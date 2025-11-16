Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội đại đoàn kết tại Thái Nguyên

Sáng 16/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân tổ dân phố Đông (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Tổ dân phố Đông hiện có 382 hộ dân với 1.326 nhân khẩu, người dân chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ; 100% hộ có nhà ở xây kiên cố, được sử dụng điện sinh hoạt đầy đủ; hệ thống đường giao thông được bê tông hóa, thuận tiện cho việc đi lại và giao thương.

Đại tướng Phan Văn Giang đã gửi tới bà con tổ dân phố Đông lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng những kết quả đáng tự hào trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển thời gian qua.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên).

Đại tướng nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông, thông qua Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết các dân tộc, tôn giáo ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy.

Ghi nhận tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các lực lượng và nhân dân Thái Nguyên, đặc biệt trong khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để phát huy kết quả đạt được, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị trong thời gian tới, các cấp, ngành và người dân địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, đời sống của người dân; phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên người dân tổ dân phố Đông (Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên).

Đại tướng tin tưởng với truyền thống đoàn kết, hiếu học và cách mạng, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đồng thuận của người dân, khu dân cư tổ dân phố Đông nói riêng, phường Linh Sơn và tỉnh Thái Nguyên nói chung sẽ tiếp tục bứt phát mạnh mẽ, trở thành điểm sáng kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa và con người trong thời đại mới.

Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn; tặng quà cho phường Linh Sơn, khu dân cư tổ dân phố Đông và 100 hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Tại Ngày hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu đã tham quan mô hình tủ đồ chia sẻ, gắn kết yêu thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Mô hình luống rau nhà tôi của Hội Nông dân phường; đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa trong Ngày hội cùng nhân dân tổ dân phố Đông.