Hẹn nhau mặc áo dài, lan tỏa tinh thần dân tộc tại "Tôi! Người Việt Nam"

Tối 29/10, đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), thu hút đông đảo khán giả. Từ sớm, khu vực check-in đã rộn ràng, hàng dài khán giả trẻ xếp hàng chờ vào bên trong, tạo nên không khí sôi động.

Điểm đáng chú ý, nhiều bạn trẻ lựa chọn mặc áo dài và những trang phục mang đậm bản sắc dân tộc đến xem chương trình. Một số bạn cho biết, khi nghe tên đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam cùng thông điệp hướng về đồng bào vùng bão lũ, họ muốn thể hiện tinh thần tự hào dân tộc bằng chính trang phục Việt.

Tường Vy xuất hiện nổi bật giữa đám đông trong tà áo dài đỏ truyền thống, kết hợp phụ kiện hiện đại tạo vẻ trẻ trung. "Từ lúc theo dõi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi đã mua rất nhiều áo dài. Hôm nay, nhân dịp đặc biệt này, tôi vui vì có cơ hội được diện một trong những bộ áo dài mình yêu thích nhất", Vy chia sẻ.

Mai (SN 2005) cho biết trước đêm nhạc, một số "anh tài" đã gợi ý khán giả mặc trang phục truyền thống đến xem chương trình để lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. "Tôi và các bạn đã chuẩn bị từ sớm để hòa cùng không khí đó", Mai nói.

Xuất hiện trong bộ áo dài đỏ duyên dáng, Hằng Nga cho biết từng mặc trang phục này ở đêm diễn thứ 7 của Anh trai vượt ngàn chông gai. Cô nói thêm: "Khi được mặc lại bộ trang phục này hôm nay, tôi cảm thấy rất tự hào và trọn vẹn, như được sống lại cảm xúc gắn bó với chương trình".

Nhóm bạn của Yến Ngọc hẹn nhau cùng diện áo dài đến đêm nhạc. "Tất cả chúng tôi đều biết đêm diễn hướng về đồng bào vùng bão lũ. Hơn lúc nào hết, tinh thần tương thân tương ái cần được lan tỏa. Mặc áo dài là cách chúng tôi thể hiện niềm tự hào Việt Nam, gửi đi hình ảnh đẹp trong những ngày mưa bão vẫn đang hoành hành", Yến Ngọc chia sẻ.

Một khán giả trẻ diện áo dài vàng, khoác khăn đỏ và cầm trên tay tấm poster của ca sĩ S.T Sơn Thạch.

Trước giờ diễn, nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn cũng gửi lời nhắn nhủ người hâm mộ mặc trang phục truyền thống để cùng tạo nên một hình ảnh đẹp và đồng điệu với tinh thần của chương trình.

Đêm nhạc là cuộc hội ngộ đặc biệt của 25 "anh tài", những gương mặt từng gây ấn tượng trong Anh trai vượt ngàn chông gai, gồm NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Neko Lê, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic, Tăng Phúc, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Kiên Ứng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn.

Chương trình mang ý nghĩa thiện nguyện, gây quỹ ủng hộ người dân chịu thiệt hại bởi bão lũ. Toàn bộ doanh thu bán vé (sau khi trừ thuế và chi phí quản lý), cùng với sự đóng góp của các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành, sẽ được gửi tới bà con thông qua Quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đêm nhạc do báo Dân trí bảo trợ truyền thông. Với nhiều năm kinh nghiệm triển khai các dự án nhân ái, Dân trí tiếp tục là cầu nối lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái", góp phần biến âm nhạc thành nhịp cầu sẻ chia hướng về những bà con đang gồng mình vì thiên tai.

Người trẻ lan tỏa văn hóa dân tộc tại "Tôi! Người Việt Nam" (Video: Thúy Hường).

Cách chuyển khoản và mua vé đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam: Thông tin chuyển khoản quyên góp (hoặc quét mã QR đính kèm dưới poster chương trình) Tên tài khoản: Công ty TNHH Truyền thông An Thuận Số tài khoản: 886868686868 Ngân hàng TNHH Một thành viên số Vikki Thời hạn tiếp nhận: Đến 23h59 ngày 29/10 Vé chương trình: Mở bán từ 20h ngày 20/10 trên Ticketbox

Ảnh: Nam Anh