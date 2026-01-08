Bị đề nghị 20 năm tù, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nói gì?

Sáng 8/1, phiên tòa xét xử 55 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế bước sang phần tranh luận.

Sau khi bị VKS đề nghị mức án 20 năm tù với cáo buộc cùng cấp dưới nhận tổng cộng 95 tỷ đồng trong quá trình cấp hồ sơ công bố sản phẩm, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong được HĐXX cho trình bày quan điểm tự bào chữa.

Trước tòa, ông Phong không tranh luận về cáo buộc nhận hơn 93 tỷ đồng liên quan việc giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm. Tuy nhiên, bị cáo phân trần về nội dung bị cho là sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận GMP cho nhà máy của Nguyễn Năng Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP MediaUSA), nhằm “dễ dàng bỏ qua lỗi” trong quá trình thẩm định, hậu kiểm.

“Chỗ giấy chứng nhận GMP - Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt, tôi không ký và không biết sai ở chỗ nào, nội dung này chưa thấy được làm rõ. Tôi cũng chưa thấy làm rõ không đủ điều kiện ở chỗ nào; nếu chưa đủ điều kiện thì vai trò của ai trong việc cấp giấy chứng nhận GMP”, ông Phong trình bày, đồng thời cho rằng cáo trạng và phần xét hỏi chưa làm rõ nội dung này, đề nghị luật sư làm rõ thêm ở phần tranh luận.

Ông Nguyễn Thanh Phong (Ảnh: Phùng Nam).

Theo cáo buộc, Nguyễn Năng Mạnh sở hữu nhà máy dược phẩm MediPhar và MediaUSA, đồng thời thành lập, điều hành nhiều công ty để hợp thức hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả.

VKS cho rằng Mạnh nhiều lần chi tiền cho đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm trong quá trình thẩm định, thẩm định lại nhà máy. Tổng số tiền “ông trùm” thực phẩm giả chi cho đoàn kiểm tra được xác định hơn 1 tỷ đồng, trong đó ông Phong nhận 330 triệu đồng.

Bào chữa cho ông Phong, luật sư Giang Hồng Thanh cho biết thân chủ đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ, đồng thời tác động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi gần 44 tỷ đồng. Vì vậy, phía bào chữa không tranh luận về tội danh.

Theo luật sư, mặc dù bị cáo có hành vi nhận tiền “cảm ơn” từ doanh nghiệp thông qua cấp dưới, nhưng việc này “không xuất phát từ chỉ đạo cố tình gây khó khăn cho doanh nghiệp để họ phải chi tiền”, cũng không có việc “vòi vĩnh, yêu cầu chi tiền thì mới duyệt hồ sơ”.

Luật sư nêu quan điểm thân chủ không cho phép cán bộ bỏ qua lỗi, thiếu sót của doanh nghiệp để trình duyệt ký các hồ sơ không đủ điều kiện, không đủ thành phần; “100% hồ sơ được duyệt đều đảm bảo đúng, đủ thủ tục”. Từ các tình tiết giảm nhẹ, luật sư đề nghị tòa tuyên mức án đối với ông Phong thấp hơn mức Viện kiểm sát đề nghị.

Bà Trần Việt Nga (Ảnh: Phùng Nam).

Cùng vụ án, bà Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị đề nghị mức án 12-13 năm tù, với cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 12 tỷ đồng mà cấp dưới đã nhận trong quá trình thẩm duyệt hồ sơ quảng cáo sản phẩm.

Tự bào chữa, bà Nga phân trần rằng đối với hồ sơ xác nhận quảng cáo, trong quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa “không có nội dung nào thể hiện Cục cấp sai quy định và bỏ qua lỗi sai của doanh nghiệp”.

Bà Nga “xin báo cáo thêm”, khi vụ án bị khởi tố, vào giữa năm 2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Cục An toàn thực phẩm, trong đó có lĩnh vực cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Theo trình bày của bị cáo, đoàn kiểm tra kết luận lĩnh vực xác nhận nội dung quảng cáo là mảng duy nhất “không có sai phạm về chuyên môn” tại Cục. Bà cho biết đợt thanh tra vấn đề này cũng thể hiện tỷ lệ hồ sơ chậm rất ít, khoảng 1-3%, và mong HĐXX ghi nhận.

“Bị cáo đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức rất rõ, rất sâu sắc hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên bị cáo xin được tòa án xem xét mức độ hành vi chỉ đạo đối với việc cấp giấy chứng nhận nội dung quảng cáo để xin hưởng khoan hồng”, bà Nga trình bày.