Tổng thống Nga, Thủ tướng Israel điện đàm về hòa bình cho Gaza

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp tại Moscow năm 2019 (Ảnh: Điện Kremlin).

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm trước thềm cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza.

Trong tuyên bố hôm 15/11 theo giờ địa phương, Điện Kremlin cho biết: "Đã có một cuộc điện đàm trao đổi quan điểm toàn diện giữa hai nhà lãnh đạo về tình hình khu vực Trung Đông, bao gồm cả những động thái ở Dải Gaza trong bối cảnh thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và việc trao đổi tù nhân".

Theo thông cáo, các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran và tình hình ở Syria.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn hơn, cho biết nhà lãnh đạo đã thảo luận về "các vấn đề khu vực".

Đầu tháng này, Mỹ đã công bố một dự thảo nghị quyết cho phép triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tại Gaza trong thời hạn ít nhất 2 năm và kêu gọi thành lập "Hội đồng Hòa bình" như một cơ quan quản lý chuyển tiếp.

Hôm 14/11, Ai Cập, Ả rập Xê út, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Indonesia đã ra tuyên bố chung ủng hộ đề xuất của Mỹ.

Nga đã đệ trình một dự thảo thay thế, đề nghị Tổng thư ký Liên hợp quốc soạn thảo các phương án để thực hiện kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phái đoàn Nga chỉ trích dự thảo của Mỹ vì thiếu "công cụ giám sát và kiểm soát" đối với lực lượng ổn định và không đề cập đến giải pháp hai nhà nước. Phái đoàn Nga cho biết "chỉ có một cách tiếp cận thực sự bình đẳng và toàn diện" mới có thể đảm bảo hòa bình.

Cả hai dự thảo dự kiến ​​sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 17/11.