Bức Tường tổ chức show ở TPHCM, gây xúc động với hình ảnh tri ân Trần Lập

We are the wall là liveshow kỷ niệm 30 năm thành lập của Bức Tường. Tối 29/3, chương trình được tổ chức tại TPHCM, thu hút sự tham gia của nhiều khán giả.

Thủ lĩnh Bức Tường bày tỏ, anh và các thành viên xúc động khi được trở lại TPHCM tổ chức liveshow.

"30 năm là quãng thời gian dài. Nhiều khán giả từng nghe những sáng tác của chúng tôi 3 thập kỷ trước. Hôm nay, không có khoảng cách nào giữa các thế hệ. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn", nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng nói khi mở đầu đêm nhạc.

Nhóm Bức Tường "cháy" cùng khán giả trong liveshow ở TPHCM (Video: Bích Phương).

Trong suốt liveshow dài hơn 3 tiếng, Bức Tường trình diễn loạt ca khúc làm nên tên tuổi nhóm. Khi giai điệu Bông hồng thủy tinh, Tâm hồn của đá, Niềm tin cho cát bụi, Nếu em hiểu, Mắt đen, Ngày hôm qua vang lên, khoảng 1.000 người hâm mộ có mặt trong khán phòng đồng loạt hòa giọng, "cháy" hết mình cùng nhóm nhạc.

Bản lĩnh sân khấu cùng kinh nghiệm vững vàng giúp Bức Tường làm chủ phần âm nhạc, xử lý biến hóa, tạo sức sống mới cho những ca khúc cũ.

Các ca sĩ khách mời như Nguyễn Việt Lâm, Dương Trần Nghĩa đảm nhận phần hát chính, lấp đầy khoảng trống của cố thủ lĩnh Trần Lập. Nhóm cũng có món quà đặc biệt cho khán giả là màn biểu diễn đàn nguyệt của NSƯT Anh Tấn trong ca khúc Bài ca sông Hồng.

Khán giả hát, nhảy, cổ vũ nhiệt tình cho Bức Tường (Ảnh: Bích Phương).

Xen kẽ những màn trình diễn, nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng kể lại kỷ niệm sáng tác một số bài hát. "Năm 1994, nhạc sĩ Trần Lập đạp cửa bước vào phòng thu, hồ hởi khoe về sáng tác mới mang tên Cha và con. Anh ấy nói rằng đây sẽ là ca khúc có giá trị bền vững, sức sống lâu bền như Đường đến ngày vinh quang", Trần Tuấn Hùng kể lại.

Đứng trên sân khấu thể hiện ca khúc Cha và con, ca sĩ Dương Trần Nghĩa cho rằng bất cứ bậc làm cha mẹ nào cũng sẽ thấu hiểu ý nghĩa ca từ của nhạc phẩm.

"Chúng ta không cho con cái vật chất, tiền bạc mà sẽ cho con thử thách, chông gai để con trưởng thành mạnh mẽ, vững bước trên đôi chân mình. Tôi tin đâu đó trong khán phòng này, anh Trần Lập vẫn ở đây hát cùng chúng ta", nam ca sĩ bày tỏ.

Trong ca khúc "Cơn mưa tháng 5", đêm nhạc chiếu hình ảnh cố nhạc sĩ Trần Lập (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhắc lại hành trình đầy đủ cung bậc cảm xúc, từ thử thách đến vinh quang và cả những mất mát, nhóm Bức Tường không quên gửi lời tri ân đến cố nhạc sĩ Trần Lập. Khoảnh khắc ca khúc Cơn mưa tháng 5 vang lên, màn hình chiếu hình ảnh Trần Lập, nhiều khán giả lặng lẽ đưa tay lau nước mắt.

Sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả phía Nam dành cho Bức Tường cũng là khoảnh khắc khó quên của We are the wall. Nhiều người hâm mộ di chuyển từ Đà Nẵng, Vũng Tàu, Long An… tới tham dự đêm nhạc.

Đa số khán giả là những người thuộc thế hệ 7X, 8X, người gắn bó cùng ban nhạc từ 30 năm trước, trải qua tuổi thanh xuân cùng nhiều kỷ niệm thời sinh viên.

Khi chương trình phát những video ôn kỷ niệm thời mới thành lập tại Đại học Xây dựng Hà Nội, không ít khán giả rưng rưng nước mắt. Người hâm mộ cho biết những nhạc phẩm của nhóm mang năng lượng tích cực, cổ vũ người nghe có động lực chiến đấu, vươn lên trong cuộc sống.

Người hâm mộ bật khóc nhớ cố nhạc sĩ Trần Lập - thành viên sáng lập và viết nên nhiều tác phẩm bất hủ của Bức Tường (Ảnh: Ban tổ chức).

Anh Q.Đ. (43 tuổi, quận Gò Vấp) - cựu sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội - dẫn vợ và con đến xem liveshow. Anh cho biết Bức Tường là ban nhạc mà anh mến mộ từ hơn 20 năm trước. Sau thời sinh viên, công việc, gia đình bận rộn khiến anh từng quên đi những cảm xúc tuổi trẻ.

"Tôi được sống lại với nhiều kỷ niệm khó quên. Nghe lại những bản rock của nhóm, tôi thấy vẫn còn nguyên cảm xúc cách đây 22 năm", khán giả chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Kết show, ban nhạc Bức Tường cắt bánh sinh nhật mừng tuổi 30. Thủ lĩnh Trần Tuấn Hùng tiết lộ trong năm nay, nhóm sẽ có thêm nhiều dự án mới, đặc biệt là concert riêng vào dịp cuối năm.

"Ba mươi năm không phải đích đến, mà là dấu mốc để tiếp tục bước đi cùng nhau", nhóm nhạc chia sẻ.