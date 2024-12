"Anh trai say hi" ở Hà Nội gây sốt nhưng giới phe vé lại lao đao, xả lỗ?

Giới phe vé lao đao

Concert 3 và 4 Anh trai say hi sẽ diễn ra trong 2 ngày là 7/12 và 9/12 tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Trên mạng xã hội, các hội nhóm trao đổi vé, rao bán vé đêm nhạc vẫn thu hút lượt tương tác lớn.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, nhóm "Trao đổi, mua bán, pass vé Anh trai say hi" trên Facebook có 70.000 lượt theo dõi. Đến sáng 5/12, nhiều người có nhu cầu nhượng lại vé hoặc giới phe vé vẫn đang rao bán vé 2 đêm concert với các mức giá khác nhau.

Fan đi theo xe buýt diễu hành của dàn nghệ sĩ "Anh trai say hi", chiều 4/12 tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trước đó, khi ban tổ chức công bố concert Anh trai say hi ở Hà Nội chỉ có một đêm vào ngày 7/12, kênh phân phối nhanh chóng bán hết hàng chục ngàn vé. Lúc này, thị trường vé "chợ đen" của concert 3 vẫn dễ dàng rao giá cao trước nhu cầu lớn của người hâm mộ.

Tuy nhiên, từ khi nhà sản xuất bất ngờ mở thêm concert 4 ngày 9/12, nhiều phe vé buộc phải hạ giá vé, bán lỗ vé concert 3 để tránh tình trạng "ôm vé".

Hiện tại, những hạng vé được khán giả săn đón nhiều nhất ở concert 3 và 4 là CAT, GA. Giá gốc của các hạng ghế này từ 500.000 đồng đến 1,8 triệu đồng tùy vị trí. Vé "chợ đen" được rao bán giá tương đương giá gốc hoặc chênh lệch khoảng 200.000 đồng đến 500.000 đồng, tuy nhiên số lượng vé khá ít.

Trong khi đó, những hạng vé như Fanzone, VIP, VieVIP... của concert 3 và 4 đều được rao bán nhiều, thậm chí bán với giá lỗ, nhưng hành trình đến tay người mua rất "gian nan". Nhiều khán giả mang tâm lý sợ bị lừa đảo nên muốn giao dịch trực tiếp tại ngày diễn ra concert, do đó tỏ ra ngần ngại mua vé trên mạng.

Ngoài ra, vì ban tổ chức không chấp nhận đổi vòng tay cho mã QR vé lẻ nên nhiều người muốn giao dịch trực tiếp sau khi người bán đã đổi vòng tay tại sân vận động.

"Bán lỗ 500.000 đồng, 700.000 đồng so với giá gốc, giao dịch trực tiếp tại nhà riêng hoặc cơ quan, gửi căn cước công dân, kết bạn Facebook chính chủ để kiểm tra, vậy mà khách mua chỉ cọc 100.000 đồng, yêu cầu đổi vòng, vào sân mới chuyển khoản nốt vì sợ lừa đảo", một người chia sẻ tình huống "dở khóc dở cười" trên hội nhóm trao đổi vé.

Fan cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo

Bên cạnh các bài đăng "vé tìm người, người tìm vé" trên các hội nhóm sang nhượng vé Anh trai say hi, nhiều bài đăng cũng cảnh báo khán giả chú ý khi giao dịch, tránh bị lừa đảo.

Một khán giả bị lừa đảo khi thuê người camp vé (dịch vụ đặt vé hộ) (Ảnh: Chụp màn hình).

Một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến là nhận đặt vé hộ, đăng bài rao bán với giá vé rẻ... Kẻ gian thường yêu cầu người mua cọc tiền hoặc chuyển khoản đầy đủ số tiền để giữ vé. Không ít fan mang tâm lý nôn nóng có vé vị trí đẹp, giá tốt, nên đã chuyển khoản cho kẻ gian, sau đó người bán bất ngờ "mất dấu", khóa tài khoản.

Khán giả N.K. hôm 1/12 cho biết cô bị lừa 1,8 triệu đồng khi giao dịch với một tài khoản tên Đ.L. Người này giả danh trúng vé từ chương trình của công ty, rao bán lại đúng giá gốc. "Ban đầu kiểm tra thấy uy tín, còn gửi ảnh vé, mail để mình xác minh. Nhưng cuối cùng lại là lừa đảo", N.K. cho hay.

