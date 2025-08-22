Toàn cảnh dự án 26.000m2 ở Nha Trang bị di dời, trả lại bãi biển

Ngày 21/8, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa xác nhận đơn vị này đã tiếp nhận thực địa, quản lý hơn 26.200m2 đất bãi biển Nha Trang (thuộc phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), do Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa bàn giao.

Hiện khu đất này được chỉnh trang, một phần thành công viên ven biển, phần còn lại làm bãi đỗ ô tô.

Năm 1995, tỉnh Khánh Hòa cho doanh nghiệp thuê hơn 28.000m2 mặt đất và 10.000m2 mặt nước biển để xây khu nghỉ mát Evason Ana Mandara.

Khu nghỉ mát nằm bên bờ vịnh Nha Trang, phía đông đường Trần Phú, thuộc phường Nha Trang.

Năm 2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thu hồi 10.000m2 mặt nước biển của khu nghỉ mát giao cho chính quyền địa phương làm bãi tắm công cộng.

Hai năm sau, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa ngừng đón khách tại khu nghỉ mát Evason Ana Mandara, đồng thời tháo dỡ, di dời các hạng mục công trình để trả lại đất cho tỉnh.

Trước đó, vào năm 2018, tỉnh Khánh Hòa đã cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê khu đất rộng hơn 24.000m2 ở Bắc bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) để xây dựng địa điểm kinh doanh mới.

Sau nhiều lần trì hoãn, đến tháng 2/2023, doanh nghiệp bắt đầu phá dỡ các công trình tại khu nghỉ mát.

Việc tháo dỡ diễn ra trong thời gian dài, đến đầu năm 2024, hàng chục hạng mục của khu nghỉ mát đã được phá bỏ.

Cũng trong thời gian này, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thu hồi hơn 20.000m2 đất của khu nghỉ mát Evason Ana Mandara từ Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa chuyển cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa quản lý.

Sau khi hàng rào xung quanh khu nghỉ mát phá bỏ, lề đường Trần Phú được thông thoáng hơn.

Người dân và du khách có thể đi thẳng ra biển qua đất của dự án, thay vì phải đi vòng như trước sau khi khu nghỉ mát được tháo dỡ.

Những khối công trình của khu nghỉ mát che khuất tầm nhìn ra biển đã được thay thế bằng không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách.

Ông Lê Văn Thái (63 tuổi, trú tại phường Nha Trang), chia sẻ: “Trước đây, bãi tắm này thuộc khu nghỉ mát nên rất ít người dân đến tắm biển hay vui chơi. Chúng tôi kiến nghị mãi đến nay mới được thu hồi. Hiện người dân và du khách có thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, ai cũng phấn khởi”.

Dọc bờ biển Nha Trang trở nên thông thoáng sau khi các công trình khu nghỉ mát được tháo dỡ.

Cuối tháng 5, UBND tỉnh Khánh Hòa thu thêm 6.200m2 đất tại khu nghỉ mát Evason Ana Mandara do Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa quản lý, nâng tổng diện tích đã thu hồi được lên hơn 26.200m2.

Hiện doanh nghiệp chỉ còn hơn 1.800m2 để duy trì hoạt động kinh doanh ở bãi biển Nha Trang.

Theo thiết kế ý tưởng đô thị phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng đã được tỉnh Khánh Hòa thông qua, khu đất thu hồi từ dự án Evason Ana Mandara được quy hoạch thành Ngôi làng của biển.

Nơi đây sẽ hình thành công viên với lối ra biển, giữ lại tối đa mảng xanh hiện hữu và bổ sung các công trình phục vụ tiện ích.

Vị trí của khu nghỉ mát Evason Ana Mandara (chấm đỏ) đã được tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất (Ảnh: Google Maps).