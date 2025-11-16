Khoảnh khắc Bi Rain vén áo khoe cơ bụng 6 múi tại Việt Nam gây sốt

Bi Rain là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại đại nhạc hội diễn ra ở TPHCM tối 15/11.

Diện trang phục tông đen nam tính, anh khuấy động không khí bằng loạt vũ đạo đặc trưng kết hợp hiệu ứng nước - “thương hiệu” đã gắn liền với tên tuổi anh trên các sân khấu ngoài trời.

Bi Rain gây sốt với màn vén áo khoe cơ bụng 6 múi ấn tượng trong chương trình tại TPHCM, tối 15/11 (Ảnh: Chụp màn hình).

Hàng loạt khoảnh khắc ngôi sao sinh năm 1982 kéo áo, khoe hình thể được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Khán giả nhận xét Bi Rain vẫn giữ được vóc dáng săn chắc ở tuổi 43, thể hiện lối sống kỷ luật và luyện tập nghiêm túc.

Nhiều bình luận hài hước trở thành xu hướng: “Bi Rain bị thời gian bỏ quên”, “20 năm rồi dáng vẫn không đổi”, “Nhảy gợi cảm là đặc sản của Bi Rain”…

Bi Rain từng tiết lộ anh giảm 10kg trong 3 tháng ở giai đoạn dịch Covid-19 nhờ chế độ ăn kiêng và tập luyện cường độ cao. Anh dành nhiều thời gian cho các bài tập như chống đẩy, squat, tạ tay…

Ngôi sao 43 tuổi sở hữu thân hình đáng ngưỡng mộ (Ảnh: Instagram).

Bên cạnh đó, việc tập vũ đạo thường xuyên giúp anh duy trì thân hình săn chắc. Suốt 4 năm qua, Bi Rain vẫn giữ chế độ luyện tập và dinh dưỡng nghiêm ngặt để duy trì phong độ như thời trẻ.

Buổi diễn tối 15/11 đánh dấu lần thứ 5 Bi Rain đặt chân đến Việt Nam, lần gần nhất là đại nhạc hội tháng 6/2019 ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Năm 2012, anh xuất hiện trong sự kiện kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và năm 2016 tiếp tục gây sốt tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam.

Bi Rain (SN 1982) gia nhập giới giải trí từ năm 1998. Năm 2002, anh mới thực sự trở thành ngôi sao toàn châu Á. Anh hoạt động đa lĩnh vực gồm ca hát, điện ảnh, sản xuất âm nhạc và từng gây chú ý khi góp mặt trong các bộ phim Hollywood như Speed Racer và Ninja Assassin.

Bi Rain tuân thủ lối sống kỷ luật (Ảnh: Instagram).

Năm 2007, anh thành lập công ty J. Tune Entertainment và đến năm 2015 điều hành R.A.I.N. Company. Ở lĩnh vực diễn xuất, anh để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, đặc biệt là Full House (Ngôi nhà hạnh phúc) đóng cùng Song Hye Kyo - tác phẩm từng làm nên “cơn sốt châu Á”.

Hiện, anh tập trung đào tạo các nhóm nhạc trẻ và phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Bi Rain kết hôn với nữ diễn viên Kim Tae Hee vào năm 2017 và đã có 2 con gái chung. Sau đám cưới, sự nghiệp và tài sản của Kim Tae Hee và Bi Rain đều "tăng trưởng" đáng kể, giúp họ trở thành cặp đôi quyền lực làng giải trí xứ Hàn.

Sở hữu một gia đình kiểu mẫu, hạnh phúc và sự nghiệp rực rỡ, Bi Rain và Kim Tae Hee ngày càng được yêu thích tại châu Á. Tài sản của vợ chồng Bi Rain và Kim Tae Hee lên đến 10 triệu USD, theo thống kê trên Celebrity Net Worth.