Công chúng giận dữ vì kế hoạch phá nhà của "biểu tượng sex" Marilyn Monroe

Ngôi nhà cuối cùng nơi minh tinh Hollywood - Marilyn Monroe (1926-1962) - sinh sống, cũng là ngôi nhà duy nhất cô từng độc lập đứng tên sở hữu, vừa suýt bị phá hủy. Ngôi nhà nằm tại địa chỉ số 12305 đường Fifth Helena, khu Brentwood, thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ.

Chủ sở hữu của ngôi nhà trong hiện tại vừa đệ đơn lên nhà chức trách địa phương để được phá hủy công trình. Ngay lập tức, công chúng đã phản ứng giận dữ. Trước sự phản ứng của dư luận, nhà chức trách Los Angeles tuyên bố họ sẽ can thiệp vào cách thức xử lý ngôi nhà này.

Ngôi nhà nơi Marilyn Monroe sống những ngày tháng cuối đời (Ảnh: Daily Mail).

Trước hết, quyết định cho phép phá bỏ ngôi nhà đã bị thu hồi. Sau đó, một kế hoạch cụ thể để đưa ngôi nhà này vào diện công trình được bảo tồn sẽ được thực hiện.

Tại ngôi nhà này, minh tinh Marilyn Monroe đã sống những thời khắc cuối cùng trong cuộc đời, khi cô ra đi ở tuổi 36 vì sốc thuốc. Đại diện hội đồng thành phố Los Angeles - bà Traci Park - cho biết họ đã nhận được hàng trăm cuộc gọi từ người dân yêu cầu giữ lại ngôi nhà này.

"Điều đáng tiếc là cơ quan phụ trách các vấn đề xây dựng trong thành phố đã ra quyết định cho phép phá hủy ngôi nhà trước khi chúng tôi kịp can thiệp. Dù vậy, bước đi đầu tiên đã được thực hiện để đảm bảo ngôi nhà này không bị phá hủy", bà Park cho biết.

Hội đồng thành phố Los Angeles đã thống nhất về việc ngăn cấm mọi hành động can thiệp vào ngôi nhà này. Đồng thời, hội đồng thành phố sẽ đánh giá các giá trị tiềm năng của ngôi nhà để phục vụ hoạt động bảo tồn.

Ngôi nhà này đang thuộc sở hữu của một quỹ đầu tư. Hoạt động mua bán bất động sản này đã diễn ra hồi đầu năm nay. Khi ấy, ngôi nhà được quỹ Glory of the Snow Trust mua lại từ quỹ Glory of the Snow LLC với giá 8,35 triệu USD.

Hiện tại, không rõ kế hoạch của quỹ Glory of the Snow Trust là gì khi đơn vị này mua lại rồi muốn phá bỏ ngôi nhà.

Minh tinh Marilyn Monroe lúc sinh thời (Ảnh: Daily Mail).

Minh tinh Marilyn Monroe đã mua ngôi nhà rộng 270 mét vuông này hồi đầu thập niên 1960 với giá 75.000 USD, sau khi cô kết thúc cuộc hôn nhân thứ 3. Monroe đã ra đi chính trong ngôi nhà này hồi tháng 8/1962. Lúc sinh thời, Monroe đặt tên cho ngôi nhà của mình là Cursum Perficio. Đây là một cụm từ trong ngôn ngữ Latinh có nghĩa là "hành trình của tôi kết thúc ở đây".

Đại diện nhà chức trách, bà Traci Park khẳng định sự quan tâm của công chúng dành cho ngôi nhà đã cho thấy tầm quan trọng của công trình trong đời sống văn hóa đại chúng tại địa phương.

Bà Park nói: "Đối với người dân trên khắp thế giới, Marilyn Monroe không chỉ là một ngôi sao điện ảnh. Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của cô ấy, về hành trình trưởng thành nhiều khó khăn của cô ấy, đã chạm tới trái tim nhiều con người. Tình cảm dành cho nữ minh tinh quá cố là rất rõ ràng. Ngôi nhà này cần phải được bảo tồn như một điểm đến có ý nghĩa ở Hollywood".

