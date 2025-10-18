Chiếc bụng phẳng lì, thân hình tượng tạc của thiên thần nội y 2 lần sinh nở

Ngày 15/10, Candice Swanepoel xuất hiện trong Victoria's Secret Fashion Show 2025 (Show thời trang của Victoria's Secret), chương trình trình diễn nội y hoành tráng và được chờ đón nhất trong năm.

Candice Swanepoel góp mặt trên đường băng với 2 thiết kế nội y khác nhau. Mỹ nhân 37 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vòng bụng săn chắc, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo và những bước chân uyển chuyển.

Nhiều bình luận của khán giả khen ngợi sắc vóc của chân dài gốc Nam Phi vẫn nóng bỏng, quyến rũ, dù đã hơn 14 năm kể từ khi cô ra mắt trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show. Đặc biệt, cô từng trải qua 2 lần sinh nở.

Khi nói đến chế độ ăn, Candice Swanepoel lắng nghe cơ thể mình, không gò ép bản thân phải tuân theo một chế độ ăn kiêng cụ thể nào. Cô ăn bất kỳ thứ gì cơ thể cần hoặc thèm muốn.

"Tôi thích dùng sinh tố vào buổi sáng hoặc sau buổi tập. Tôi thích những bữa ăn tự nấu tại nhà. Chúng tôi thường ăn cơm, các loại đậu mỗi ngày. Đó sẽ là bữa ăn rất Brazil, với protein, rau và salad. Vào bữa tối, tôi thích sushi hoặc đồ ăn Italy", cô nói.

Nói về bí quyết giữ gìn sắc đẹp, Candice Swanepoel từng chia sẻ, việc tập yoga đã giúp cô rất nhiều về kỹ thuật thở, tăng cường độ dẻo dai giữ gìn vóc dáng. Ngoài ra, cô còn đam mê các môn thể thao khác như: Bơi lội, đấm bốc, chèo ván và pilates.

Để có làn da mịn màng và căng bóng, Candice cho hay: “Tôi tin tưởng vào việc tẩy tế bào chết và cố gắng hết sức tránh xa ánh nắng”.

Candice Swanepoel là một cái tên đình đám trong dàn thiên thần của Victoria's Secret. Ở lĩnh vực thời trang, mỹ nhân 37 tuổi được chuyên trang hàng đầu về người mẫu - Models.com - xếp vào nhóm "Industry Icon".

Những người mẫu "Industry Icon" được nhìn nhận là biểu tượng của ngành công nghiệp thời trang nhờ sự xuất hiện trong các chương trình thời trang, hiện diện trên nhiều bìa tạp chí.

Người mẫu sinh năm 1988 lớn lên tại một làng nhỏ ở Nam Phi. Từ khi còn nhỏ, cô luôn mong muốn làm điều gì đó thật khác biệt, điều mà gia đình và bản thân sẽ cảm thấy tự hào. Năm 15 tuổi, Candice Swanepoel được phát hiện tại một khu chợ trời và chính thức bước vào con đường người mẫu chuyên nghiệp.

Năm 2003, Candice Swanepoel đến London (Anh) để làm người mẫu. Cô thổ lộ: "Thế giới của tôi thay đổi hoàn toàn theo cách mà tôi đã không bao giờ tưởng tượng được. Trong vòng một năm sau khi được tuyển làm người mẫu, tôi đã nhận được rất nhiều lời mời công việc trên khắp châu Âu".

Trong 2 năm, Candice di chuyển khắp thế giới, từ Paris (Pháp) đến Milan (Ý), London (Anh), Nam Phi, New York (Mỹ) để theo đuổi sự nghiệp người mẫu toàn thời gian. Sự nghiệp người mẫu của Candice bước sang trang mới khi cô bắt tay hợp tác với Victoria's Secret.

Năm 2007, Victoria's Secret liên lạc với người đại diện của Candice Swanepoel. Đến năm 2010, cô chính thức trở thành thiên thần nội y, một danh hiệu đáng mơ ước với hầu hết người mẫu.

Sở hữu vóc dáng đẹp như tượng tạc cùng gương mặt hoàn hảo, Candice Swanepoel là một trong những thiên thần Victoria's Secret mang tính biểu tượng mọi thời đại. Mỗi lần xuất hiện, cô đều thu hút mọi ánh nhìn với những sải bước uyển chuyển và quyến rũ.

Năm 2013, Candice Swanepoel được chọn để trình diễn thiết kế đặc biệt mang tên "Royal" trị giá 10 triệu USD. Mẫu nội y cao cấp này do hãng trang sức Mouawad thực hiện, đính hơn 4.200 viên đá quý bao gồm hồng ngọc, kim cương và đá Sapphire vàng, được đính trên vàng 18K.

“Trở thành thiên thần Victoria's Secret là vinh dự và trách nhiệm to lớn. Bạn không chỉ là gương mặt đại diện cho một thương hiệu, mà còn truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới”, cô nói.

Không chỉ gặt hái thành công trong vai trò một người mẫu, Candice Swanepoel còn chinh phục lĩnh vực mới. Năm 2018, cô ra mắt thương hiệu đồ bơi cá nhân, đi kèm cam kết theo đuổi thời trang bền vững, thân thiện với môi trường.

Những thiết kế của cô nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, được phái nữ rất yêu thích bởi phong cách siêu gợi cảm, trẻ trung như chính bà chủ thiết kế. Theo Celebrity Net Worth, Candice Swanepoel hiện sở hữu khối tài sản khoảng 25 triệu USD.

Khi không sải bước trên sàn diễn thời trang, Candice Swanepoel bận rộn với vai trò làm mẹ của 2 con, Anacan và Ariel. Cô sinh con trai đầu lòng Anacan vào năm 2016 và con trai thứ 2, Ariel, vào năm 2018.

Tâm sự về niềm hạnh phúc làm mẹ, cô viết: “Đây đúng là một món quà và trách nhiệm lớn khi mang đến thế giới này những sinh linh nhỏ bé. Yêu thương và dạy con cách yêu thương cũng tuyệt vời không kém. Cuộc sống của tôi đã bắt đầu lại từ ngày tôi gặp con mình”.

Ảnh: Getty Images/Instagram