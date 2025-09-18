Hoa hậu Ngọc Châu lấy lại vóc dáng, xuất hiện rạng rỡ giữa dàn người đẹp

Đây không phải lần đầu tiên, Hoa hậu Ngọc Châu đảm nhận vai trò vedette. Tuy nhiên, sự trở lại lần này của cô trong show thời trang "Thanh âm đại dương" thuộc khuôn khổ Hoa hậu đại dương Việt Nam 2025 nhận được nhiều lời khen.

Cách đây không lâu, Ngọc Châu từng gây bàn tán về vóc dáng và những đường nét trên gương mặt. Lần này, cô nhận nhiều lời khen khi lấy lại thân hình thon gọn, phong thái quyến rũ, tự tin.

Trong chương trình, Ngọc Châu giữ vai trò kết màn trong bộ sưu tập "Em - Ký ức" của NTK Hoàng Minh Hà. Chiếc đầm như cánh hoa đỏ rực rỡ, giúp cô bật lên hình ảnh vừa kiêu sa vừa quyền lực. Đặc biệt, thiết kế ôm sát giúp tôn vòng eo nhỏ và đôi chân dài của hoa hậu.

Trên mạng xã hội, video ghi lại màn trình diễn của Hoa hậu Ngọc Châu nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Dân mạng nhận xét, người đẹp có thần thái cuốn hút, là một trong những hoa hậu có kỹ năng catwalk tốt hiện nay.

Trong khi đó, Hoa hậu Thu Uyên xuất hiện trong chiếc váy có phần tà dài thướt tha, bay bổng cùng chi tiết thắt eo tinh tế và lớp voan mỏng tạo hiệu ứng như làn gió nhẹ lướt qua.

Bộ sưu tập "Em - Ký ức" được triển khai trên bảng màu đa dạng gồm xanh lam, trắng tinh khôi, hồng ngọt ngào, đỏ nồng nàn, đen huyền bí... Mỗi gam màu tượng trưng cho một trạng thái cảm xúc, được xử lý bằng kỹ thuật dựng phom 3D, nếp gấp bồng bềnh, tạo chiều sâu thị giác.

Song song với bộ sưu tập chính, đêm diễn còn là sân khấu ra mắt của 11 nhà thiết kế trẻ. Mỗi người chọn một lát cắt riêng, lấy cảm hứng từ biển cả để kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ thời trang.

NTK Phạm Khánh Quỳnh đưa hình ảnh san hô vào trong thiết kế với sắc hồng, cam, vàng...

Phạm Thiên Nhã chọn gam cam và tím của bình minh, gắn với thông điệp thời trang bền vững.

Trong khi đó, NTK Bá Phúc lại chọn tông màu vàng - trắng, gợi khoảnh khắc mặt trời chạm biển, đồng thời tôn vinh tà áo dài Việt.

NTK Khánh Đan gây ấn tượng khi kể câu chuyện băng tan bằng ngôn ngữ thời trang, mang đến những thiết kế lạ mắt, nhưng vẫn tôn dáng người mặc.

Bên cạnh yếu tố thời trang, các thiết kế còn mang đến thông điệp sống xanh và bảo vệ biển. Theo ban tổ chức, phần lớn trang phục sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường.

Trưởng ban tổ chức - nhà thiết kế Võ Việt Chung - cho biết, việc đưa show diễn đến Vĩnh Hy (Khánh Hòa) không chỉ nhằm quảng bá thời trang, mà còn kết nối vẻ đẹp thiên nhiên vào ngôn ngữ nghệ thuật.

Ảnh: Ban tổ chức