Yaris Cross soán ngôi vương doanh số gầm cao cỡ B của Mitsubishi Xforce

Khách Việt ngày càng chuộng xe gầm cao, trong đó phân khúc SUV/CUV cỡ B nhận được sự quan tâm lớn nhờ vào trang bị đầy đủ, cấu hình phù hợp với điều kiện vận hành thông thường cùng giá bán dễ tiếp cận. Điều này phần nào được thể hiện qua việc có tới 3 đại diện của phân khúc này góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 7.

Ở chiều ngược lại, Toyota Vios là mẫu sedan duy nhất xuất hiện trong bảng xếp hạng này.

Cuộc đua “song mã” của xe Nhật

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, đã có 4.015 chiếc SUV hạng B sử dụng động cơ xăng đến tay khách hàng trong tháng 7/2025, giảm 6,8% so với tháng trước.

Doanh số của hầu hết các sản phẩm đi xuống, trong đó cái tên đứng đầu phân khúc trong tháng 6 là Mitsubishi Xforce ghi nhận mức sụt giảm 17,2%, còn 1.185 xe.

Yaris Cross là mẫu xe xăng bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B tính đến tháng 7/2025, cách biệt hơn 900 xe so với đối thủ (Ảnh: Anh Phúc).

Trái lại, sức tiêu thụ của Toyota Yaris Cross tiếp đà tăng trưởng trong tháng thứ hai liên tiếp với 1.259 xe, tăng 9,5% so với tháng trước.

Kết quả này giúp đại diện nhà Toyota trở lại vị trí số 1 nhóm SUV/CUV hạng B chạy xăng trong tháng, đồng thời nâng doanh số lũy kế năm 2025 lên 6.679 xe. So với đối thủ Mitsubishi Xforce (5.760 chiếc), cách biệt giữa bộ đôi Nhật Bản này đã nới rộng từ 845 xe lên 919 xe.

Có thể thấy, cả hai mẫu xe trên đều bán tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Yaris Cross tăng trưởng theo hướng “bền bỉ”, trong khi Xforce từng tạo nên “cơn sốt” trên thị trường. Việc có phiên bản hybrid, phù hợp với xu hướng điện khí hóa, được đánh giá là một trong những lý do thúc đẩy chủ lực.

Phân khúc nhiều cạnh tranh

Sức hút của dòng xe gầm cao cỡ nhỏ đối với người tiêu dùng khiến các hãng liên tục chạy đua khuyến mại, kể cả xe xăng bán chạy nhất phân khúc là Yaris Cross. Trong nhiều tháng trở lại đây, khách hàng mua Yaris Cross đều được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ - tương đương 33-38 triệu đồng - cùng các gói tài chính hỗ trợ lãi vay 2,99-3,49%/năm (được áp dụng đến hết tháng 8).

Phân khúc còn nhiều sản phẩm nhưng không được công bố doanh số (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Các đối thủ như Xforce, Hyundai Creta hay Kia Seltos cũng phải “nhảy vào” cuộc đua giảm giá nhằm kích cầu trong khoảng 3 tháng gần đây. Đây là động thái cần thiết nhằm duy trì doanh số trong bối cảnh toàn thị trường ô tô tương đối ảm đạm.

Đặt sản phẩm thuần điện VF 6 sang một bên, có thể thấy nhóm SUV/CUV đô thị đang chứng kiến sự bứt phá của bộ đôi xe Nhật. Xu hướng chuyển dịch này hoàn toàn trái ngược so với 2 năm trở về trước – thời điểm sức hút tập trung vào các đại diện Hàn Quốc nhiều hơn.

Trước xu hướng điện hóa, các dòng xe hybrid được khách hàng quan tâm và Yaris Cross nằm trong số ít xe phân khúc SUV cỡ B sở hữu động cơ xăng điện kết hợp. Các tiện nghi hay công nghệ an toàn chủ động cũng đầy đủ. Và khi xe Nhật cạnh tranh sòng phẳng với xe Hàn về “option” cũng như giá bán thì khách hàng Việt Nam ưu tiên chọn xe Nhật.

Đáng chú ý, phân khúc SUV/CUV hạng B tại Việt Nam đang “phình to” cả về doanh số và lựa chọn. Ngoài những cái tên được công bố doanh số, khách Việt còn có nhiều xe với đa dạng nguồn gốc như Peugeot 2008 và Skoda Kushaq mang “mác” Âu hay Omoda C5, Geely Coolray, BYD Atto 2 đến từ Trung Quốc.

Với sự cạnh tranh khốc liệt như vậy, các hãng xe nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục duy trì, thậm chí là gia tăng các chương trình ưu đãi nhằm giữ sức hút. Một áp lực khác cho thị trường trong thời gian tới là rơi vào tháng 7 âm lịch, thời điểm một số người Việt có tâm lý hạn chế làm các việc lớn, trong đó có mua xe.