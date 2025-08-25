Giới trẻ phối đồ sành điệu với áo len chào đón mùa thu đông sắp tới

Thời tiết lạnh vốn là thời điểm lên ngôi của những thiết kế nhiều lớp, kết hợp giữa len dệt, chất liệu da và các kiểu áo khoác dày dặn. Điểm nhấn của năm nay nằm ở sự pha trộn giữa tông nâu trầm, sắc trắng - đen thanh lịch cùng chi tiết kẻ caro, kẻ ngang hay bàn cờ, tạo nên bản hòa âm vừa cổ điển, vừa mới mẻ.

Trên thế giới, nhiều ngôi sao cũng lăng xê mạnh mẽ phong cách này. Rosé - thành viên nhóm Blackpink - thường xuyên xuất hiện với áo len phối cùng chân váy hoặc quần jeans tối màu.

Ở một khoảnh khắc khác đi dạo cùng Jennie, giọng ca On The Ground chọn phong cách dạo phố năng động với áo crop top (áo dáng ngắn) đen kết hợp áo len cardigan họa tiết trắng, quần tông tối và kính râm bản lớn. Cách phối đồ đơn giản nhưng tinh tế này mang lại vẻ phóng khoáng, tiện dụng, đồng thời vẫn giữ được sự chỉn chu đặc trưng.

Nữ diễn viên Diana Silvers chọn áo khoác trench coat dáng ngắn màu be kết hợp túi xách cỡ lớn và giày thể thao hồng. Sự pha trộn giữa phom dáng cổ điển và chi tiết phá cách mang lại tổng thể vừa thanh lịch, vừa trẻ trung.

Trong khi đó, người mẫu Xiao Wen Ju gây chú ý với áo len kẻ đỏ - xanh khoác hờ trên vai áo phông trắng. Điểm nhấn đến từ chiếc túi màu kem Marc Jacobs gắn xích kim loại và móc khóa trang trí, giúp trang phục toát lên vẻ hiện đại, tinh nghịch mà vẫn giữ được sự tinh tế.

Tại Việt Nam, mùa thời trang Thu - Đông 2025 trở nên sôi động khi nhiều gương mặt trẻ đồng loạt xuất hiện với loạt trang phục cá tính, thể hiện rõ phong cách cá nhân.

Ca sĩ JSOL lựa chọn vẻ ngoài bảnh bao với áo len họa tiết caro phối quần jeans, kết hợp phụ kiện tông nâu. Sự giao thoa giữa nét cổ điển và hơi thở hiện đại giúp anh trở thành điểm nhấn trong đêm.

Trái ngược với sự cầu kỳ, ca sĩ CongB chọn phong cách giản dị: Áo len kẻ ngang, quần jeans cùng chiếc túi tote. Chính sự tiết chế lại tạo nên vẻ tinh tế, phù hợp với những ai ưa chuộng sự thoải mái nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu.

Stylist (nhà tạo hình phong cách) Phạm Bảo Luận cho thấy sự nhạy bén khi diện áo len kẻ ngang - xu hướng mang âm hưởng thủy thủ - kết hợp cùng mẫu quần jeans lửng đậm chất Gen Z (những người sinh năm 1997-2012).

Để hoàn thiện tổng thể, Phạm Bảo Luận còn phối thêm dây chuyền bản to, túi xách nhung màu nâu cùng móc khoá cỡ lớn. Xu hướng này được dự báo sẽ trở thành điểm nhấn của mùa Thu - Đông sắp tới.

Trong khi đó, Thể Thiên và An Trương mang tới sắc thái trí thức qua phong cách “mọt sách hiện đại” với việc sử dụng kính gọng to kết hợp cùng áo khoác nhiều lớp. Cả hai đều chọn tông màu trầm làm chủ đạo. Đây là gợi ý cho những ai muốn làm mới diện mạo nhưng vẫn giữ nét chững chạc.

Stu chọn áo sơ mi đen in hoa trắng đồng bộ với áo khoác ngoài, kết hợp phụ kiện kính gọng to và vòng cổ ánh bạc. Chiếc túi da bản lớn màu đỏ rượu vang trở thành điểm nhấn, mang đến tổng thể vừa thanh lịch, vừa phảng phất nét cổ điển.

Khi xuống phố, Stu lại gợi cảm giác năng động, thoải mái. Cô gái diện áo nỉ xám phối cùng quần jeans dáng lửng xắn gấu, đi giày thể thao cao cổ. Phụ kiện mũ lưỡi trai đội ngược và túi tote đen càng làm nổi bật tinh thần đường phố, phóng khoáng.

Bên cạnh việc chạy theo trào lưu, xu hướng năm nay còn hướng đến tính ứng dụng và cảm giác thoải mái. Dù là áo len kẻ ngang, áo cardigan rực rỡ hay túi tote đa năng, tất cả đều trở thành "công cụ" để người mặc thể hiện bản thân.

Ảnh: Instagram nhân vật