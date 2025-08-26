Hồng Diễm, Lương Thu Trang diện áo dài nổi bật ở buổi tập luyện diễu binh

Tối 24/8, tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố quan trọng, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) đã diễn ra.

Diễn viên Hồng Diễm cũng góp mặt tại sự kiện, cô thuộc khối văn hoá - thể thao. Nữ diễn viên bày tỏ sự tự hào, vinh dự khi được góp mặt vào đại lễ.

Dù phải dậy từ sớm, sau đó tập trung tại phố Quán Thánh rồi di chuyển vào Quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra hợp luyện nhưng Hồng Diễm và đồng nghiệp vẫn giữ tinh thần tích cực, nụ cười rạng rỡ.

Lương Thu Trang thướt tha trong tà áo dài màu đỏ. Dù thời tiết thất thường, cô luôn giữ quyết tâm cao để tập luyện. Cô thấy mình may mắn khi trở thành đại biểu khối văn hóa - thể thao.

Lương Thu Trang và Thu Quỳnh đều là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Cả hai đều là những nghệ sĩ tài năng, biến hoá đa dạng ở sân khấu kịch và gây ấn tượng trong nhiều bộ phim hot của VTV.

Các diễn viên: Việt Hoa, Quang Trọng và Minh Thu (từ trái sang) lưu lại những kỷ niệm đẹp bên đồng nghiệp tại đại lễ.

Nghệ sĩ Tú Oanh (phải) cũng đến từ sớm. Chị vinh dự khi góp mặt trong khối văn hoá - thể thao cùng đồng nghiệp.

Những nghệ sĩ trẻ góp mặt trong đội hình diễu hành với phong thái năng động, tươi mới. Tại sự kiện, các nữ nghệ sĩ mặc áo dài tay cầm lá cờ Tổ quốc và nở nụ cười tươi để lại hình ảnh đẹp trong lòng khán giả.

Ảnh: Facebook nhân vật