Tuổi thơ buồn bã của minh tinh "biểu tượng sex" Marilyn Monroe

Tuổi thơ của Marilyn Monroe có nhiều biến động, cô liên tục phải di chuyển giữa các gia đình nhận nuôi cô qua từng giai đoạn. Marilyn không có được sự chăm sóc của cha mẹ ruột.

Cô bé Norma Jeane Baker (tên thật của Marilyn Monroe) sinh ngày 1/6/1926. Xuyên suốt tuổi thơ của Norma Jeane, người mẹ đơn thân của cô bé không có đủ khả năng kinh tế và sự ổn định về sức khỏe tinh thần để một mình nuôi con.

Vì vậy, nhà chức trách đã sắp xếp để một gia đình hảo tâm nuôi nấng Norma Jeane. Nhà Bolender là gia đình cha mẹ nuôi đầu tiên của Marilyn, cũng là gia đình đối xử với cô tốt nhất. Những bức ảnh thời thơ bé khi Marilyn Monroe còn sống bên nhà Bolender từng được Marilyn cất giữ cẩn thận.

Mẹ của Norma Jeane - bà Gladys Pearl Baker (1902-1984) - cũng từng được gia đình Bolender cưu mang, để hai mẹ con Norma Jeane được sống cạnh nhau.

Marilyn thuở nhỏ bên mẹ ruột (Ảnh: Daily Mail).

Vì bà Gladys Pearl vốn không có một sức khỏe tinh thần vững vàng và cũng không có đủ tiềm lực kinh tế để một mình nuôi con, nên bà đã được nhà chức trách sắp xếp để đến sống với gia đình hảo tâm Bolender ở thành phố Hawthorne, bang California, ngay sau khi sinh.

Gia đình Bolender luôn bày tỏ ý muốn chính thức nhận nuôi Norma Jeane. Nhưng khi cô bé lên 7 tuổi, bà Gladys Pearl cảm thấy mình đã ổn định về tinh thần và có sự tích lũy về tiền bạc, nên muốn chuyển ra sống riêng và một mình nuôi con.

Nhưng rồi chỉ vài tháng sau khi rời khỏi nhà Bolender, bà Gladys Pearl bị suy sụp tinh thần, mắc chứng hoang tưởng, tâm thần phân liệt, phải nhập viện. Kể từ đây, bà Gladys Pearl không bao giờ còn hồi phục lại nữa, bà sống trong bệnh viện tâm thần, hiếm khi liên lạc với con gái.

Cũng từ đây, cô bé Norma Jeane bắt đầu chuyển tới sống với các gia đình khác nhau và liên tục phải chuyển trường. Trong những năm tháng bất ổn này, đã có những ký ức buồn xảy đến với Norma Jeane. Có thời điểm, Norma Jeane còn được chuyển vào sống trong trại trẻ mồ côi.

Không ít nhà nghiên cứu tiểu sử cho rằng chính tuổi thơ có nhiều khủng hoảng đã khiến cả cuộc đời Marilyn Monroe về sau luôn có những yếu tố bất ổn. Sau cùng, cô ra đi khi còn rất trẻ, khi tương lai sự nghiệp còn rất rực rỡ, hứa hẹn.

3 cuộc hôn nhân đáng buồn của Marilyn Monroe

Sau khi tròn 16 tuổi, Norma Jeane quyết định kết hôn sớm với một thanh niên hàng xóm hơn cô 5 tuổi có tên James Dougherty. Cô hy vọng có thể ổn định cuộc sống sau cả một tuổi thơ và hành trình trưởng thành liên tục phải thay đổi nơi ở. Ở tuổi 16, cô bắt đầu làm vợ, làm người phụ nữ nội trợ trong gia đình.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân này, Marilyn Monroe từng nói: "Cuộc hôn nhân không khiến tôi buồn nhưng cũng chẳng làm tôi vui. Vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau. Chẳng phải vì bất đồng mà bởi chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau". Khi chồng gia nhập quân đội và thường xa nhà, Norma Jeane bắt đầu đi làm công nhân trong nhà máy.

