Lý giải tranh cô gái khỏa thân từ phân voi có thể đấu giá đến 53 tỷ đồng

Theo The Guardian, họa sĩ Chris Ofili sinh ra ở Manchester trong một gia đình gốc Nigeria, nổi tiếng với phong cách độc đáo khi đưa chất liệu phân voi vào tranh.

"Blossom" được ông sáng tác một năm trước khi trở thành nghệ sĩ da màu đầu tiên giành giải Turner (1998). Bức tranh kết hợp giữa biểu tượng tôn giáo, văn hóa đại chúng và hình tượng châu Phi, đồng thời sử dụng kim tuyến, nhựa thông và phân voi - những chất liệu đặc trưng trong sáng tác của Ofili.

Tessa Lord, Trưởng bộ phận Nghệ thuật hậu chiến và đương đại tại Christie’s London, cho biết: “Đây là một trong những bức tranh gây hứng khởi nhất mà tôi từng làm việc trong nhiều năm. Các tác phẩm lớn của Ofili rất hiếm khi xuất hiện tại phiên đấu giá”.

Trong sự nghiệp, Ofili từng theo học tại Chelsea College of Arts và Royal College of Art, sau đó đại diện Anh tại Venice Biennale năm 2003. Ông hiện sống và làm việc giữa London (Anh), New York (Mỹ) và Trinidad (vùng Caribe).

"Blossom" từng được trưng bày năm 2010 trong triển lãm hồi cố lớn nhất sự nghiệp của Ofili tại Tate Britain (Anh) và xuất hiện trong triển lãm tại New Museum (New York) giai đoạn 2014-2015.

Bức tranh sử dụng chất liệu phân voi, khắc họa hình ảnh người phụ nữ để ngực trần với mái tóc gắn hoa, dự kiến được đấu giá tới 1,5 triệu bảng tại Christie’s (Ảnh: Courtesy David Zwirner).

Tác phẩm khai thác chủ đề truyền thống mẹ - con, khắc họa hình ảnh người phụ nữ để ngực trần, trên mái tóc gắn một bông hoa. Dọc theo phần trái bức tranh, tiêu đề "Blossom" được khắc họa bằng những hình cầu làm từ phân voi.

Bà Tessa Lord mô tả: “Bề mặt tranh thực sự đặc biệt, những chấm nhỏ li ti phủ khắp tạo hiệu ứng thị giác như phong cách pointillism (kỹ thuật chấm màu li ti), cùng với lớp nhựa tạo nhiều tầng lớp thị giác, khiến người xem trực tiếp khó có thể rời mắt”.

Phiên đấu giá ngày 15/10 cũng sẽ giới thiệu bốn bức tranh lần đầu ra mắt của họa sĩ Scotland Peter Doig gồm Ski Jacket, Country Rock, Concrete Cabin và Yara. Ngoài ra, còn có những tác phẩm nổi bật khác như 1981-82 của Jean-Michel Basquiat và Hon (She) của nghệ sĩ Thụy Điển Karin Mamma Andersson.