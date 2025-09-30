Câu chuyện sau bức ảnh kinh điển biến Marilyn Monroe thành ngôi sao

Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng, nó được tạo ra bởi nhiếp ảnh gia đồng thời là người bạn thân của ngôi sao nổi tiếng - Sam Shaw. Hình ảnh này được sử dụng cho chiến dịch quảng cáo của bộ phim và được thực hiện rất bài bản trong một studio ở Los Angeles (Mỹ).

Trong cuốn sách Dear Marilyn: The Unseen Letters and Photographs (Marilyn thân mến: Những bức thư và ảnh chưa từng thấy) của Sam Shaw vừa được phát hành, nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã hé lộ câu chuyện đằng sau bức ảnh nổi tiếng.

Hình ảnh kinh điển của Marilyn Monroe trong dự án "The Seven Year Itch" (Ảnh: The New York Post).

Trong cuốn sách, nhiếp ảnh gia Shaw kể rằng, bức ảnh nổi tiếng của Marilyn Monroe và nam diễn viên Tom Ewell được lấy cảm hứng từ một bức ảnh ông chụp nhiều năm trước, ghi lại hình ảnh một người mẫu và một thủy thủ trên lối đi dạo trên đảo Coney.

Sau đó, ông đã ấp ủ dự định tái hiện lại cảnh này trong phim. Ông viết trong sách: “Tôi biết rằng một ngày nào đó, tôi sẽ tái hiện lại hình ảnh tương tự với một quy mô hoành tráng hơn”.

Cảnh phim kinh điển của Marilyn không chỉ là một khoảnh khắc then chốt trong The Seven Year Itch mà còn tạo nên những cuộc tranh luận giữa các nhà làm phim. Suốt thời gian dài, người ta mang ra mổ xẻ, tranh cãi về khả năng vượt qua giới hạn kiểm duyệt.

Nhiếp ảnh gia Shaw nhớ lại: “Cảnh sát mải mê theo dõi Marilyn, quên mất đám đông. Không một ai trong đám đông có thể ra ngoài. Họ thực sự bị mê hoặc bởi những gì mình đang thấy. Đó là đầu những năm 1950.

Nhờ sự thanh lịch và khiếu hài hước trong sáng của Marilyn cùng sự chỉ đạo tinh tế và dí dỏm của Wilder, cảnh phim đã được làm chủ. Họ cùng tạo nên một cảnh phim vừa táo bạo vừa tân thời”.

Marilyn Monroe và người bạn thân, nhiếp ảnh gia Sam Shaw (Ảnh: The New York Post).

Trong cuốn sách của mình, Shaw viết: "Tôi phụ trách chụp bức ảnh kinh điển đó trong studio". Bức ảnh của ông đã được sử dụng làm tư liệu quảng cáo cho phim và sau này, hình ảnh này trở thành một trong những bức ảnh định hình thương hiệu của Marilyn Monroe, giúp bà trở thành ngôi sao màn bạc và củng cố danh tiếng “huyền thoại gợi cảm tóc vàng”.

Những hình ảnh khác biệt của Marilyn Monroe dưới ống kính của Sam Shaw

Theo The New York Post, nhiếp ảnh gia, nhà báo kiêm nhà làm phim Sam Shaw là bạn tâm giao của Marilyn Monroe. Họ kết bạn vào đầu những năm 1950 khi Marilyn mới nổi tiếng.

Trải qua những thăng trầm trong cuộc đời của biểu tượng gợi cảm, tình bạn giữa họ vẫn bền chặt. Sự gần gũi hiếm có giữa hai người cho phép Shaw tiếp cận gần với cuộc sống của minh tinh màn bạc.

Sam Shaw qua đời vào năm 1999. Tuy nhiên, nhờ cháu gái ông, Melissa Shaw, thế giới và người hâm mộ vẫn có cơ hội nhìn nhận sâu sắc hơn về Marilyn qua con mắt và những bức ảnh của nhiếp ảnh gia kiêm người bạn tâm giao của một huyền thoại.

