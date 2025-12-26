Mốt “không quần” - xu hướng khuấy đảo làng thời trang năm 2025

Được lăng xê từ bộ sưu tập Thu - Đông 2023 của Miu Miu, xu hướng này không chỉ duy trì sức hút mà còn bùng nổ mạnh mẽ trong năm nay, song song với những tranh cãi gay gắt về tính thẩm mỹ và ranh giới phản cảm.

Lisa (Blackpink) gây sốc với mốt không quần tại sự kiện thời trang Met Gala 2025 (Ảnh: Getty Images).

Tâm điểm của mốt không quần trong năm 2025 là Met Gala diễn ra vào tháng 5 tại Mỹ. Tại sự kiện này, Lisa (Blackpink) gây chú ý khi diện thiết kế của Louis Vuitton gồm áo blazer (áo khoác) ren xuyên thấu kết hợp bodysuit (bộ đồ ôm sát) cắt cao, gần như loại bỏ hoàn toàn quần.

Bên cạnh việc bị chỉ trích vì trang phục quá táo bạo, nữ ca sĩ còn vướng tranh cãi khi chiếc quần tam giác bị cho là in hình chân dung các nhân vật da màu có ảnh hưởng trong lịch sử, trong đó có nhà hoạt động Rosa Parks. Theo Cosmopolitan, chi tiết này đã làm dấy lên làn sóng phản đối trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến cho rằng thiết kế “thiếu tinh tế” và “kém tôn trọng”.

Không chỉ Lisa, hàng loạt ngôi sao khác như Jennie (Blackpink), Bianca Censori, Kristen Stewart, Kendall Jenner, Bella Hadid, Sydney Sweeney cũng tích cực lăng xê xu hướng không quần tại các sự kiện thời trang và sân khấu biểu diễn.

Sydney Sweeney (trái) và Sabrina Carpenter đều yêu thích mốt không quần để tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân (Ảnh: Getty Images).

Trên sân khấu một đêm nhạc tại Mỹ hồi tháng 3, Jennie từng gây tranh cãi khi diện bodysuit trắng mỏng, loại bỏ hoàn toàn quần dài, khiến trang phục bị đánh giá là phản cảm so với hình ảnh quảng bá ban đầu của nhà mốt.

Bianca Censori - vợ rapper Kanye West - cũng là gương mặt tiêu biểu của trào lưu này khi nhiều lần diện bodysuit cắt cao hoặc nội y như trang phục thường ngày. Phong cách của cô bị đánh giá là nổi loạn, thậm chí gây khó chịu cho người đối diện.

Trái lại, một số nghệ sĩ như Taylor Swift lại được khen ngợi khi ứng dụng xu hướng này theo cách tiết chế hơn. Trong chuyến lưu diễn toàn cầu thành công rực rỡ The Eras Tour, nữ ca sĩ thường diện quần ánh kim cạp cao của Vivienne Westwood phối cùng áo ngực đồng bộ. Theo Sarah Chapelle - người điều hành chuyên trang Taylor Swift Style - trang phục này giúp tạo hiệu ứng thị giác, kéo dài đôi chân và thuận tiện cho việc biểu diễn.

Taylor Swift đưa thời trang không quần lên sân khấu ca nhạc (Ảnh: Getty Images).

Sự hồi sinh của một xu hướng gây sốc

Theo các nhà quan sát, sự trở lại của mốt không quần phản ánh xu hướng đề cao chủ nghĩa cá nhân trong thời trang đương đại, đồng thời tận dụng yếu tố gây sốc để thu hút sự chú ý. Từ năm 2022, xu hướng này đã manh nha trở lại và được củng cố qua các bộ sưu tập như Miu Miu Xuân - Hè 2024, Alexander Wang Xuân - Hè 2025 hay Louis Vuitton Xuân - Hè 2025.

Phong trào đề cao sự tự tin về hình thể được xem là một trong những yếu tố thúc đẩy cách người nổi tiếng thể hiện bản thân thông qua thời trang. Trong bối cảnh đó, xu hướng không mặc quần trở thành dịp để tôn vinh đôi chân - bộ phận ngày càng được xem là điểm nhấn thẩm mỹ.

Phong cách này đặc biệt phù hợp với những người có chiều cao khiêm tốn, bởi việc loại bỏ quần dài giúp tạo ảo giác về tỷ lệ cơ thể cân đối và đôi chân dài hơn khi ánh nhìn được tập trung vào phần thân dưới.

Nhiều người nổi tiếng tích cực lăng-xê mốt không quần trong năm qua (Ảnh: DM).

