Tổng thống Trump tặng pizza cho cảnh sát

Tổng thống Mỹ Donald Trump tặng pizza cho cảnh sát ở Washington ngày 21/8 (Ảnh: AFP).

Theo CBS, Tổng thống Donald Trump ngày 21/8 đã đến thăm một cơ sở của Cảnh sát Công viên Mỹ ở khu đông nam Washington, nơi ông cảm ơn các đặc vụ liên bang và tặng hamburger, pizza cho họ.

Ông cho biết, những chiếc bánh hamburger này được chuẩn bị tại Nhà Trắng, trong khi pizza được mua từ một nhà hàng địa phương.

“Các bạn là những con người tuyệt vời. Thẳng thắn mà nói, các bạn là những người giúp đất nước vận hành”, ông Trump nói.

Trong phát biểu ngắn gọn, ông Trump cũng nói với đám đông rằng thủ đô sẽ đạt “vẻ đẹp tối đa” trong vòng 6 tháng đến 12 tháng tới sau các hoạt động như xóa bỏ graffiti, sửa chữa bãi cỏ công viên và cải tạo dải phân cách đường.

Trước đó vài giờ, ông Trump cho biết sẽ ra đường tuần tra cùng lực lượng cảnh sát và Vệ binh tại thủ đô.

“Tối nay tôi sẽ ra ngoài, nhưng tôi sẽ giữ bí mật. Tôi sẽ ra ngoài tối nay, tôi nghĩ là cùng với cảnh sát và tất nhiên là cùng quân đội. Chúng tôi sẽ làm việc. Lực lượng Vệ binh Quốc gia thật tuyệt vời. Họ đã làm một công việc xuất sắc”, ông Trump nói với người dẫn chương trình radio Todd Starnes.

Khoảng 2.000 quân nhân Vệ binh từ Washington và nhiều bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã có mặt tại thủ đô, cùng với lực lượng tăng cường từ các cơ quan như FBI và Cơ quan Chống ma túy (DEA).

Kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu chiến dịch trấn áp tội phạm ở thủ đô, đã có tổng cộng 630 vụ bắt giữ và 86 khẩu súng bất hợp pháp bị tịch thu.

Tuy nhiên, các quan chức địa phương cho rằng chiến dịch này là không cần thiết bởi vấn đề an ninh ở Washington có thể đang bị thổi phồng.

Theo dữ liệu cảnh sát địa phương, tội phạm bạo lực tại thủ đô đã giảm trong 18 tháng qua sau khi tăng vọt vào năm 2023. Kể từ đầu năm đến ngày 11/8, số vụ cướp ở Washington giảm 28% và tội phạm bạo lực tổng thể giảm 26%. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, năm ngoái, tỷ lệ tội phạm bạo lực ở Washington đã xuống mức thấp nhất trong hơn 30 năm.

Trong khi đó, ông Trump gọi các số liệu tội phạm ở Washington là “những con số giả tạo”, và nhấn mạnh chính quyền của ông sẽ xem xét lại vấn đề đó.