Ngoài bức ảnh kinh điển, Sam Shaw còn thực hiện nhiều hình ảnh kinh điển khác của ngôi sao đình đám. Trong số đó là bức ảnh “Niềm vui của Marilyn” (theo cách gọi của Melissa Shaw) được chụp tại nhà của nữ diễn viên tại tiểu bang Connecticut (Mỹ).

Bức ảnh mang tên "Niềm vui của Marilyn" do Sam Shaw thực hiện (Ảnh: The New York Post).

Được biết, trước khi thực hiện bức ảnh này, Monroe đùa nghịch với nhiếp ảnh gia Sam Shaw suốt cả ngày ở sân sau. Trong chiếc váy xanh giản dị, ngôi sao tóc vàng lúc biến thành một người đàn bà trầm tư, lúc lại như một cô mèo con quyến rũ.

Bức ảnh mang tên Nữ hoàng thế giới được thực hiện vào thời điểm Marilyn có những quyết định táo bạo. Nó được chụp tại ngôi nhà bà sống cùng chồng Arthur Miller ở Connecticut. Trong đó, ngôi sao màn bạc hiện lên rất xinh đẹp, ngang tàng và không chịu khuất phục.

Khi đang ở đỉnh cao nhờ thành công của The Seven Year Itch, bà xé bỏ hợp đồng với 20th Century Fox, quay lưng lại với Hollywood để đến New York (Mỹ) và tự thành lập công ty sản xuất riêng.

Hình ảnh kiêu ngạo của "Nữ hoàng thế giới" Marilyn Monroe do Sam Shaw ghi lại (Ảnh: The New York Post).

“Ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, bà luôn muốn có nhiều quyền kiểm soát nghệ thuật hơn với các vai diễn của mình. Những người nắm quyền lực thời đó hầu hết đều là đàn ông. Sam nhiều lần miêu tả bà ấy như đấu sĩ đường phố cứng cỏi với ý chí sắt đá”, Melissa nói.

Trong cuốn Dear Marilyn: The Unseen Letters and Photographs, Marilyn được mô tả là người say mê method acting (phương pháp diễn xuất nhập vai). Bà muốn quay cảnh hoàn toàn khỏa thân trong bồn tắm của The Seven Year Itch. “Đó là điều bà ấy gọi là tính chân thật”, Melissa giải thích.

Cuộc đời bi thảm của biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe

Marilyn Monroe có sự nghiệp thành công rực rỡ nhưng cuộc đời bà đầy những cay đắng. Theo Time, Marilyn Monroe là con gái của một người phụ nữ tên là Gladys Pearl Baker. Từ khi là một cô bé, Marilyn chưa từng gặp cha và chỉ sống với mẹ cho đến khi bà Gladys suy sụp tinh thần, được chẩn đoán mắc tâm thần phân liệt vào năm 1934.

Mẹ của Marilyn Monroe sống trong trại tâm thần, còn Marilyn lang thang ở các trại trẻ mồ côi. Trong cuốn Marilyn Monroe - The Private Life of a Public Icon, tác giả Charles Casillo cho biết, ngôi sao nổi tiếng từng bị lạm dụng năm 8 tuổi khi đang sống tại một trại nuôi dưỡng trẻ em.

Hình ảnh ngọt ngào của Marilyn Monroe tại New York do Sam Shaw ghi lại (Ảnh: The New York Post).

Cuộc sống nay đây mai đó khiến Marilyn đi đến quyết định kết hôn khi mới 16 tuổi. Bà làm đám cưới với James Dougherty vào năm 1942 vì muốn thoát khỏi cuộc sống cô đơn và khốn khó.

