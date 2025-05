Bức Tường kỷ niệm 30 năm thành lập bằng tour lưu diễn châu Âu

Tour diễn dự kiến diễn ra trong tháng 6 tới, với 3 điểm dừng tại Pháp, Đức và Cộng hòa Czech.

Không chỉ là dấu mốc tôn vinh hành trình 30 năm của ban nhạc rock có ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam, tour lưu diễn châu Âu lần này còn là minh chứng cho sức sáng tạo bền bỉ và tinh thần không ngừng đổi mới của Bức Tường.

Bức Tường sẽ có chuyến lưu diễn châu Âu vào tháng 6 (Ảnh: Ban nhạc cung cấp).

Thành lập năm 1995, Bức Tường được xem là một trong những ban nhạc rock tiên phong tại Việt Nam. Suốt 30 năm hoạt động, nhóm đã phát hành 7 album phòng thu và tổ chức nhiều liveshow quy mô lớn.

Các ca khúc như: Tâm hồn của đá, Đường đến ngày vinh quang, Mắt đen, Bông hồng xanh… đã trở thành biểu tượng không chỉ với người yêu rock mà cả với công chúng đại chúng.

Chương trình We Are The Wall - 30 năm Bức Tường tại Việt Nam được tổ chức vào tháng 3, với 2 đêm diễn tại Hà Nội và TPHCM, thu hút hơn 2.000 khán giả mỗi đêm. Toàn bộ vé được bán hết trước giờ diễn, chứng tỏ sức hút bền bỉ của ban nhạc dù trải qua nhiều lần thay đổi nhân sự.

Chia sẻ về tour diễn tại châu Âu, Trưởng nhóm Trần Tuấn Hùng cho biết: "Đây là lần thứ 2 Bức Tường biểu diễn tại châu Âu, lần đầu là tại Pháp năm 2003.

Sau 2 chuyến đi biểu diễn quốc tế năm ngoái tại Nhật Bản (6/2024) và Ấn Độ (11/2024), chúng tôi rất mong muốn tiếp tục hành trình đưa âm nhạc Việt Nam, tinh thần rock Việt và câu chuyện 30 năm của ban nhạc đến gần hơn với cộng đồng kiều bào và khán giả quốc tế.

Chúng tôi mong muốn khi những giai điệu quen thuộc vang lên tại châu Âu, người yêu nhạc sẽ cảm nhận rõ hơn tình yêu dành cho quê hương, cho âm nhạc, và thấy rằng âm nhạc Việt luôn có vị trí xứng đáng trên bản đồ thế giới".

Guitarist Trần Tuấn Hùng - thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường (Ảnh: Ban nhạc cung cấp).

Trong khi đó, guitarist Vũ Hà cho biết, những năm qua, rất nhiều người hâm mộ ban nhạc tại các quốc gia châu Âu đã bày tỏ mong muốn Bức Tường có các đêm diễn tại đây.

"Chúng tôi đang tích cực tập luyện để đem đến một chương trình âm nhạc hấp dẫn, máu lửa, đáp lại tình cảm mà khán giả tại các quốc gia này dành cho ban nhạc", anh thổ lộ.

Bên cạnh 4 thành viên chính gồm: Trần Tuấn Hùng (guitar/leader), Vũ Văn Hà (guitar), Tăng Xuân Kiên (bass), Phạm Trung Hiếu (trống), chương trình còn có sự góp mặt của 2 ca sĩ khách mời: Phạm Anh Khoa và Dương Trần Nghĩa - những gương mặt quen thuộc nhiều lần cộng tác với Bức Tường.

Phần nội dung chương trình được thiết kế theo dòng chảy thời gian. Bên cạnh những bản hit gắn liền với tên tuổi ban nhạc, nhóm sẽ biểu diễn nhiều sáng tác mới được khán giả đón nhận gần đây như: Tháng 10, Mùa hè đi qua, Bông hồng xanh… Các ca khúc được làm mới về phối khí, giữ tinh thần rock truyền thống nhưng mang màu sắc trẻ trung hơn.

Bức Tường sẽ mang nhiều bản "hit" gắn liền tên tuổi đến với khán giả tại châu Âu (Ảnh: Ban nhạc cung cấp).

Theo chia sẻ từ phía ban nhạc, chuyến lưu diễn châu Âu lần này cũng mang nhiều giá trị cảm xúc, đặc biệt với những thành viên từng đặt chân đến Pháp vào năm 2003.

Sau album đầu tay Tâm hồn của đá, album vol.2 phát hành vào năm 2003 với tiếng đàn nguyệt đã tạo bước đệm cho lần biểu diễn tại thành phố Cahors, miền Nam nước Pháp.

Tại đây, họ gặp gỡ các nghệ sĩ nổi bật như Nguyên Lê, Nguyễn Cường, Siu Black, Đồng Quang Vinh và nhóm Little Wings.

Thành viên ban nhạc kể: "Kỷ niệm đáng nhớ nhất là đêm diễn chính, khi Bức Tường được khán giả chào đón nồng nhiệt, trong đó có nhiều du học sinh từ Paris, Toulouse vượt đường xa về cổ vũ. Có người không tìm được khách sạn đã ngủ lại ngay quảng trường trung tâm. Cảm xúc ấy, theo chúng tôi mãi".

Sau đêm diễn, nhóm tặng lại cây đàn nguyệt cho thị trưởng thành phố - một hành động biểu trưng cho văn hóa và lòng tri ân. Và sau 22 năm, câu hỏi khi ấy: "Bao giờ sẽ trở lại Pháp?" đã có câu trả lời.

Trước tour diễn châu Âu, mới đây, Bức Tường cũng tổ chức sự kiện fan meeting Gạch nối tâm hồn tại Hà Nội, đồng thời giới thiệu tai nghe mang tên Gạch - đặt theo tên của cộng đồng người hâm mộ ban nhạc.

Sản phẩm có thiết kế mô phỏng hình viên gạch, tích hợp công nghệ chống ồn chủ động (ANC) và in logo 30 năm Bức Tường.

Trước đó, ban nhạc từng được MTV Việt Nam xếp ở vị trí số 1 trong danh sách top 10 ban nhạc Rock nổi tiếng Việt Nam.