Nữ ca sĩ Sabrina Carpenter, sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, từng chia sẻ với Vogue rằng cô được Pharrell Williams - Giám đốc sáng tạo mảng thời trang nam của Louis Vuitton - khuyên không nên mặc quần dài tại Met Gala 2025, nhằm tối ưu hiệu ứng thị giác cho chiều cao của mình.

Theo Valerie Steele, nhà sử học thời trang và Giám đốc Bảo tàng thuộc Học viện Công nghệ Thời trang (FIT), những thiết kế theo xu hướng không quần “không quá gây sốc” như nhiều người nghĩ. Bà cho rằng đây là một cách tiếp cận đơn giản để dung hòa giữa chủ đề “may đo tinh xảo” của Met Gala và nhu cầu thể hiện cá tính thời trang của người mặc.

Steele cũng nhận định, trào lưu này phản ánh sự dịch chuyển trong quan niệm thẩm mỹ, khi đôi chân có thể trở thành một biểu tượng địa vị mới. Quan điểm này tương đồng với nhận định của nhà sử học thời trang James Laver, người từng chỉ ra rằng các bộ phận được xem là gợi cảm luôn thay đổi theo thời đại: Khi là vòng một, khi là tấm lưng trần, và có lúc chính là đôi chân.

Sự hồi sinh của mốt không quần giống như vòng lặp của chu kỳ thời trang và gửi gắm một phần thông điệp về nữ quyền (Ảnh: Getty Images).

Góc nhìn lịch sử và vòng đời xu hướng

Dù thời trang thường bị xem là phù phiếm, cách con người ăn mặc trên thực tế lại gắn bó chặt chẽ với các biến chuyển văn hóa, kinh tế và chính trị. Lịch sử của quần dài dành cho phụ nữ là một minh chứng điển hình cho mối liên hệ đó.

Trước giữa thế kỷ 19, tại nhiều xã hội phương Tây, việc phụ nữ mặc quần dài bị coi là điều không thể chấp nhận, bởi nó bị xem như thách thức trực tiếp đến trật tự quyền lực do nam giới nắm giữ. Định kiến này kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Đầu thế kỷ 20, một tạp chí dành cho nam giới thậm chí còn phát hành số đặc biệt năm 1903 với chủ đề “những cô gái xẻ đôi” - ám chỉ phụ nữ tạo dáng trong quần dài như một hình ảnh gây sốc.

Từ sàn diễn thời trang tới trang phục dạo phố đều có dấu ấn của mốt không quần (Ảnh: Getty Images).

Phải đến năm 2013, Pháp mới chính thức bãi bỏ quy định tồn tại gần 200 năm (dù không còn được thực thi), trong đó yêu cầu phụ nữ chỉ được mặc quần dài khi có sự cho phép của cảnh sát. Lịch sử này cho thấy, việc phụ nữ để lộ hay che giấu cơ thể chưa bao giờ đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ, mà là quá trình thương lượng kéo dài hàng thế kỷ giữa cá nhân và chuẩn mực xã hội.

Chính vì vậy, nếu xu hướng không mặc quần ngày nay gây cảm giác vi phạm - dù công khai hay tinh tế - thì đó là hệ quả của một lịch sử dài, nơi mỗi lần phụ nữ phô bày những phần cơ thể từng bị cấm đoán đều kéo theo sự sốc và phản ứng dữ dội từ công chúng. Yếu tố “kỳ lạ” và phá vỡ chuẩn mực đóng vai trò quan trọng trong cách các xu hướng phô diễn cơ thể được tiếp nhận.

Ở góc độ khác, mốt không quần cũng phản ánh tính chu kỳ của thời trang, tương tự sự trở lại của các trào lưu như balletcore (xu hướng ba lê) hay trang phục tập nhảy - đặc biệt là áo liền quần - vốn phổ biến từ thập niên 1950.

Jennie (Blackpink) cũng thường xuyên xuất hiện với trang phục mốt không quần (Ảnh: Instagram).

Theo các nghiên cứu về xu hướng, những trào lưu như “không mặc quần” thường thâm nhập vào thời trang chính thống theo 2 con đường: Lan tỏa từ sàn diễn và người nổi tiếng, hoặc xuất phát từ phong cách đường phố và mạng xã hội. Vòng đời của một xu hướng bắt đầu với nhóm “người tiên phong” - chỉ chiếm khoảng 1-2,5% dân số - trước khi được công chúng đón nhận rộng rãi.

Tuy nhiên, khi một xu hướng đạt đến điểm bão hòa và trở nên quen thuộc, nó thường nhanh chóng thoái trào. Trong khi các phong cách mang tính cổ điển có thể tồn tại hàng chục năm, những “mốt” thời trang gây sốc thường chỉ kéo dài từ 1 đến 2 năm, trước khi nhường chỗ cho làn sóng mới.