Dàn Anh trai say hi: Đổi đời, cát-xê tăng chóng mặt nhưng đường dài ra sao?

Những màn "đổi đời, lội ngược dòng" nhờ "Anh trai say hi"

Chương trình thực tế về âm nhạc Anh trai say hi khép lại hồi tháng 9 với ngôi vị quán quân thuộc về HIEUTHUHAI và top 5 gồm: HIEUTHUHAI, Quang Anh Rhyder, Quang Hùng Master D, Đức Phúc và Isaac.

Hai tháng qua, show vẫn gây sốt khán giả khi thực hiện chuỗi concert tại TPHCM và Hà Nội, hút hàng chục ngàn người tham dự mỗi đêm. Những ca khúc trong chương trình như Catch me if you can, Ngáo ngơ, Sao hạng A, Hào quang... đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube, trở thành những bản hit khuấy đảo khán giả trẻ.

Dàn "Anh trai say hi" giao lưu cùng khán giả trên đường phố Hà Nội hôm 4/12 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Giới chuyên gia đánh giá Anh trai say hi là một trong những chương trình giải trí ăn khách nhất năm, là bệ phóng danh tiếng cho nhiều ca sĩ và là nền tảng vững chắc cho các gương mặt trẻ xây dựng fandom (cộng đồng người hâm mộ).

Thời gian qua, các nghệ sĩ Anh trai say hi như HIEUTHUHAI, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Quang Anh Rhyder... ngày càng đắt show biểu diễn, xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, liên tục đóng quảng cáo... Trong các bảng xếp hạng nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội hằng tháng, những nghệ sĩ của Anh trai say hi đều giữ vị trí cao.

HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD là những tên tuổi nổi như cồn sau "Anh trai say hi" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước show, HIEUTHUHAI đã là một trong những rapper nổi tiếng, được gen Z yêu thích. Tuy nhiên, danh hiệu Quán quân Anh trai say hi đưa tên tuổi HIEUTHUHAI lên một vị thế mới.

Sự thể hiện của nam rapper trong chương trình khiến anh hút thêm nhiều khán giả, được yêu thích bởi tính cách điềm đạm, thông minh. Một nguồn tin hé lộ với phóng viên Dân trí rằng cát-xê của HIEUTHUHAI tăng chóng mặt và rất khó để được nam ca sĩ gật đầu nhận lời biểu diễn.

Quang Anh Rhyder là trường hợp "lội ngược dòng", lấy lại hào quang nhờ Anh trai say hi. Trước đây, Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 từng có nhiều năm chật vật tìm chỗ đứng, nếm trải không ít thất bại. Đến với show, ca sĩ gốc Thanh Hóa chứng minh được tài năng sản xuất nhạc, liên tục làm mới bản thân trong nhiều phong cách âm nhạc, tạo bất ngờ cho khán giả.

Tương tự, Quang Hùng MasterD cũng là ca sĩ có màn bứt phá ấn tượng nhờ tham gia show thực tế âm nhạc. Dù là tên tuổi nổi tiếng ở Thái Lan từ 3 năm nay, tại Việt Nam, ca sĩ sinh năm 1997 lại không mấy quen thuộc với khán giả.

Sau Anh trai say hi, Quang Hùng MasterD ghi dấu ấn bởi biệt danh "cỗ máy tạo hit", sáng tác loạt ca khúc triệu view như Trói em lại, Tình đầu quá chén... Anh vụt sáng thành ngôi sao thế hệ mới, cát-xê tăng gấp nhiều lần và được các chương trình lớn nhỏ săn đón.

Quang Anh Rhyder và Dương Domic (Ảnh: Ban tổ chức).

Dương Domic cũng là một trong những "anh trai" thành công nhất sau chương trình. Trước đó, nam ca sĩ sinh năm 2000 từng ra mắt ở thị trường Hàn Quốc nhưng không đạt được thành công. Tham gia show, anh được yêu mến nhờ ngoại hình sáng, khả năng chơi nhạc cụ, vũ đạo, trình diễn.

