Á khôi Bình Định, du học sinh Mỹ gây chú ý tại Hoa hậu Đại dương Việt Nam

Từ sớm, hàng trăm thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có mặt. Hội đồng giám khảo đã đưa ra các thử thách, câu hỏi cùng những tiêu chí đánh giá để tìm ra các gương mặt tiềm năng tiếp tục hành trình chinh phục vương miện.

Thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại vòng tuyển sinh, mỗi thí sinh lần lượt trải qua phần giới thiệu bản thân, trình diễn catwalk, trả lời phỏng vấn và chụp ảnh chân dung. Dàn thí sinh năm nay cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở nhiều khía cạnh, từ trang phục, trang điểm, làm tóc đến phong thái và kỹ năng.

Đặc biệt, các thí sinh còn gây chú ý bởi sự đa dạng về độ tuổi và ngành nghề. Bên cạnh diễn viên, người mẫu, MC, còn có hoa khôi các trường đại học. Trong đó, nổi bật có Nguyễn Thanh Thảo, du học sinh Mỹ, gây ấn tượng bởi khả năng giao tiếp thành thạo 3 ngôn ngữ: Anh, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Thí sinh Nguyễn Thanh Thảo (Ảnh: Ban tổ chức).

Phạm Thị Phương Vi - Á khôi Duyên dáng Sinh viên Bình Định - cũng ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo cùng phong thái tự tin. Châu Tố Uyên gây ấn tượng khi hô tên và giới thiệu về bản thân bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Trung Quốc và tiếng Anh.

Trong khi đó, thí sinh Lê Nguyễn Xuân Thảo tạo sự khác biệt khi diện trang phục tự thiết kế từ chất liệu tái chế, truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường…

Hoa hậu Ngọc Châu và Ngân Anh trong vai trò giám khảo (Ảnh: Ban tổ chức).

Các câu hỏi do ban giám khảo đưa ra xoay quanh chủ đề văn hoá, môi trường, giá trị truyền thống và xu hướng xã hội. Hoa hậu Ngân Anh còn trực tiếp kiểm tra khả năng ngoại ngữ của thí sinh - yếu tố quan trọng để tìm kiếm đại diện Việt Nam tự tin tỏa sáng ở đấu trường quốc tế.

Bên cạnh đó, các giám khảo cũng đưa ra những lời khuyên, góp ý thiết thực, giúp thí sinh hoàn thiện hơn khi tiến vào các vòng sau.

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 với chủ đề “Hơi thở đại dương”, tôn vinh vẻ đẹp song hành cùng trách nhiệm bảo vệ môi trường biển và đại dương. Cuộc thi có nhiều hoạt động: Tham quan làng nghề truyền thống, nhặt rác làm sạch bãi biển, đêm trình diễn thời trang, thi thuyết trình “Tôi yêu đại dương”... Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19/9 tại Khánh Hòa.