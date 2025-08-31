"Anh trai chông gai" Đỗ Hoàng Hiệp tái sinh từ số 0, tự hào biểu diễn ở A80

Ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp tham gia tập luyện chuẩn bị cho đại lễ A80.

Từ giọng ca trong ban nhạc rock, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp đã có hành trình đầy thử thách để trở thành nghệ sĩ solo ở tuổi 39. Anh không chỉ vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn vinh dự mang tiếng hát của mình phục vụ đại lễ mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, khẳng định tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.

Niềm tự hào được trình diễn trong ngày lễ lớn của dân tộc

Những ngày này, ca sĩ Hoàng Hiệp cùng với các nghệ sĩ đang tất bật chuẩn bị cho những tiết mục biểu diễn phục vụ đại lễ A80.

Cụ thể, tại Concert quốc gia đặc biệt: 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc diễn ra tối 1/9 tại sân vận động Mỹ Đình, nam ca sĩ sẽ tham gia trình diễn tiết mục Cùng nhau đi hồng binh - Đoàn vệ quốc quân.

Ngày 2/9, Hoàng Hiệp sẽ tham gia diễu hành qua lễ đài Quảng trường Ba Đình cùng với các nghệ sĩ thuộc Khối Văn hóa - Thể thao, sau đó anh sẽ tham gia một phần lĩnh xướng trong màn đồng diễn nghệ thuật của chương trình sáng 2/9.

Những ngày này, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp liên tục di chuyển qua lại giữa những địa điểm tập luyện chuẩn bị cho đại lễ A80.

Với Đỗ Hoàng Hiệp, việc được tham gia biểu diễn trong chương trình văn nghệ của đại lễ là niềm vinh dự và tự hào lớn lao. "Là một người nghệ sĩ, được góp phần nhỏ bé của mình, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào, và cũng không tránh khỏi sự lo lắng, hồi hộp", anh chia sẻ.

Trên tất cả, đó là sự xúc động khi chứng kiến tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam, khiến anh càng biết ơn sâu sắc những thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do.

Trong khuôn khổ đại lễ A80, Đỗ Hoàng Hiệp đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Anh có cơ hội tham dự lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận huy hiệu Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch và thăm nơi Bác ở, làm việc.

"Những trải nghiệm ấy khiến tôi như được trở về với cội nguồn thiêng liêng nhất của dân tộc. Bản thân tôi không khỏi bồi hồi, xúc động và càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người nghệ sĩ", nam ca sĩ bộc bạch.

Anh Đỗ Hoàng Hiệp cùng với NSND Nguyễn Xuân Bắc và rapper Đen Vâu khi tham gia hoạt động thăm nơi Bác Hồ từng ở và làm việc.

Đỗ Hoàng Hiệp cho rằng, khoảnh khắc xúc động và tự hào nhất đối với anh chính là khi được cất giọng hát dưới lá cờ Tổ quốc tại quảng trường lịch sử này.

"Âm nhạc trong những dịp lễ lớn không đơn thuần là nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng: Tôn vinh những hy sinh của thế hệ đi trước, lan tỏa tinh thần đoàn kết. Với tôi, được đứng trên sân khấu trong những khoảnh khắc ấy vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm", anh chia sẻ.

Sau khi chứng kiến không khí hào hùng của buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, Đỗ Hoàng Hiệp cảm nhận được bầu không khí yêu nước trào dâng trong từng ánh mắt, gương mặt người dân Việt Nam.

"Chính từ những khoảnh khắc ấy, trong tôi đã khơi lên nhiều nguồn cảm hứng mới. Tôi tin rằng trong tương lai, mình sẽ hát nhiều hơn và sáng tác nhiều hơn nữa về quê hương, đất nước và con người Việt Nam", anh khẳng định.

Ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp tập luyện bất kể nắng mưa chuẩn bị cho đại lễ A80 (Video: Ngọc Tú).

"Gia tộc" 33 anh tài vượt ngàn chông gai

Thời điểm tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Đỗ Hoàng Hiệp đang ở giai đoạn khá mông lung trong sự nghiệp. Anh xem lời mời từ chương trình là một cái duyên và đã nắm bắt cơ hội này.

"Tôi không có suy nghĩ hay toan tính nhiều, chỉ nghĩ rằng khi ông trời trao cho mình cơ hội thì mình phải nắm lấy và làm hết sức. Và quả thật, đây chính là một bước ngoặt lớn, rất bất ngờ trong cuộc đời tôi", anh chia sẻ.

Trong chương trình, Đỗ Hoàng Hiệp nổi tiếng là "anh trai" có nhiều biệt danh nhất. Anh tiết lộ: "Nếu phải viết hết các biệt danh của mình sau chương trình thì chắc cũng phải kín một trang A4".

Tuy nhiên, tên gọi "Hiệp Lết" mang nhiều ý nghĩa với Hoàng Hiệp nhất, vì anh "lết" từ vòng này sang vòng khác, đội này sang đội khác nhưng với một tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

“Anh trai vượt ngàn chông gai” Đỗ Hoàng Hiệp coi những người bạn tham gia chương trình là một gia đình.

Việc tham gia chương trình thực tế là một trải nghiệm quý giá, giúp anh thử thách bản thân ở nhiều khía cạnh mới, học cách mở lòng, kết nối với mọi người.

"Quan trọng nhất, tôi đã có thêm một gia đình mang tên "gia tộc 33 anh tài" luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau," anh nói.

Đỗ Hoàng Hiệp tự nhận bản thân là nghệ sĩ "vui vẻ, hòa đồng". Hiện tại, định hướng âm nhạc của anh là "không giới hạn, không để bản thân bị bó buộc trong bất kỳ khuôn khổ nào". Anh sẽ tập trung hoàn thiện những ca khúc mình đã sáng tác trước đây một cách chỉn chu hơn và ấp ủ một sản phẩm âm nhạc mới.

"Tái sinh từ con số 0" ở tuổi 39

Đỗ Hoàng Hiệp trở thành ca sĩ solo ở tuổi 39. Đây là một quyết định không hề dễ dàng, khiến anh phải đối mặt với thử thách lớn khi bước trên hành trình "tái sinh từ con số 0", đặc biệt là việc chưa có nhiều ca khúc riêng.

"Khi không còn được sử dụng những ca khúc đã gắn liền với mình trong suốt một quãng thời gian dài, tôi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và buồn", Hiệp tâm sự.

Tuy nhiên, anh chọn cách đối diện tích cực hơn, tự tin vào chính mình bởi anh cũng có nhiều sáng tác riêng nhưng chưa có dịp ra mắt.

Ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp xây dựng lại sự nghiệp từ con số 0 ở tuổi 39.

Việc chưa có bài hát riêng không chỉ là áp lực mà còn là nỗi trăn trở lớn. Nam ca sĩ hiểu rằng, khán giả luôn kỳ vọng ở anh những ca khúc rock máu lửa như trước đây.

"Tôi trân trọng điều đó, nhưng ở giai đoạn này, tôi muốn cho bản thân cơ hội được khám phá thêm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, thể hiện nhiều khía cạnh mới trong con người mình", anh nói.

Dù có thể những sản phẩm sắp tới khác với kỳ vọng của một số khán giả cũ, nhưng anh tin rằng tất cả trải nghiệm đó sẽ làm cho hành trình âm nhạc của anh và khán giả trở nên đầy đặn và nhiều cảm xúc hơn.

Động lực lớn nhất giúp anh kiên định với con đường này chính là khán giả và gia đình, những người thân yêu.

Ảnh: Nhân vật cung cấp