Hiện tại, Dương Domic vụt sáng thành sao, được ví là thần tượng thế hệ mới của giới trẻ. Nhờ hiệu ứng của Anh trai say hi, sản phẩm âm nhạc ra mắt gần đây của Dương Domic là Mất kết nối cũng được khán giả yêu thích, vào top xu hướng YouTube Việt Nam với gần 8 triệu lượt xem.

Có thể nói, màn xuất hiện của Quang Anh Rhyder, Quang Hùng Master D, Dương Domic, HURRYKNG... đã giúp họ khép lại chương cũ sự nghiệp, mở ra tương lai đầy hứa hẹn. Ngoài ra, Anh trai say hi cũng là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp những ca sĩ từng hoạt động lâu năm trước đó như Đức Phúc, Anh Tú Atus, Isaac, Song Luân, Erik, Quân A.P, Lou Hoàng... hay những tân binh như Captain, Pháp Kiều, Hải Đăng Doo...

"Anh trai say hi" là bệ phóng tên tuổi cho nhiều ca sĩ trẻ (Ảnh: Ban tổ chức).

Thị phi, ồn ào đi cùng danh tiếng

Không thể phủ nhận thời gian qua, tên tuổi dàn nghệ sĩ Anh trai say hi đã đến gần hơn với số đông khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít tranh cãi, ồn ào.

Vụ việc của rapper Negav là trường hợp gây nhiều tranh luận nhất. Trước khi bị "ném đá" bởi phát ngôn liên quan đến nghỉ học, Negav là một trong những tên tuổi hút fan, được khán giả yêu thích tại chương trình.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi tại concert ở TPHCM hôm 28/9, khi rapper sinh năm 2001 nhắn gửi đến mẹ rằng: "Mẹ có thấy đúng chưa? Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?".

Chưa dừng lại ở đó, Negav tiếp tục bị "soi" quá khứ việc từng thành lập, quản trị một hội nhóm trên Facebook mang tên "Hội khăn giấy ướt" và thường đăng những nội dung bị cho là phản cảm, thô tục. Chính vì thế, nhiều khán giả tích cực lên án, đòi "tẩy chay" rapper sinh năm 2001 vì cho rằng anh không phù hợp với hình ảnh của một nghệ sĩ.

Negav, Công Dương, Nicky và Quang Hùng MasterD biểu diễn "Catch me if you can" (Ảnh: Ban tổ chức).

Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi và rút khỏi concert Anh trai say hi hôm 19/10, Negav vẫn nhận về nhiều ý kiến chỉ trích từ cộng đồng mạng. Mới đây, khi Negav trở lại trong concert tại Hà Nội, nam rapper gen Z tiếp tục thành tâm điểm tranh cãi.

Một bộ phận dân mạng cho rằng họ khó chấp nhận một thần tượng của giới trẻ có phát ngôn "vạ miệng" kèm theo những ứng xử lệch chuẩn trong quá khứ.

Đi kèm nổi tiếng, hào quang, dàn "anh trai" cũng nhận về sự soi xét nghiêm khắc hơn từ dư luận.

Ví dụ như trường hợp của HIEUTHUHAI. Thời gian qua, mọi động thái của anh đều được khán giả quan tâm. Có ý kiến cho rằng nam rapper được đơn vị sản xuất chương trình ưu ái, nâng đỡ quảng bá, còn thực lực vẫn chưa bằng nhiều rapper trong giới.

Hậu Anh trai say hi, việc HIEUTHUHAI ngồi ghế giám khảo khách mời của Rap Việt cũng khiến mạng xã hội bùng nổ tranh cãi.

Dương Domic đắt show sau Anh trai say hi nhưng cũng gây tranh cãi về khả năng hát live. Trên mạng xã hội, nhiều video biểu diễn của nam ca sĩ trở thành chủ đề "mổ xẻ" của khán giả.

Tại lễ hội âm nhạc GENfest cuối tháng 11, fan phàn nàn khi Dương Domic có phong độ biểu diễn thất thường, nhiều lần bỏ lời, chỉ tập trung vào vũ đạo. Người hâm mộ góp ý Dương Domic cần luyện tập thêm về thanh nhạc, cân bằng giữa biểu diễn và khả năng ca hát.

