Kiến nghị khởi tố vụ nghi vấn lãnh đạo xã biến đất công thành đất tư

Ngày 16/11, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này về việc kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan đến việc sang tên đổi chủ khu đất 2.500m2 do nhà nước quản lý.

Trước đó, ngày 22/10, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành kết luận về thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây.

Khu đất 2.500m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho một hộ dân, rồi nhanh chóng được chia lô, sang tên cho nhiều cá nhân để xây dựng nhà ở, nhà nghỉ (Ảnh: Công Sơn).

Qua thanh tra cho thấy, ông C.M.T., bà Đ.T.T.N., Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ cũ (nay là phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) và 2 công chức địa chính xã Phước Mỹ là Đ.N.Đ., L.C.T., có dấu hiệu của tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thời điểm hiện tại, ông C.M.T. đang giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn Tây, còn bà Đ.T.T.N. là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường này.

Căn cứ khoản 2 Điều 29 Luật Thanh tra 2025 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc xử lý kết quả thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xem xét, khởi tố vụ việc theo quy định pháp luật.

Như Dân trí đã thông tin, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây. Hoạt động thanh tra nhằm xác minh, làm rõ các nội dung, thông tin báo chí phản ánh.

Đáng chú ý, nội dung thanh tra liên quan đến quá trình sử dụng, sang tên đổi chủ khu đất 2.500m2, có nguồn gốc do nhà nước quản lý, nằm tại thôn Thanh Long (xã Phước Mỹ cũ) nay thuộc khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây. Khu đất này có giá thị trường ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra, dư luận và người dân cũng phản ánh tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công ích tại nhiều khu vực thuộc xã Phước Mỹ cũ.