Bên cạnh đó, khán giả cho biết có những trường hợp tự nhận là nhân viên ngân hàng (nhà tài trợ của concert), gửi lời chào mời mở thẻ để nhận vé. Người hâm mộ cảnh báo nhau tìm hiểu thông tin trước khi đăng ký, tránh click vào đường link lạ dẫn đến mất tài khoản hoặc bị người xấu lừa đảo.

Ngày 28/11, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi mua vé xem Anh trai say hi. Theo đó, nhóm của chị N. (quận Hai Bà Trưng) đã chuyển hơn 50 triệu đồng cho một đối tượng tự giới thiệu là thành viên ban tổ chức chương trình, để mua vé xem concert.

Sau khi chuyển tiền, chị N. không nhận được vé như cam kết, đồng thời, bài đăng rao bán vé trên Facebook cũng bị gỡ bỏ. Nghi ngờ bị lừa đảo, nhóm chị N. đến Công an phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, để trình báo.

Concert "Anh trai say hi" ở TPHCM hôm 19/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Concert 4 vẫn chưa bán hết vé

Concert 4 của Anh trai say hi sẽ diễn ra ngày 9/12 ở Sân vận động Mỹ Đình, tuy nhiên đến hiện tại, vé trên kênh phân phối vẫn chưa bán hết.

Trước đó, khi mở bán vào ngày 28/11, các hạng vé ở mức giá thấp, trung bình như CAT1 (900.000 đồng), CAT2 (700.000 đồng), CAT3 (500.000 đồng), GA2 (1,4 triệu đồng), GA3 (1 triệu đồng), GA4 (800.000 đồng)... đều được bán hết nhanh chóng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến ngày 30/11, các hạng vé Fanzone cũng lần lượt báo hết vé trên hệ thống. Tuy nhiên hôm 2/12, các khu vực vốn đã bán hết vé như CAT3A, GA1A, GA1B, Fanzone A,B trên kênh phân phối Ticketbox bất ngờ "nhả vé" trở lại.

Vé concert 4 của "Anh trai say hi" vẫn còn một số hạng ghế, tính đến trưa 5/12 (Ảnh: Chụp màn hình).

Tính đến trưa 5/12, hệ thống phân phối vé của concert 4 vẫn còn một số hạng ghế như SVIPA, SVIPB, FanzoneA,B, VIPB, GA1A, GA1B, GA2A, GA2B...

Điều này khiến khán giả cho rằng khả năng tiêu thụ vé của concert 4 Anh trai say hi diễn ra khá chậm, nguy cơ "ế vé", khó lấp đầy Sân vận động Mỹ Đình.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nhu cầu của fan mua vé xem buổi hòa nhạc vẫn lớn. Sau khi concert 3 tổ chức ngày 7/12, khả năng hiệu ứng gây sốt của chương trình sẽ giúp vé bán tốt hơn. Một số fan cho biết họ đã mua vé concert 3 và vẫn sẽ tìm mua vé concert 4 ở mức giá hợp lý để thỏa mãn niềm yêu thích với thần tượng.

"Mình đã mua vé concert 3, nhưng khi ban tổ chức tung thêm concert 4 vẫn tìm mua hạng ghế CAT1A. Sau nhiều ngày lặn lội trên hội nhóm, mình được một bạn nhượng lại vé giá gốc 900.000 đồng.

Có thể concert 4 diễn ra vào ngày đầu tuần nên tốc độ bán vé chậm hơn, nhưng mình tin tưởng 2 đêm nhạc sắp tới sẽ có hiệu ứng tốt", khán giả Thu Trang (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Fan xếp hàng đổi vòng tay cho concert 3 từ 10h ngày 5/12 (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo quy định của ban tổ chức, những khán giả đã mua vé phải đến địa điểm đổi vé lấy vòng tay để được vào cổng. Thủ tục đổi vòng tay cho concert 3 diễn ra từ 10h ngày 5/12 đến 19h ngày 7/12. Với concert 4, thủ tục đổi vòng tay diễn ra từ 10h ngày 8/12 đến 19h ngày 9/12.

Hôm 4/12, sau khi dàn "anh trai" đặt chân đến Hà Nội, các ca sĩ cũng đã thực hiện nhiều hoạt động tương tác cùng fan.

Chiều 4/12, sự kiện diễu hành bằng xe buýt của dàn nghệ sĩ Anh trai say hi thu hút đông đảo người hâm mộ, khiến đoạn đường qua Nhà hát Lớn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rơi vào cảnh tắc nghẽn kéo dài.

Sáng nay, đoàn nghệ sĩ viếng thăm Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).