Ca khúc "Pickleball" do Đỗ Phú Quí thể hiện bị chê thảm họa (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gần đây, ca khúc Pickleball của Đỗ Phú Quí hút hàng triệu lượt xem, lượt tương tác trên TikTok và YouTube, tuy nhiên cũng nhận về không ít chỉ trích. Nhiều khán giả nhận xét bài hát có ca từ vô nghĩa, nhảm nhí, nội dung ẩn ý tình dục. Nhạc phẩm bị cho là "thảm họa", làm dấy lên lo lắng về tình trạng "nhạc rác" tràn lan thị trường Vpop.

"Đường dài mới biết ngựa hay"?

Anh trai say hi không "trải hoa hồng" cho 30 nghệ sĩ tham dự. Bên cạnh những tên tuổi gây sốt, liên tục đắt show và được chú ý, cũng có những ca sĩ kém nổi tiếng hơn, sự nghiệp chưa thực sự bứt phá sau chương trình như Nicky, Tage, Vũ Thịnh, Phạm Anh Duy, Phạm Đình Thái Ngân...

Giới chuyên gia và khán giả cho rằng, thời gian qua, khi hiệu ứng chương trình còn "nóng", các ca sĩ được nhắc đến nhiều và dần chiếm lĩnh các thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mạng xã hội có tốc độ truyền tin chóng mặt mỗi ngày, những làn sóng thông tin sẽ có lúc hạ nhiệt. Khán giả có thể dễ dàng "phát cuồng" vì một hiện tượng, thì cũng dễ dàng quên đi hiện tượng đó để tìm đến những xu hướng mới mẻ hơn.

Bên cạnh đó, giá trị cốt lõi của nghệ sĩ vẫn là tài năng nên cuộc chơi Anh trai say hi là ngắn hạn, còn sự nghiệp là bài toán dài hạn đòi hỏi sự kiên trì, chăm chỉ và cả may mắn. Những thần tượng mới nổi từ chương trình rất có thể sẽ bị khán giả lãng quên nếu hụt hơi trong hành trình tìm chỗ đứng.

Do đó, các nghệ sĩ cần xây dựng chiến lược bài bản, đầu tư dài hạn và sản phẩm chất lượng để tồn tại lâu dài mà không phụ thuộc vào thương hiệu chương trình Anh trai say hi.

Các nghệ sĩ "Anh trai say hi" tại chung kết hôm 28/9 (Ảnh: Hải Long).

Ông Nguyễn Phương Đông - Giám đốc điều hành Hot Panda Media (công ty tổ chức sự kiện giải trí, âm nhạc) - cho biết các nghệ sĩ, thần tượng của Anh trai say hi cần chứng minh được sức ảnh hưởng của riêng mình mới có thể tồn tại lâu dài trong showbiz.

Chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh đưa ra quan điểm với phóng viên Dân trí, cho rằng thị trường âm nhạc Việt Nam thời gian qua sôi động hơn, dàn ca sĩ trẻ có nhiều phương thức, công cụ hơn để tiếp cận khán giả.

Tuy nhiên, để duy trì sự nổi tiếng và gia tăng sự thành công trong tương lai vẫn là bài toán khó. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc bị ảnh hưởng bởi công nghệ, nền tảng số, giới ca sĩ trẻ cũng sẽ gặp áp lực khi phải kiến tạo sự mới mẻ cho thị trường.

"Các nghệ sĩ cần không ngừng đổi mới và sáng tạo, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cách họ giao tiếp và tương tác với người hâm mộ. Hãy coi điều này như một cuộc hôn nhân, để duy trì sự gắn bó, cả hai bên cần phải làm mới mình thường xuyên, tránh tình trạng trở thành "vợ chồng nhàm chán".

Nếu các nghệ sĩ Việt Nam có thể xây dựng một cộng đồng khán giả vững chắc, việc hâm mộ sẽ không chỉ dừng lại ở những đêm hòa nhạc mà sẽ phát triển thành một phong trào văn hóa tích cực", chuyên gia Hồng Quang Minh nói về hiện tượng Anh trai say hi.

Khán giả chật kín Sân vận động Mỹ Đình trước giờ tổ chức concert "Anh trai say hi", chiều 7/12 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).