đột phá của Tập đoàn quân 51, mà là đảm bảo sự sống còn của đội tiên phong đã đột phá đến Zolotoy Kolodez.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk trên hướng Dobropolye ngày 18/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được đang tấn công theo các mũi tên trắng. Kiev phản công theo các mũi tên vàng và đã chiếm lại được khu định cư Zolotoy Kolodez (Ảnh: Readovka).

Giờ đây, giai đoạn giao tranh đỉnh điểm đã đến, điều này sẽ quyết định liệu cuộc phản công của Ukraine có đi đến ngõ cụt nguy hiểm hay vẫn còn cơ hội phát triển nó.

Cần lưu ý riêng rằng lực lượng không quân và tên lửa Nga đang gây rất nhiều khó khăn cho đối phương. Hậu phương cụm phản công của Ukraine đang bốc cháy. Bất kỳ điểm tập trung hay tiếp tế đạn dược nào bị phát hiện, tất cả đều lọt vào tầm ngắm ngay lập tức. Và điều này, đến lượt nó, làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của AFU.

Quân đội Ukraine trong bối cảnh hiện tại rất khó có thể duy trì trạng thái căng thẳng cực độ trong thời gian dài. Những nỗ lực tiếp theo của Kiev nhằm "hồi sinh" tình hình được cho là đã muộn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk theo hướng Dobropolye ngày 18/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Konstantinovka: Ukraine thất thủ, rút lui ở nhiều nơi

Kênh Rybar đưa tin, theo hướng Konstantinovka, quân đội Nga đã mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực Yablonovka và đẩy lùi đối phương về tuyến công sự phía bắc ngôi làng.

Theo hướng Pokrovsk - Mirnograd, một "vùng xám" rộng lớn vẫn còn ở khu vực lân cận Zolotoy Kolodez. Ở sườn phía tây, lính xung kích Nga đang dần đẩy lùi AFU ra khỏi đống đổ nát của Udachny.

Theo kênh VoenkorKotenok, cụm tác chiến phương Nam RFAF tiếp tục tấn công gần Konstantinovka. Phía bắc đường cao tốc N-32, các đơn vị Moscow đang chiến đấu gần Verolyubovka và loại bỏ lực lượng Kiev bị mắc kẹt ở phía đông Nikolaevka.

Phía nam đường cao tốc, sau khi đẩy lùi AFU khỏi các cứ điểm trên các cao nguyên phía bắc và phía tây Predtechino, lực lượng Moscow đã đột phá vào hệ thống phòng thủ của đối phương ở ngoại ô phía đông nam Konstantinovka.

Lực lượng Kiev buộc phải rút lui khỏi khu vực kiên cố phía sau kênh đào, phía tây và tây nam Kleshcheevka (giữa Belaya Gora và Stupochki). RFAF đã tiến hơn 4km về phía các vị trí kiên cố của AFU trên các cao nguyên phía bắc Alexandro-Shultino từ phía sau. Một khi lực lượng Moscow kiểm soát khu vực kiên cố này, các đơn vị đồn trú của AFU sẽ buộc phải rút lui.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Klieban-Byk - Katerinovka và trên đường tiếp cận Nelepovka và Plescheevka.

Phía tây Konstantinovka, các đơn vị Moscow đang tấn công khu vực giữa Stepanovka và Rusin Yar, hướng về phía con đường nối Artyoma (Dolgaya Balka) – Artyomovka (Sofievka).

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstaintinovka ngày 18/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực nâu đậm là nơi họ vừa giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev, dựa vào chuỗi các công sự màu hồng, tổ chức phòng ngự (Ảnh: VoenkorKotenok).

Trong khi đó, theo kênh KalibratedMaps, quân đội Nga đã đóng chặt khu vực phía bắc Bila Hora và tiến vào Konstantinovka từ phía đông. Tổng diện tích họ mới giành được là 27km2.

Trên hướng Druzhkovka - Konstantinovka, cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương và tiếp tục tiến về Artyomovka (Sofievka), phía đông bắc Vladimirovka, vòng qua khu vực phòng thủ xung quanh Oktyabrskoye (Shakhovo). Điều này diễn ra bất chấp việc Bộ chỉ huy Kiev đã triển khai một số lữ đoàn thiện chiến nhất của mình tại khu vực.

Các đơn vị pháo binh, không quân và UAV Nga đang tấn công một cách có hệ thống vào lực lượng dự bị đối phương.

Lực lượng Moscow tiếp tục giao tranh ác liệt ở ngoại ô phía tây Oktyabrskoye (Shakhovo) và đã tiến vào Vladimirovka về phía các cây cầu, tham gia vào các trận chiến ở phía bắc.

Xa hơn về phía bắc, các đơn vị Nga lùi về khu vực Kucherov Yar, chiếm lại các vị trí cũ của AFU và đang đẩy lùi các cuộc phản công, đồng thời thu hồi lực lượng dự bị và tiếp tế. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Zolotoy Kolodez và Vesyoloye vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại đông nam Konstantinovka ngày 18/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được (Ảnh: KalibratedMaps).

Tu-95MS Nga phóng tên lửa hành trình

Rạng sáng 19/8, Không quân Ukraine trên Telegram báo cáo việc 2 máy bay ném bom Tu-95MS của Nga cất cánh và có khả năng phóng tên lửa hành trình, tuy nhiên không nêu rõ các máy bay này cất cánh từ sân bay nào.

Thông báo có đoạn: "Hai máy bay ném bom Tu-95MS cất cánh. Chúng tôi sẽ thông báo thêm về sự thay đổi tình hình!".

Lúc 2h50, Không quân Ukraine báo cáo khả năng máy bay ném bom chiến lược Nga phóng tên lửa hành trình. Sau đó, báo cáo cho biết thêm "tên lửa hành trình đang hướng đến Kremenchug".

Lúc 5h57, Không quân Ukraine tuyên bố mối đe dọa đã kết thúc.