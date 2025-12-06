Aston Villa hạ Arsenal nhờ bàn thắng ở phút bù giờ

Aston Villa đã tạo nên một cú sốc lớn tại vòng 15 Ngoại hạng Anh khi đánh bại Arsenal với tỷ số 2-1 đầy kịch tính, nhờ bàn thắng muộn của Emiliano Buendia. Chiến thắng này không chỉ nối dài chuỗi trận toàn thắng trên sân nhà của Villa lên con số 6, mà còn khẳng định tham vọng lớn của thầy trò Unai Emery.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu, chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cả hai thủ môn. Emiliano Martinez xuất sắc cản phá cú sút của Martin Odegaard, trong khi David Raya cũng từ chối nỗ lực nguy hiểm của Ollie Watkins. Bukayo Saka liên tục gây áp lực lên hàng thủ đội chủ sân Villa Park nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra quyết liệt ngay từ đầu trận (Ảnh: Getty).

Arsenal tưởng chừng đã có bàn mở tỷ số ở phút 22 khi Eberechi Eze đưa bóng vào lưới, nhưng trọng tài đã xác định Saka việt vị trước đó. Aston Villa nhanh chóng đáp trả và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước ở phút 36. Từ đường chuyền thông minh của Pau Torres, bóng đến chân Matty Cash sau một pha chạm nhẹ của Timber, và hậu vệ phải này đã bình tĩnh dứt điểm qua hai chân Raya, mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp hai, hai sự thay đổi người của Mikel Arteta đã giúp Arsenal lấy lại thế trận. Sau khi bỏ lỡ một vài cơ hội, Leandro Trossard đã nhanh chóng chuộc lỗi bằng pha đệm bóng cận thành, gỡ hòa cho Arsenal từ đường chuyền của Saka ở phút 52.

Tuy nhiên, Villa không hề nao núng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Watkins và Maatsen tiếp tục thử thách khung thành Arsenal, trong khi Odegaard bị Martinez từ chối và Kamara xuất sắc hỗ trợ thủ môn với tình huống phá cú đá phạt góc của Saka.

Khi trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với tỷ số hòa, kịch tính đã bùng nổ ở những giây cuối cùng. Từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Arsenal, Buendia đã thể hiện sự bình tĩnh đáng kinh ngạc để tung cú dứt điểm quyết định, mang về chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường cho Aston Villa.

Các cầu thủ Aston Villa ăn mừng tưng bừng sau khi ghi bàn thắng ở phút bù giờ (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này không chỉ giúp Villa vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ kém Arsenal ba điểm, mà còn chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại của đội bóng thành London một cách đầy nghẹt thở.