Năm 1945, Marilyn Monroe làm việc tại một công xưởng. Bà tình cờ lọt vào mắt xanh của nhiếp ảnh gia David Conover và nhận được lời đề nghị làm người mẫu ảnh. Những bức ảnh trở thành bệ phóng giúp Marilyn được các nhà làm phim chú ý. Từ đây, cuộc đời của ngôi sao màn bạc sang một trang mới.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Marilyn đổ vỡ khi bà theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Nhờ nụ cười khả ái, nét đẹp đầy mê hoặc, bà nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón của Hollywood. Tuy nhiên, phía sau những ánh hào quang của một ngôi sao, bà cũng có những nỗi buồn riêng.

Bà từng viết trong hồi ký: "Tôi thực sự có thể cảm thấy mình thiếu tài năng, giống như bộ quần áo rẻ tiền mà tôi đang mặc bên trong. Tôi muốn học hỏi, thay đổi và tiến bộ đến nhường nào”. Sau nhiều nỗ lực, bà trở thành Marilyn Monroe, một huyền thoại điện ảnh của Hollywood.

Marilyn Monroe được mô tả là một nghệ sĩ luôn hết lòng với nghề diễn (Ảnh: The New York Post).

Ở đỉnh cao danh vọng, Marilyn kết hôn với cầu thủ bóng rổ Joe Dimaggio vào năm 1954. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 9 tháng vì Joe thường xuyên ghen tuông và khó chịu vì sự nổi tiếng của vợ.

Năm 1956, Marilyn Monroe kết hôn lần 3 với nhà biên kịch Arthur Miller. Bà từng quyết định gác lại sự nghiệp phim ảnh để chăm sóc gia đình nhưng vẫn không có hôn nhân viên mãn. Dù mong mỏi có con, nữ diễn viên trải qua 3 lần đau đớn vì không giữ được thai (trong đó có 2 lần sảy thai, một lần thai ngoài tử cung).

Cuối cùng, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Marilyn Monroe đột ngột qua đời vào ngày 5/8/1962 trong biệt thự ở California (Mỹ). Cái chết của bà được kết luận là một vụ tự tử nhưng nhiều năm qua, nó vẫn là một ẩn số với người hâm mộ.

Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, Marilyn Monroe luôn đối diện với sự bất an, cô độc. Những năm cuối đời, bà được cho là chìm trong nghiện rượu, mất ngủ triền miên, rối loạn tinh thần và sợ sân khấu.

Marilyn Monroe và người chồng thứ 3, Arthur Miller (Ảnh: New York Post).

Blonde, một cuốn sách khác được viết về Marilyn do tác giả Joyce Carol Oates thực hiện và ra mắt vào năm 2000, cũng nhắc đến những bi kịch của nữ diễn viên tóc bạch kim. Tác phẩm này đã được chuyển thể thành phim cùng tên.

Tác giả Joyce Carol Oates cho biết từng mất nhiều năm tìm hiểu về Marilyn. Bà nói: "Marilyn đạt được danh tiếng lớn trên quy mô thế giới, nhưng danh tiếng ấy vẫn chưa thể tạo dựng cho cô ấy một gia tài để sống. Thực tế, Marilyn đã giúp tạo ra rất nhiều tiền cho những bên hợp tác với cô ấy. Họ mới là bên được hưởng lợi nhiều, chứ không phải Marilyn. Khi cô ấy qua đời ở tuổi 36, Marilyn còn không có đủ tiền để tổ chức một lễ tang xứng tầm với cuộc đời và sự nghiệp của cô ấy ở Hollywood".

Nữ nhà văn Oates nói thêm: “Nhiều người cho rằng sự ra đi bí ẩn của Marilyn là do cô ấy tự sát. Nhưng tôi không nghĩ mọi việc đến mức ấy, tôi chỉ nghĩ, cô ấy đã chết một phần trong tâm hồn vì nỗi tuyệt vọng rất lớn khi sống và làm nghề ở Hollywood”.