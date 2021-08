Câu chuyện buồn sau khoảnh khắc tốc váy kinh điển của Marilyn Monroe

Dân trí Khoảnh khắc tốc váy của Marilyn Monroe trong bộ phim "The Seven Year Itch" đã trở thành huyền thoại của làng điện ảnh và là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trên màn ảnh của cố nghệ sĩ.

The Seven Year Itch là bộ phim lãng mạn hài hước Mỹ sản xuất từ năm 1955, dựa trên vở kịch cùng tên của George Axelrod. Phim do Billy Wilder đồng sáng tác và đạo diễn, với sự góp mặt của Marilyn Monroe và Tom Ewell.

Marilyn Monroe và Tom Ewell trong bộ phim "The Seven Year Itch".

Hình ảnh nổi tiếng nhất trong phim chính là khoảnh khắc biểu tượng gợi cảm của thế kỷ 20 - Marilyn Monroe đứng trên nắp cống tàu ngầm thì chiếc đầm trắng của bà bị thổi bay vì đoàn tàu chạy qua. Cảnh tốc váy của Marilyn Monroe được quay hai lần: lần đầu tiên được quay tại Lexington Avenue ở Manhattan và cảnh quay thứ hai được thực hiện ở phim trường.

Để có được khoảnh khắc duyên dáng và tự nhiên, đoàn làm phim đã phải thực hiện cảnh này tổng cộng 14 lần. Quanh địa điểm quay phim ngoài trời lúc đó có khoảng hơn 200 khán giả, chủ yếu là nam giới. Sau này, khi phim được trình chiếu, hình ảnh tốc váy này của Marilyn đã gây sốt và phủ sóng dày đặc trên các phương tiện truyền thông.

Khoảnh khắc của nhân vật của Marilyn Monroe bị gió thổi tốc váy trong bộ phim "The Seven Year Itch" trở thành hình ảnh kinh điển trên màn ảnh Hollywood.

Bộ váy mà Marilyn Monroe mặc trong cảnh quay này cũng trở thành xu hướng thời trang những năm 50 và 60 tại Hollywood. Với Marilyn Monroe, đây được xem là một trong những hình ảnh đẹp nhất và huyền thoại trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên nổi tiếng.

Nhưng phía sau hình ảnh huyền thoại và vai diễn nổi tiếng này lại là một câu chuyện buồn với chính minh tinh quá cố. Hình ảnh gợi cảm của Marilyn trong phim The Seven Year Itch được xem là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân thứ hai của bà với cầu thủ bóng chày nổi tiếng - Joe DiMaggio đổ vỡ.

Khi phim được phát sóng và đàn ông khắp thế giới đều nói đến khoảnh khắc kinh điển và gợi cảm của vợ mình trên màn ảnh, Joe không thấy thoải mái. Ông được bạn bè mô tả là một người đàn ông nóng tính và thích chiếm hữu nên chuyện vợ được xem như một biểu tượng gợi cảm và được hàng triệu đàn ông khao khát khiến ông tức giận.

Marilyn Monroe và người chồng thứ hai - cầu thủ bóng chày nổi tiếng Joe DiMaggio.

Một nguồn tin kể lại, sau khi hoàn thành cảnh phim và trở về khách sạn, Joe và Marilyn đã cãi nhau rất lớn. Joe không thích vợ làm diễn viên và càng không muốn bà khoe vẻ gợi cảm và quyến rũ trước mắt hàng nghìn đàn ông. Joe chỉ muốn Marilyn trở thành một phụ nữ giản dị, ăn mặc kín đáo, vun đắp cho tổ ấm.

Song, mỹ nhân đình đám của Hollywood không phải là người phụ nữ như vậy. Bà thích ăn mặc tự do, làm công việc mình thích. Điều này khiến cuộc sống hôn nhân của hai người trở nên căng thẳng và hình ảnh gợi cảm trong bộ phim The Seven Year Itch chính là giọt nước tràn ly, đẩy cuộc hôn nhân của cặp đôi chính thức tan vỡ.

Cuộc hôn nhân của Marilyn Monroe và Joe DiMaggio chỉ kéo dài 9 tháng.

Joe đã không kìm chế được cơn tức giận nên đánh vợ. Marilyn cố chạy ra khỏi phòng để thoát cơn ghen tuông của chồng nhưng lại bị kéo trở lại. Trong nhật ký của mình, huyền thoại điện ảnh cũng thừa nhận rằng, cuộc hôn nhân giữa bà và Joe thực sự khó khăn nhưng bà vẫn bất ngờ trước cách hành xử bạo lực của chồng. Cuối cùng, Marilyn đệ đơn ly hôn Joe vào năm 1954 chỉ sau 9 tháng chung sống.