Những bức ảnh khiến Marilyn quyết định ly hôn, bỏ việc để theo đuổi sự nghiệp người mẫu (Ảnh: Daily Mail).

Có lần, một nhiếp ảnh gia tới chụp hình các nữ công nhân, Norma Jeane là một trong những người được chọn tham gia chụp hình. Sự kiện này có tác động mạnh tới cô. Cảm giác xuất hiện trước ống kính khiến cô thích thú quá đỗi và xin thôi việc để bắt đầu làm người mẫu ảnh.

Cô chuyển ra khỏi nhà chồng và hết mình theo đuổi nghề người mẫu ảnh. Sau 4 năm sống trong hôn nhân, Marilyn Monroe chính thức đệ đơn ly hôn để tự do theo đuổi công việc mới, do chồng của cô không ủng hộ vợ theo đuổi nghề người mẫu.

Công ty quản lý Norma Jeane sắp xếp để cô có được một hợp đồng với hãng phim nhằm mở rộng sự nghiệp. Kể từ đây, cô lựa chọn nghệ danh Marilyn Monroe.

Cái tên Marilyn được lấy từ tên của nữ diễn viên ngôi sao trong lĩnh vực kịch nghệ - Marilyn Miller, còn Monroe là tên họ thời con gái của mẹ ruột nữ minh tinh.

Nói về mối duyên với điện ảnh, Marilyn Monroe từng có chia sẻ đượm buồn: "Khi tôi lên 5 tuổi, tôi đã biết mình muốn trở thành diễn viên. Tôi không thích thế giới xung quanh mình bởi vì nó quá khắc nghiệt, tôi thích được hóa thành người này, người kia. Khi tôi được biết rằng việc hóa thân đó chính là nghề diễn viên, tôi đã biết ngay rằng tôi muốn làm diễn viên".

Marilyn Monroe cho biết một số gia đình nhận nuôi cô thường cho cô tiền tới rạp chiếu phim, cốt chỉ để cô không ở nhà và làm phiền đến họ. Cô sẵn sàng ngồi ngoài rạp cả ngày, ở đó, trước màn hình lớn, từng có một cô bé ngồi một mình xem phim. Marilyn Monroe đã bắt đầu yêu thích điện ảnh theo cách như thế.

Marilyn Monroe bên người chồng thứ hai - cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio (Ảnh: Daily Mail).

Trong cuộc hôn nhân thứ hai, Marilyn Monroe kết hôn với cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio, một trong những ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất thời bấy giờ.

Cặp đôi kết hôn năm 1954 nhưng ly hôn chỉ một năm sau đó. Joe luôn cảm thấy khó chịu trước sự nổi tiếng của Marilyn. Ngôi sao thể thao không muốn vợ xuất hiện trước truyền thông với phong cách gợi cảm đến mức được mệnh danh là "biểu tượng sex".

Trong cuộc hẹn đầu giữa Marilyn Monroe và Joe DiMaggio, cô khá "ngần ngừ" vì không nghĩ rằng mình có hứng thú với một cầu thủ bóng chày, Marilyn tới muộn hẳn hai tiếng. Nhưng sự kiên nhẫn chờ đợi của Joe đã khiến Marilyn rất ấn tượng.

Hai người bắt đầu hẹn hò, nhưng ngay từ đầu Joe đã tỏ ra không thích công việc của Marilyn. Joe luôn cảm thấy khổ sở vì ghen tuông trước sự quan tâm mà nhiều người đàn ông dành cho Marilyn Monroe.

