CĐV Đông Nam Á so sánh thực lực U22 Việt Nam và Malaysia ở trận quyết đấu

Hạ gục Lào, U22 Malaysia vượt lên xếp trên U22 Việt Nam

"Trận đấu lượt cuối giữa U22 Việt Nam và Malaysia sẽ rất kịch tính, hấp dẫn", tài khoản Arthur Krotraim đến từ Thái Lan nhận định trên trang Asean Football sau khi chứng kiến đội tuyển U22 Malaysia giành chiến thắng cách biệt trước U22 Lào với tỷ số 4-1 ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala tối 6/12 (giờ Việt Nam).

U22 Malaysia (áo vàng) đã giành chiến thắng đậm 4-1 trước U22 Lào (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ở trận đấu này, U22 Lào đã gây bất ngờ khi có bàn mở tỷ số chỉ sau 3 phút bóng lăn nhờ pha lập công của hậu vệ Bounphaeng sau khi anh có pha dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm.

Dù vậy U22 Malaysia vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết trong lối chơi và có bàn gỡ hòa ở phút 33 nhờ tận dụng thành công sai lầm của hàng phòng ngự U22 Lào.

Trong hiệp 2, "Bầy hổ Malaya" đã tạo ra một thế trận vượt trội khi ghi liên tiếp 3 bàn thắng, lần lượt ở các phút 59, 62 và 90 để thắng chung cuộc với tỷ số 4-1. Chiến thắng này khiến lượt trận cuối giữa U22 Malaysia và U22 Việt Nam sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính khi tấm vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp sẽ thuộc về đội thắng trận.

Đáng chú ý, ở lượt trận cuối, U22 Malaysia có lợi thế hơn so với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik khi chỉ cần một trận hòa sẽ giành quyền đi tiếp nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại, trong khi U22 Việt Nam cần phải giành trọn 3 điểm mới chắc suất vào vòng trong.

Bày tỏ trước thềm lượt trận cuối giữa hai đội bóng thuộc hai nền bóng đá nhiều "duyên nợ" trong năm 2025, nhiều CĐV Đông Nam Á lấy làm phấn khích khi tin rằng sẽ có rất nhiều kịch tính hấp dẫn xảy ra.

"Trận đấu tiếp theo U22 Việt Nam có đội hình mạnh và tốt. Kết quả chung cuộc 1-3 giữa U22 Việt Nam và Malaysia", tài khoản đến từ Malaysia khích tướng về một kịch bản thắng trận của đội bóng nước nhà.

"Sau trận thắng này của Malaysia sẽ khiến U22 Việt Nam lo lắng đến mất ngủ", tài khoản Vijt Tutur đến từ Indonesia bình luận.

U22 Việt Nam theo dõi trận đấu U22 Malaysia thắng U22 Lào chiều 6/12 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"Xin chúc mừng U22 Malaysia. Đây là bằng chứng cho thấy họ mạnh hơn U22 Việt Nam", tài khoản Thiha Tun đến từ Thái Lan bày tỏ.

"U22 Việt Nam khả năng đã đặt vé máy bay về nước trước ngày 11/12 sau khi chứng kiến U22 Malaysia thắng Lào với tỷ số 4-1", tài khoản Khairul Izuan đến từ Malaysia tự tin tuyên bố.

"Đừng quá vội vàng tự mãn. Chiến thắng đậm trước đội bóng yếu nhất bảng là U22 Lào không có nghĩa là U22 Malaysia đã có vé vào vòng loại trực tiếp. Họ phải chứng minh năng lực thực sự khi đụng độ U22 Việt Nam ở lượt trận cuối", tài khoản Adam Rashid đến từ Malaysia thận trọng bày tỏ.

"U22 Malaysia chỉ giúp lượt trận cuối thêm phần hấp dẫn, hãy chờ xem họ sẽ làm được gì khi đụng độ U22 Việt Nam. Đẳng cấp sẽ nói lên tất cả", tài khoản Minh Hiếu đến từ Việt Nam chốt lại.