Tôi! Người Việt Nam: Khán giả xếp hàng, sẵn sàng bùng nổ cùng 25 "anh tài"

18h45: Khán giả xếp hàng kiểm tra an ninh

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các khâu được thực hiện nghiêm ngặt nhưng nhanh chóng và trật tự. Lực lượng an ninh và nhân viên hỗ trợ phối hợp nhịp nhàng, hướng dẫn từng lượt khán giả vào khu vực bên trong.

Dù lượng người đông, không khí vẫn giữ được sự văn minh, đúng tinh thần của một đêm nhạc thiện nguyện ý nghĩa.

Khán giả xếp hàng kiểm tra an ninh trước khi vào trong (Ảnh: Nam Anh).

18h30: Ban tổ chức phát thông báo

Trước khi bắt đầu check-in, ban tổ chức chương trình “Tôi! Người Việt Nam” phát đi thông báo nhằm đảm bảo an toàn, trật tự và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả.

Ban tổ chức thông báo các quy định về an toàn trước giờ diễn ra chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo đó, khán giả được đề nghị không mang theo các vật dụng như đồ ăn, nước uống, chai lọ thủy tinh, các thiết bị quay chụp chuyên nghiệp, gậy selfie, vật sắc nhọn hoặc dễ cháy nổ… vào khu vực Nhà thi đấu Nguyễn Du.

Ban tổ chức bày tỏ mong muốn nhận được sự hợp tác và ý thức tự giác của mọi người để cùng nhau tạo nên một đêm nhạc an toàn, văn minh và trọn vẹn cảm xúc.

Khán giả xếp hàng check-in đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" (Video: Cao Bách).

18h: Vừa tan làm vội vã đến check-in đêm nhạc

Dòng người đổ về Nhà thi đấu Nguyễn Du ngày càng đông. Nhiều khán giả cho biết, họ vừa tan làm đã vội vàng đến cho kịp giờ, sợ lỡ mất khoảnh khắc mở màn của đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam.

Khán giả xếp hàng chờ vào xem đêm nhạc (Ảnh: Nam Anh).

Dù vội vã, ai cũng xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, trang phục gọn gàng, gương mặt tươi tắn. Không ít bạn nữ còn khéo léo tự trang điểm để phù hợp không khí chương trình.

“Tôi vừa tan làm thì đến nơi luôn. Ban đầu tôi dự định thuê thợ trang điểm nhưng gấp quá nên tự làm nhẹ nhàng thôi. Giờ thì rất nóng lòng được gặp các anh tài”, bạn Hiền, đến từ xã Nhà Bè (TPHCM), chia sẻ.

Nhiều người vừa tan làm đã vội đến chương trình (Ảnh: Nam Anh).

Bên ngoài Nhà thi đấu Nguyễn Du, trời đã sụp tối, nhưng không khí rộn ràng hơn bao giờ hết. Một số bạn trẻ tranh thủ ngồi nghỉ, ăn nhẹ hay nhấp ngụm nước trước khi vào trong xem chương trình. Ai cũng háo hức, sẵn sàng hòa giọng cùng các "anh tài".

Giữa dòng người tấp nập, nhóm bạn của Mai (SN 2005) nổi bật với những chiếc áo dài đồng điệu. Cả nhóm cho biết đã chuẩn bị sẵn banner cổ vũ ca sĩ Jun Phạm, thần tượng mà các bạn yêu mến từ lâu. “Bọn mình đã học thuộc hầu hết ca khúc trong chương trình và rất háo hức được hát cùng các nghệ sĩ”, Mai chia sẻ.

Nhóm bạn của Mai (SN 2005) diện chiếc áo dài đồng điệu (Ảnh: Nam Anh).

17h30: Khán giả trẻ "rủ nhau" mặc áo dài đến check-in

Không khí đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam đang nóng dần lên. Từng nhóm khán giả háo hức xếp hàng, tiếng nói cười rộn ràng. Đặc biệt, rất nhiều khán giả diện áo dài và những trang phục mang đậm màu sắc dân tộc để đến xem chương trình.

Khán giả háo hức đổ về TPHCM trước giờ diễn ra “Tôi! Người Việt Nam” (Video: Cao Bách).

Một số bạn trẻ chia sẻ, chương trình mang tên Tôi! Người Việt Nam, lại gửi gắm thông điệp giúp đỡ bà con vùng bão lũ, nên nhiều bạn lựa chọn trang phục gợi nhớ văn hóa dân tộc như một cách thể hiện niềm tự hào và lan tỏa tinh thần của đêm nhạc.

Khán giả mặc áo dài check-in thảm đỏ chương trình (Ảnh: Nam Anh).

Nhiều bạn trẻ mong muốn lan tỏa nét văn hóa dân tộc đúng với tinh thần chương trình (Ảnh: Nam Anh).

Ngày 29/10, không khí tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) trở nên sôi động khi có sự góp mặt của đông đảo khán giả trước giờ diễn ra đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam.

Chương trình bắt đầu từ 20h30 nhưng từ trưa, nhiều khán giả, trong đó có cả những người hâm mộ đến từ các tỉnh thành ở xa, đã có mặt tại nơi diễn ra đêm nhạc để đổi vòng, chụp ảnh, giao lưu... trong không khí náo nức, rộn ràng.

Khán giả hào hứng chụp hình check-in trước giờ diễn ra đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đêm nhạc là cuộc hội ngộ đặc biệt của 25 "anh tài", những gương mặt từng chinh phục khán giả trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, gồm: NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, ca sĩ Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Neko Lê, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic, Tăng Phúc, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Kiên Ứng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn.

Đây là đêm nhạc thiện nguyện nhằm gây quỹ ủng hộ người dân chịu thiệt hại bởi bão lũ. Toàn bộ doanh thu từ việc bán vé (sau khi trừ thuế và chi phí quản lý), cùng với sự đóng góp của các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành, sẽ được chuyển tới bà con vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương trình được báo Dân trí đồng hành truyền thông. Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai các dự án nhân ái, báo Dân trí tiếp tục là cầu nối lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" đến cộng đồng thông qua chương trình đặc biệt này.