Vào đêm giao thừa năm 1953, Joe cầu hôn Marilyn, nữ minh tinh đồng ý. Họ kết hôn ngay trong tháng 1/1954, hôn lễ diễn ra rất đơn giản.

Khi bước vào cuộc hôn nhân này, Marilyn có một lời đề nghị lạ lùng dành cho chồng. Đó là nếu cô qua đời trước Joe, cô mong Joe tuần nào cũng đặt hoa tươi lên mộ của cô. Joe hứa sẽ làm điều đó. 8 năm sau, Joe đã thực hiện đúng lời hứa này.

Khoảnh khắc trứ danh trong cuộc đời Marilyn Monroe khiến cô... tan vỡ hôn nhân (Ảnh: Daily Mail).

Sau khi kết hôn, Joe vẫn luôn cảm thấy bất an về công việc của vợ, anh vẫn luôn tìm cách thuyết phục Marilyn từ giã sự nghiệp. Mối quan hệ giữa họ đổ vỡ khi Joe hành xử bạo lực với Marilyn, sau khi anh chứng kiến một cơn gió trên phim trường The Seven Year Itch làm tà váy của vợ... bay lên.

Khoảng 5.000 người đã có mặt để được thấy Marilyn ghi hình trên đường phố New York, họ đã cùng chứng kiến cơn gió làm bay tà váy của người đẹp lên cao. Cơn ghen của Joe nổi lên. Sau đó, một cuộc cãi lộn lớn đã xảy ra giữa Joe và Marilyn, anh đã hành xử bạo lực với cô.

Đến tháng 10/1954, 9 tháng sau khi kết hôn với Joe, Marilyn đệ đơn ly hôn. Joe không xuất hiện trước tòa khi các bước thủ tục được tiến hành, vì vậy, Marilyn đã tiến hành ly hôn đơn phương.

Marilyn Monroe bên người chồng thứ ba - biên kịch Arthur Miller (Ảnh: Daily Mail).

Một năm sau, Marilyn kết hôn với biên kịch Arthur Miller. Trong cuộc hôn nhân thứ ba, Marilyn tự nguyện giảm bớt cường độ diễn xuất. Cô bắt đầu ở nhà nhiều hơn để nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, dành cho chồng nhiều sự quan tâm, chăm sóc.

Cặp đôi tổ chức hôn lễ nhỏ giản dị, chiếc nhẫn cưới của Marilyn có khắc dòng chữ "now is forever" (bây giờ là mãi mãi). Marilyn viết lên một trong những bức ảnh cưới của cô ba chữ "hy vọng, hy vọng, hy vọng".

Nhưng rồi cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng nảy sinh những vấn đề bởi Marilyn bị sảy thai và khó có con. Marilyn suy sụp sau khi đọc được một trang nhật ký của Miller viết về nỗi thất vọng của ông trong cuộc hôn nhân này.

Trong nhật ký, Miller đã viết hết những suy nghĩ của mình về vợ và có những từ ngữ khiếm nhã. Về điều này, Marilyn từng nói: "Anh ấy nghĩ tôi là một thiên thần nhưng rồi anh ấy biết là mình đã nhầm. Anh ấy đã cưới một người phụ nữ cũng có nhiều điểm bất toàn giống như người vợ cũ của anh ấy". Sau cùng, cuộc hôn nhân thứ 3 của Marilyn kết thúc năm 1961.

Marilyn Monroe trở thành "biểu tượng sex" sau sự cố lộ ảnh khỏa thân

Năm 1949, ở tuổi 22, Marilyn Monroe nhận lời mời chụp ảnh khỏa thân của nhiếp ảnh gia Tom Kelley. Khi thực hiện những bức ảnh này, vợ của nhiếp ảnh gia Tom Kelley cũng có mặt để giúp Marilyn cảm thấy bình tĩnh hơn.

