Khán giả Hà Nội, Lâm Đồng vượt đường xa ủng hộ "Tôi! Người Việt Nam"

Đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" sẽ diễn ra vào tối nay (29/10) tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM).

Theo lịch trình của ban tổ chức, thời gian đổi vòng tay diễn ra từ 9h đến 20h30. Từ trưa nay, nhiều khán giả đã có mặt tại khu vực đổi vòng, tạo nên không khí sôi động.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, khán giả Lê Thị Quỳnh (27 tuổi, Hà Nội) cho biết, cô là "fan ruột" của "Gia tộc Anh tài". Sáng nay, Quỳnh vừa đáp chuyến bay đến TPHCM. Cô là một trong những người có mặt sớm nhất sau khi ban tổ chức mở cổng làm thủ tục.

"Tôi tranh thủ đi đổi vòng tay sớm, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi, đợi đến giờ biểu diễn. Khi biết thông tin về đêm nhạc, tôi lập tức săn vé. Tôi nghĩ rằng sự có mặt của mình vừa góp thêm ý nghĩa cho thông điệp chương trình hướng đến cộng đồng, vừa được xem các nghệ sĩ biểu diễn. Đó là trải nghiệm đặc biệt so với nhiều concert khác", Quỳnh cho hay.

Thảo Uyên và Thùy Dương mang theo những chú gấu bông được tạo hình và mặc trang phục theo "anh tài" Cường Seven và Kay Trần trong phần trình diễn Trống cơm và Mưa trên phố Huế.

“Tôi đón xe từ Lâm Đồng đến TPHCM vào rạng sáng ngày diễn ra concert, vừa đến nơi là tranh thủ đi đổi vòng tay. Nhóm tôi đã theo chân các "anh tài" trong tất cả buổi diễn tại TPHCM”, Thảo Uyên chia sẻ.

Là người thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, Thảo (35 tuổi) cho biết cô vừa từ Lào Cai trở về TPHCM sau một chuyến thiện nguyện.

Góp mặt trong 2.000 khán giả theo dõi đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam, Thảo cảm thấy xúc động vì tấm vé của cô không chỉ đóng góp vật chất mà còn gửi gắm tinh thần đoàn kết, lan tỏa tình yêu thương.

"Chúng tôi học tập từ tinh thần nhân văn của các "anh tài". Ai có sức góp sức, ai có công góp công. Khi làm điều có ích cho xã hội, chúng ta sẽ cảm nhận được ý nghĩa tốt đẹp của cuộc sống này", nữ khán giả chia sẻ.

Nhiều khán giả hào hứng chụp hình check-in, khoe dáng trong những trang phục truyền thống như áo dài, áo tứ thân.

Chi Mai (22 tuổi, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) cho biết từ sáng sớm, cô đi thuê áo tứ thân, làm tóc, trang điểm. Mặc dù đã theo dõi nhiều concert của Anh trai vượt ngàn chông gai, cô vẫn giữ nguyên sự háo hức trước giờ diễn ra đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam.

Khán giả L.T. (Đồng Nai) nổi bật trong bộ trang phục ngũ thân màu xanh dương, kết hợp phụ kiện và lối trang điểm ấn tượng.

“Vì yêu thích “Gia tộc Anh tài” và muốn đóng góp phần nào đó cho bà con vùng lũ, tôi và nhiều người bạn trong cộng đồng người hâm mộ đã nhanh chóng săn vé chương trình. Hôm nay, tôi lái xe máy hơn 30km đến đây, chờ đợi từ 12h nhưng không thấy mệt bởi tận hưởng không khí ấm áp, vui vẻ cùng mọi người”, L.T. nói.

Khán giả Phương Nguyên (21 tuổi, phường Gò Vấp, TPHCM) thích thú chụp hình với những tấm thẻ in hình Quốc Thiên. Nữ khán giả cho biết, cô đồng cảm với thông điệp tương thân, tương ái, cùng nhau góp sức ủng hộ người dân chịu thiệt hại sau thiên tai của “Gia tộc Anh tài”.

“Trong bối cảnh tinh thần dân tộc dâng cao, tôi nghĩ rằng đêm nhạc sẽ truyền tải những tiết mục xúc động, những thông điệp chân thành”, Nguyên nói.

Hòa chung không khí "cắm trại" chờ đến giờ bắt đầu chương trình, khán giả Trúc Thạch cho biết, cô cũng từ Hà Nội bay vào TPHCM để cổ vũ các "anh tài".

“Sau khi concert Anh trai vượt ngàn chông gai kết thúc, “gai con” (tên gọi người hâm mộ chương trình - PV) rất mong gặp lại các anh. Đây là dịp hiếm hoi 25 nghệ sĩ hội tụ nên nhiều khán giả khắp mọi miền đất nước đều kêu gọi nhau mua vé. Ngoài ra, đêm nhạc cũng được tổ chức để gây quỹ ủng hộ bà con vùng lũ, nên tinh thần đoàn kết giữa người hâm mộ và nghệ sĩ lại càng được lan tỏa”, Thạch chia sẻ.

Đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam có gần 40 tiết mục, bao gồm nhiều ca khúc về quê hương, niềm tin và hy vọng. Một số nghệ sĩ trong "Gia tộc Anh tài" còn sáng tác riêng bài hát cho chương trình, như lời tri ân gửi đến khán giả và bà con vùng lũ.

Nhà sản xuất chương trình - MC Anh Tuấn - cho biết, chương trình chỉ có hơn 2 tuần chuẩn bị, nhưng ê-kíp vẫn muốn mỗi tiết mục đủ đầy cảm xúc, để khán giả khi xem có thể cảm nhận được tình người qua từng màn trình diễn.

Chương trình được báo Dân trí bảo trợ truyền thông. Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai các dự án nhân ái, báo Dân trí tiếp tục là cầu nối lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" đến cộng đồng thông qua chương trình đặc biệt này.

Toàn bộ doanh thu bán vé, sau khi trừ chi phí và thuế, cùng các khoản ủng hộ từ mạnh thường quân, sẽ được gửi tới bà con vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.