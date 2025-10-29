20 ngày làm nên "Tôi! Người Việt Nam": Tình người giúp vượt mọi khó khăn

Tối 28/10, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), đông đảo nghệ sĩ có mặt để tổng duyệt chương trình Tôi! Người Việt Nam - đêm nhạc thiện nguyện sẽ diễn ra tối nay (29/10) nhằm gây quỹ ủng hộ người dân vùng bão lũ.

Buổi tổng duyệt kéo dài đến tận 1h sáng. Từ ca sĩ đến đội ngũ kỹ thuật, ai cũng tỉ mỉ chỉnh sửa từng tiết mục với mong muốn mang đến một chương trình chỉn chu nhất.

Các nghệ sĩ tập luyện cho đêm nhạc (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

"Khi miền Bắc vừa oằn mình sau bão lũ, còn miền Trung vẫn chìm trong những ngày ngập lụt, ở đó, âm nhạc không chỉ vang lên như một buổi biểu diễn mà là tiếng lòng của những người nghệ sĩ hướng về đồng bào, nơi nỗi đau và tình thương giao hòa thành một lời sẻ chia.

Chúng tôi hy vọng âm nhạc và tiếng hát có thể sưởi ấm phần nào những mất mát, đau thương ngoài kia. Hơn hết, đây là cầu nối để khán giả gửi gắm yêu thương đến đồng bào cả nước", nhà sản xuất chương trình, MC Anh Tuấn, chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Theo MC Anh Tuấn, toàn bộ ê-kíp chỉ có vỏn vẹn hơn hai tuần để lên ý tưởng, chuẩn bị và dàn dựng sân khấu. Với anh, đây là một bài toán khó, nhưng tất cả đều đồng lòng, bởi ai cũng nghĩ rằng đây là việc cần làm ngay lúc này.

"Nghe tin về thiệt hại bão lũ ở miền Bắc rồi đến miền Trung, không ai trong "Gia tộc Anh tài" có thể ngồi yên. Chúng tôi muốn góp chút sức mình và với những người làm nghệ thuật, cách ý nghĩa nhất chính là làm một đêm nhạc", MC Anh Tuấn chia sẻ.

Không khí tập luyện trước khi đêm nhạc chính thức diễn ra (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo nhà sản xuất, việc kêu gọi tài trợ, huy động kinh phí đều được anh thực hiện gấp rút. Nhưng điều khiến anh xúc động không phải là con số, mà là tình người trong hành trình này.

"Rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, kỹ thuật viên, nhà cung cấp, nhà tài trợ đã đồng hành không vì lợi nhuận. Họ bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian chỉ với mong muốn làm điều gì đó thiết thực cho bà con vùng bão lũ. Các nghệ sĩ trong "Gia tộc Anh tài" đang bận rộn lịch diễn cá nhân nhưng vẫn gác lại công việc để góp mặt, người hát, người sáng tác, người lo vũ đạo.

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đang kín lịch nhưng khi tôi gọi điện mời, chú Thư đã vui vẻ nhận lời và vào cuộc ngay với các công việc về kịch bản, đường dây, dàn dựng… Hồ Hoài Anh cũng rất nhiệt tình tham gia sắp xếp lại các bài hát và làm nhạc mới cho một số phần theo tuyến chương trình", anh kể.

Tên chương trình được các "anh tài" chọn lựa kỹ lưỡng. "Tôi! Người Việt Nam" thể hiện tinh thần đoàn kết, đức tính cao đẹp và tấm lòng nhân ái của người Việt Nam.

"Chúng tôi muốn khi khán giả đọc tên chương trình, họ cảm thấy tự hào vì mình là người Việt Nam, biết yêu thương, đùm bọc nhau", anh nói.

Đội ngũ sản xuất làm việc gần như không ngơi nghỉ suốt nhiều ngày liền. MC Anh Tuấn cùng các nhà thiết kế và chuyên viên kỹ thuật liên tục chỉnh sửa từng chi tiết, từ góc sân khấu đến vị trí chỗ ngồi, để khán giả dù ở bất cứ đâu cũng có thể tận hưởng trọn vẹn chương trình trong không gian giới hạn của Nhà thi đấu Nguyễn Du.

"Hôm nay, khi sân khấu hoàn thiện, mọi người đều ngạc nhiên vì đẹp hơn mong đợi. Đó là công sức của rất nhiều người đã âm thầm đóng góp, dù chỉ trong hai tuần", anh chia sẻ.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng sáng tác một ca khúc riêng để dành tặng đêm nhạc (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đêm nhạc có gần 40 tiết mục, bao gồm nhiều ca khúc về quê hương, niềm tin và hy vọng. Một số nghệ sĩ trong "Gia tộc Anh tài" còn sáng tác riêng cho chương trình, như lời tri ân gửi đến khán giả và bà con vùng lũ.

"Dù chỉ có hai tuần, chúng tôi vẫn muốn mỗi tiết mục đều đủ đầy cảm xúc, để khán giả khi xem có thể cảm nhận được tình người qua từng nốt nhạc", nhà sản xuất nói thêm.

Những ngày cuối cùng trước đêm diễn, MC Anh Tuấn đọc tin về tình hình miền Trung và không giấu được xúc động: "Tôi biết những gì chúng tôi đang làm là đúng, là ý nghĩa".

Giữa bối cảnh thiên tai liên tục hoành hành, Tôi! Người Việt Nam không chỉ là một đêm diễn, mà là một lời động viên, một niềm tin gửi đến những người đang chịu thiệt hại ngoài kia.

"Chúng tôi biết rằng một đêm nhạc không thể xóa hết mất mát, nhưng có thể thắp lên niềm tin. Bởi người Việt Nam, ở bất cứ đâu, luôn hướng về nhau", MC Anh Tuấn xúc động nói.

MC Anh Tuấn đảm nhận vai trò nhà sản xuất của đêm nhạc (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đêm nhạc là cuộc hội ngộ đặc biệt của 25 "anh tài", những gương mặt từng chinh phục khán giả trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, gồm: NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, ca sĩ Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Neko Lê, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic, Tăng Phúc, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Kiên Ứng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn.

Chương trình được báo Dân trí bảo trợ truyền thông. Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai các dự án nhân ái, báo Dân trí tiếp tục là cầu nối lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" đến cộng đồng thông qua chương trình đặc biệt này.

Toàn bộ doanh thu bán vé, sau khi trừ chi phí và thuế, cùng các khoản ủng hộ từ mạnh thường quân, sẽ được gửi tới bà con vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.