Kết thúc buổi chụp hình, người đẹp nhận được khoản thù lao khá "bèo", chỉ 50 USD, tên người mẫu được ghi là Mona Monroe.

Về sau, Marilyn Monroe giải thích rằng cô chỉ nhận lời chụp ảnh khỏa thân vì quá túng quẫn trong một thời điểm không nhận được các lời mời hợp tác trong công việc, còn bản thân lại đang "cháy túi".

Loạt ảnh khiến Marilyn Monroe trở thành "biểu tượng sex" của đời sống văn hóa đại chúng (Ảnh: Playboy).

Năm 1952, khi Marilyn Monroe đã trở nên nổi tiếng ở Hollywood, những bức ảnh khỏa thân bất ngờ bị phát hiện và bị đề cập trở lại. Công ty quản lý khuyên Monroe nên "chối phăng" việc này, để giữ gìn hình ảnh, bởi việc người với người có nét giống nhau không phải chuyện hiếm gặp.

Tuy vậy, nữ diễn viên quyết định nói ra sự thật và giải thích trong một cuộc phỏng vấn rằng khi thực hiện những bức ảnh khỏa thân ấy, cô đang rất nghèo, không có công việc ổn định. Khi ấy, cô buộc phải chấp nhận mọi lời đề nghị trong công việc, cốt để có tiền duy trì cuộc sống, miễn là không phạm pháp.

Trước sự chân thành, trung thực của Marilyn Monroe, công chúng đã không quay lưng với cô, dù quan niệm xã hội khi ấy vẫn còn rất khắt khe và không dễ chấp nhận việc ngôi sao nổi tiếng chụp ảnh khỏa thân.

Ngay sau đó, Marilyn Monroe càng được quan tâm và trở nên nổi tiếng hơn. Tháng 12/1953, ấn bản đầu tiên của tạp chí Playboy bán ra hơn 50.000 bản. Trang bìa tạp chí in hình Marilyn Monroe. Ấn bản này còn đăng tải lại bộ ảnh khỏa thân của người đẹp. Lần này, những bức ảnh được đăng tải với tên thật của người mẫu.

Kể từ đó, danh xưng "biểu tượng sex" gắn với Marilyn Monroe. Về sau, những vai diễn của cô cũng luôn được xây dựng theo hướng gợi cảm, nóng bỏng.

Sự cố này cũng khiến Marilyn Monroe chật vật xuyên suốt sự nghiệp để được ghi nhận một cách nghiêm túc. Lúc sinh thời, Marilyn Monroe từng thất vọng vì những vai diễn một màu của mình, bởi cô luôn được giao dạng vai cô nàng gợi cảm, ngốc nghếch.

Marilyn Monroe trở thành "biểu tượng sex" sau sự cố lộ ảnh khỏa thân (Ảnh: Daily Mail).

Dù Marilyn Monroe chưa tốt nghiệp trung học, nhưng xuyên suốt sự nghiệp của mình, cô rất đề cao việc cải thiện bản thân thông qua hoạt động tự học. Cô thường tìm hiểu về văn học, kịch nghệ, thi ca, chính trị, lịch sử, triết học, tâm lý học... Không những thế, Marilyn còn để lại rất nhiều câu nói hay mà cho tới hôm nay những câu nói ấy vẫn còn được công chúng yêu thích.

Dù là một huyền thoại ở Hollywood, nhưng Marilyn có khối tài sản rất ít ỏi, chỉ khoảng 370.000 USD ở tại thời điểm nữ diễn viên qua đời, tương đương với khoảng 3,5 triệu USD hiện nay. Nguyên nhân là bởi xuyên suốt sự nghiệp, Marilyn không quan tâm tới việc đầu tư sinh lợi, cô còn chi dùng nhiều cho việc mua sắm quần áo, nữ trang...

Theo The Guardian/Daily Mail