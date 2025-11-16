HLV U22 Việt Nam hé lộ phương án đối đầu với U22 Hàn Quốc

Panda Cup 2025 diễn ra ở Thành Đô (Trung Quốc), với sự tham dự của 4 đội, gồm chủ nhà U22 Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan và U22 Việt Nam.

HLV Đinh Hồng Vinh tại Panda Cup 2025 (Ảnh: VFF).

Ở giải đấu này, do HLV Kim Sang Sik đang bận làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Lào, nên ông Đinh Hồng Vinh là HLV tạm quyền của U22 Việt Nam.

Trước trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc vào lúc 14h30 ngày 18/11, ông Đinh Hồng Vinh nói: “U22 Hàn Quốc là đội bóng rất mạnh. Các cầu thủ của họ có tốc độ tốt và có phong cách chơi bóng hiện đại. Ngoài ra, cầu thủ Hàn Quốc luôn có thói quen di chuyển trên khắp mặt sân”.

“Thi đấu ở U22 Hàn Quốc, chúng tôi phải chơi có tổ chức, giữ vững cự ly đội hình. Tôi sẽ phân tích lại trận đấu với U22 Uzbekistan, xem xét thể trạng của các cầu thủ, trước khi có sự điều chỉnh hợp lý trong trận đấu tới gặp U22 Hàn Quốc.

U22 Việt Nam được khen dù thua U22 Uzbekistan chiều qua (Ảnh: VFF).

Chưa hết, các cầu thủ U22 Việt Nam cần làm tốt hơn trong những tình huống xử lý cuối cùng. Chúng tôi cũng không quên nhiệm vụ sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ ít được ra sân được thi đấu trong trận tới đây, trước khi toàn đội có đánh giá tổng hợp về lực lượng”, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh nói thêm.

Hiện tại, U22 Việt Nam vẫn chưa sử dụng hai gương mặt còn rất trẻ là trung vệ Đinh Quang Kiệt và thủ môn Nguyễn Tân. Cả hai cầu thủ này đều có thể hình cực tốt, hiếm thấy với các cầu thủ Việt Nam, đều cao 1m95. Có thể họ sẽ được sử dụng ở thời điểm thích hợp trong trận đấu với U22 Hàn Quốc.

Trong đó, trung vệ Đinh Quang Kiệt là người thích hợp để đối đầu với lối chơi thiên về sức mạnh, sử dụng nhiều bóng bổng và bóng dài của các cầu thủ Hàn Quốc. Thậm chí, khi cần, Đinh Quang Kiệt có thể được đẩy lên đá tiền đạo, tận dụng chiều cao của cầu thủ này, làm tường cho các đồng đội trong các pha không chiến.