Sau khi bị Marilyn bỏ, Joe đã nhận ra lỗi lầm của mình, nỗ lực cứu vãn hôn nhân bằng cách tham gia lớp trị liệu tâm lý, kiềm chế cơn giận nhưng ngôi sao điện ảnh không muốn cho chồng cũ cơ hội làm lại. Bà tin rằng, bà và Joe không phù hợp làm vợ chồng và lựa chọn làm bạn với ông. Khi Marilyn mất, Joe đã rất đau khổ và trở thành người duy nhất đứng ra nhận xác rồi tổ chức tang lễ cho bà.

Sau khi ly hôn với Joe DiMaggio, Marilyn Monroe tái hôn thêm lần nữa và mất vào năm 1962.

Sau khi ly hôn với Joe, bà đến với nhà biên kịch Arthur vào năm 1956 và ly hôn 6 năm sau đó. Một nguồn tin cho hay, cuộc hôn nhân của Marilyn và Arthur tan vỡ là do ngôi sao nổi tiếng phải lòng một người đồng nghiệp. Sau khi ly dị, "biểu tượng gợi cảm" đã phải đi điều trị tâm lý.

Nổi tiếng và thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc sống tình cảm của Marilyn đầy thăng trầm. Bà từng kết hôn ba lần nhưng không có con. Người chồng cuối cùng của bà chính là biên kịch Arthur Miller, họ chung sống được gần 6 năm và ly dị một năm trước khi ngôi sao nổi tiếng qua đời đầy bí ẩn.

Năm 1962, Marilyn Monroe mất trong cô độc khi mới 36 tuổi. Bà được kết luận đã chết do sử dụng thuốc an thần quá liều, nhưng đến nay, vẫn có nhiều lời đồn đoán xung quanh cái chết bất ngờ của Marilyn Monroe.

Đến nay, gần 60 năm kể từ khi Marilyn Monroe qua đời, bà vẫn là một biểu tượng gợi cảm không thể thay thế tại Hollywood.

Bất chấp những ồn ào thị phi về cuộc sống cá nhân và cái chết bí ẩn, Marilyn vẫn là ngôi sao có vị trí đặc biệt trong trái tim khán giả Mỹ và là một trong những tượng đài điện ảnh vĩ đại nhất của Hollywood.

Mới đây, ngôi sao quá cố đã được chọn là biểu tượng sắc đẹp có tầm ảnh hưởng nhất theo một cuộc bình chọn và nghiên cứu của hiệp hội Recreate Yourself (RY). Sắc đẹp của Marilyn là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét ngây thơ và sự gợi cảm. Mái tóc vàng gợn sóng, đôi môi đỏ, nụ cười tươi tắn rạng ngời cùng giọng nói ấm áp ngọt ngào của bà đến nay vẫn là chuẩn mực nhan sắc tại Hollywood.

Theo số liệu thăm dò của Google, tính tới tháng 5/2021, Marilyn vẫn là nguồn cảm hứng và ảnh hưởng mạnh mẽ tới các đế chế thời trang. Các số liệu cho thấy, kiểu tóc vàng cổ điển, lối trang điểm của bà vẫn được ứng dụng rộng rãi và xuất hiện trong nhiều bộ ảnh thời trang hiện nay.

Marilyn Monroe là nguồn cảm hứng bất tận trong thời trang và điện ảnh.

Marilyn cũng là nguồn cảm hứng không ngừng cho các nhà làm phim. Netflix đang thực hiện dự án phim tiểu sử về Marilyn Monroe mang tên Blonde và dự định phát sóng vào năm sau 2022.

Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Joyce Carol Oates, do Brad Pitt và ba nhà làm phim khác tham gia sản xuất với sự góp mặt của Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale và Julianne Nicholson. Trong đó, nữ diễn viên Ana de Armas được lựa chọn hóa thân thành biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe trong phim.

Trước đó, một phần kịch bản bị lộ của Blonde đã trở thành tâm điểm tranh cãi của cư dân mạng, đặc biệt là phân đoạn một bào thai có khả năng nói chuyện. Đạo diễn Andrew Dominik của phim được yêu cầu thay đổi nội dung phim cho phù hợp nhưng từ chối. Đây chính là nguyên nhân khiến Blonde phải rời lịch chiếu tới năm sau.

Nữ diễn viên Ana de Armas được chọn vào vai Marilyn Monroe trong bộ phim tiểu sử về biểu tượng gợi cảm mang tên Blonde.

Bộ phim Blonde dự kiến ra mắt vào năm 2022.

Nữ diễn viên xinh đẹp được chọn vào vai Marilyn Monroe

Mi Vân

Theo Newsweek/Foxnews