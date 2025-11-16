Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Trường học vùng biên sẽ là "ngôi nhà tri thức"

Ngày 16/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự lễ khởi công Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, diễn ra tại xã Ia Nan.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh, sẽ được triển khai tại 7 xã biên giới của Gia Lai (Ia Chía, Ia O, Ia Mơr, Ia Puch, Ia Nan, Ia Mơ và Ia Dom).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tỉnh Gia Lai thực hiện nghi Lễ động thổ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Nan (Ảnh: Phạm Hoàng).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Dự án xây dựng hệ thống trường học vùng biên là công trình trọng điểm nhằm cụ thể hóa Kết luận số 81 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 298 của Chính phủ về phát triển giáo dục ở khu vực biên giới".

Ông khẳng định công trình không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục, tạo cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, mà còn là điểm tựa tinh thần, biểu tượng văn hóa, đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố quốc phòng, an ninh và giữ vững biên cương Tổ quốc.

Để dự án triển khai hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai, ban quản lý dự án và các nhà thầu tập trung nguồn lực, thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu dự lễ khởi công Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ngành giáo dục tỉnh cần chủ động nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chương trình giảng dạy để khi trường đi vào hoạt động sẽ là “ngôi nhà tri thức”, nơi ươm mầm tương lai cho học sinh vùng biên giới.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 8/2026.

Các công trình được thiết kế hiện đại, đầy đủ chức năng với 212 phòng học, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 7.420 học sinh. Mỗi trường sẽ đạt chuẩn quốc gia với các hạng mục như phòng học khang trang, hệ thống ký túc xá và bếp ăn.

Đặc biệt, các công trình được xây dựng đồng bộ, phù hợp với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở khu vực biên giới, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão và tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Nan (Ảnh: Phạm Hoàng).

Thầy Tạ Quang Diệu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cù Chính Lan, xã Ia Nan, bày tỏ sự phấn khởi: “Trường chúng tôi có nhiều phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc dạy và học.

Nhiều phòng còn nằm sát sông, suối, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Dự án này sẽ giải quyết tình trạng thiếu phòng học và giúp học sinh tiếp cận môi trường giáo dục hiện đại”.

Gia Lai có đường biên giới dài gần 90km, giáp Vương quốc Campuchia. Đây là khu vực có địa hình phức tạp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn, việc học tập của học sinh gặp nhiều trở ngại về đi lại và ăn ở.