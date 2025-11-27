Nam tài xế cầm dao thò ra cửa xe trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ngày 27/11, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan mời làm việc tài xế xe tải cầm dao tự chế thò ra ngoài cửa xe, liên tục chỉ về phía xe có người đang quay clip chạy song song trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Tháp.

Khoảnh khắc nam tài xế cầm dao tự chế thò ra ngoài trên cao tốc (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, lúc 17h41 ngày 25/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 44 giây ghi lại tài xế xe tải biển số TPHCM chạy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ hướng từ miền Tây đi TPHCM.

Khi đến đoạn thuộc xã Tân Phú, giáp ranh xã Bình Trưng (tỉnh Đồng Tháp), xe này vượt lên áp sát chiếc xe khác có người đang quay clip.

Nam tài xế xe tải hạ kính cửa, dùng tay chỉ vào người quay clip, tay phải cầm dao tự chế thò ra ngoài đe dọa người đi đường. Ngoài ra, người đàn ông này còn không thắt dây an toàn.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội nhận được nhiều ý kiến, đa số yêu cầu xử lý nghiêm hành vi của nam tài xế để có sự răn đe.