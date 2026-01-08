Bắt quả tang đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo hoa nổ trái phép

Ngày 8/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết đã triệt phá chuyên án KH1225, thu giữ lượng lớn pháo hoa không rõ nguồn gốc.

Trước đó, chiều 6/1, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Lương và Công an địa phương tổ chức lực lượng bắt quả tang P.T.H. khi đối tượng đang điều khiển xe máy mang biển số 79AA-142.xx, vận chuyển nhiều kiện hàng có dấu hiệu nghi vấn tại khu vực bến xe Ninh Hòa (thuộc phường Hòa Thắng).

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn pháo hoa nổ trái phép (Ảnh: Bộ đội Biên phòng).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2 bao tải, bên trong chứa 20 hộp pháo hoa nổ loại 49 viên/hộp. Toàn bộ số pháo có trọng lượng gần 35kg, trên bao bì in tên, ký hiệu bằng tiếng nước ngoài. Các mặt hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tại cơ quan chức năng, H. khai nhận đã mua số pháo hoa nổ trên thông qua các trang mạng xã hội Facebook từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó vận chuyển đi tiêu thụ để kiếm lời thì bị phát hiện, bắt giữ.