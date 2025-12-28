Cách dàn sao biến “mốt không quần” thành xu hướng thống trị làng thời trang

Từng xuất hiện riêng lẻ trên sàn diễn, năm nay, "mốt không quần" bất ngờ bùng nổ mạnh mẽ, được hàng loạt ngôi sao quốc tế lăng xê. Trào lưu này tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi về ranh giới giữa sáng tạo, cá tính và tính ứng dụng. Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong thẩm mỹ đương đại và cách thời trang liên tục thách thức những khuôn mẫu quen thuộc.

Lisa (thành viên Blackpink) đã chọn không mặc quần trong lần đầu xuất hiện tại sự kiện thời trang hàng đầu thế giới Met Gala vào tháng 5 ở Mỹ. Cô diện một bộ trang phục màu đen gồm quần lót, giày cao gót, áo khoác len đen, quần tất mỏng. Bộ trang phục của Lisa tạo nên tranh cãi giữa ranh giới của phản cảm và gợi cảm.

Nữ ca sĩ Sabrina gây ấn tượng mạnh với bộ bodysuit (bộ đồ ôm sát) màu đỏ tía lấy cảm hứng từ bộ tuxedo của Louis Vuitton tại sự kiện thời trang Met Gala vào tháng 5.

Nữ diễn viên Jodie Turner-Smith trông thật nổi bật trong bộ đồ của Viktor & Rolf trên thảm đỏ Vogue World vào tháng 9/2023.

Cô đào gợi cảm của Hollywood Sydney Sweeney trông vẫn rất sành điệu khi diện một chiếc quần lót đính hạt cườm, xuất hiện ở thành phố New York (Mỹ) vào tháng 5/2024. Cô làm nổi bật chiếc quần lót bằng chiếc áo blazer (áo khoác) cỡ rộng màu bạc, kết hợp áo sơ mi trắng và giày cao gót chất liệu satin.

Cựu Hoa hậu Hoàn vũ Olivia Culpo sành điệu trong chiếc áo hai hàng cúc và áo khoác đen tại Tuần lễ thời trang Milan vào tháng 9/2023.

Hailey Bieber tạo nên diện mạo cá tính, sành điệu với áo len, quần lót đen và áo khoác da dáng dài khi rời khỏi một nhà hàng ở Paris (Pháp) vào tháng 9/2023.

Julia Fox gây chú ý với chiếc áo khoác da đen và nội y cùng màu vào tháng 10/2023.

Những thiết kế "không quần" tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và được các ngôi sao Hollywood yêu thích khi xuất hiện trên thảm đỏ hay dạo phố.

Tất da đen luôn được các mỹ nhân Hollywood tận dụng để tạo hiệu ứng hoàn hảo cho đôi chân và bộ trang phục họ khoác lên người.

Nữ ca sĩ Jackie Apostel tham dự Tuần lễ thời trang Paris trong khi bạn trai Cruz Beckham, hồi tháng 3. Cô diện áo khoác lông màu nâu bên ngoài chiếc quần tất mỏng và hầu như không mặc gì khác ngoài mũ lưỡi trai Dodgers, găng tay da đỏ cùng giày cao gót mũi nhọn cùng màu.