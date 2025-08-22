Có nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất "dễ thở" trong dịp cao điểm 2/9

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay này sẽ đón trung bình 730 chuyến bay (tương ứng 125.000 khách) mỗi ngày trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Trong đó, sân bay sẽ phục vụ khoảng 430 chuyến nội địa và 300 chuyến quốc tế. So với lịch bay ngày thường, sản lượng khách tăng khoảng 6%, chủ yếu tập trung tại các đường bay nội địa.

Hành khách làm thủ tục an ninh tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân).

Hai nhà ga nội địa T1 và T3 sẽ phục vụ khoảng 75.000 khách/ngày. Hai ngày cao điểm nhất dự kiến là 30/8 (khách nội địa đi) và ngày 2/9 (khách nội địa đến) với 750 chuyến bay, tương ứng 130.000 khách mỗi ngày.

Đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm nay sẽ kéo dài trong 4 ngày (từ 30/8 đến 2/9). Lượng khách đi máy bay được dự báo tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, với việc sân bay Tân Sơn Nhất có thêm nhà ga quốc nội T3, trải nghiệm đi máy bay trong dịp cao điểm của người dân TPHCM được hứa hẹn thoải mái hơn những năm trước.

Nhà ga quốc nội T1 vắng vẻ sau khi các hãng bay dời đi (Ảnh: Thanh Phúc).

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) lưu ý hành khách cập nhật thông tin hãng bay để tránh đến nhầm nhà ga.

Hiện, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines và Vasco đã chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa sang nhà ga T3. Nhà ga T1 chỉ còn hãng hàng không Vietjet khai thác.