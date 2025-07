Blackpink gây sốt khi trở lại với váy áo gợi cảm, trang sức tiền tỷ

Ngày 5-6/7, Blackpink chính thức khởi động chuyến lưu diễn thế giới Deadline tại Sân vận động Goyang, Hàn Quốc. 4 thành viên tiếp tục khẳng định đẳng cấp với sân khấu bùng nổ và phong cách thời trang được đầu tư kỹ lưỡng, loạt thiết kế riêng ấn tượng.

Mở màn đêm diễn đầu tiên, các thành viên Blackpink đồng loạt xuất hiện trong thiết kế được may đo riêng từ nhà mốt nổi tiếng DIDU. Trước đó, thương hiệu này từng đồng hành cùng Jennie tại sân khấu Coachella 2025.

Jennie (ảnh trái) thu hút mọi ánh nhìn trong trang phục tông nude - đen cắt xẻ tinh tế, khoe vòng eo thon gọn và đường cong sắc nét. Mẫu áo croptop (áo dáng ngắn) ôm sát cùng quần siêu ngắn giúp cô nàng tôn lên vóc dáng săn chắc và đường cong quyến rũ trên sân khấu.

Jisoo lựa chọn váy corset dáng xòe gam be nhẹ nhàng, kết hợp đai khóa bản lớn tạo điểm nhấn. Thiết kế giúp cô giữ được nét thanh lịch quen thuộc, đồng thời tôn lên vẻ gợi cảm một cách kín đáo.

Lisa (ảnh trái) chọn phong cách cá tính với corset ánh kim phối khóa kéo nổi bật trên nền đen. Thiết kế giúp cô phô diễn vóc dáng cân đối và thần thái sân khấu mạnh mẽ, đúng tinh thần của ngôi sao biểu diễn.

Rosé nổi bật với áo crop corset ánh bạc kết hợp chân váy da, mang lại hình ảnh hiện đại, sắc sảo. Thiết kế sử dụng chất liệu tái chế cao cấp, được hoàn thiện thủ công, phù hợp với định hướng thời trang bền vững mà nhóm theo đuổi.

Trong màn trình diễn các ca khúc solo (cá nhân), cả 4 thành viên tiếp tục chứng minh đẳng cấp thời trang khi xuất hiện với loạt trang phục ấn tượng từ cá tính, mạnh mẽ đến thanh lịch, thể hiện rõ màu sắc cá nhân.

Trình diễn 3 ca khúc Mantra, With the IE và Like Jennie, Jennie chọn phong cách thể thao khỏe khoắn với bodysuit (áo liền quần) trắng viền đỏ đến từ thương hiệu Hàn Quốc LEJE. Đáng chú ý, thiết kế được thực hiện từ các chất liệu thân thiện môi trường như da táo, giấy hanji, vải dư thừa và đồ cổ điển tái chế.

Để hoàn thiện tổng thể, Jennie kết hợp áo khoác đồng bộ, quần shorts thun và ủng đen lấy cảm hứng từ đồ đua xe. Chi tiết váy thắt lưng hoạt hình giúp tổng thể thêm phần trẻ trung, cá tính.

Em út Lisa gây chú ý với vẻ ngoài bí ẩn khi diện bộ corset lưới xích ánh bạc theo phong cách Gothic hiện đại. Thiết kế độc quyền kết hợp chân váy đồng chất liệu và phụ kiện dây chuyền dài, làm nổi bật vóc dáng săn chắc cùng khí chất mạnh mẽ đặc trưng.

Với mái tóc dài và lối trang điểm đậm chất thần tượng Hàn Quốc, Lisa nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Không ít ý kiến cho rằng, hình ảnh nữ tính, mềm mại này giúp cô tỏa sáng hơn so với phong cách gợi cảm thường thấy khi hoạt động solo.

Jisoo tiếp tục theo đuổi hình ảnh thanh lịch trong màn trình diễn solo với corset ren trắng từ Galia Lahav phối cùng quần shorts phồng “Snow White Bloomers” giá 380 USD (gần 10 triệu đồng) của Fancì Club - thương hiệu thời trang Việt Nam đang gây chú ý mạnh mẽ tại làng mốt quốc tế.

Bộ trang phục được hoàn thiện với đôi boots cao cổ Dior giá 2.050 USD (khoảng 53 triệu đồng) và loạt trang sức đắt đỏ đến từ Cartier - thương hiệu Jisoo làm đại sứ toàn cầu.

Trong đó, chiếc vòng tay "Juste un Clou" có giá 5.300 USD (khoảng 138 triệu đồng), hai chiếc nhẫn thuộc dòng Trinity giá 7.200-10.000 USD (khoảng 188-261 triệu đồng) và vòng tay "Essential Lines" lên đến 31.500 USD (hơn 823 triệu đồng).

Tại sân khấu mới, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa tiếp tục thu hút sự chú ý khi diện loạt thiết kế may đo riêng từ nhà mốt Grace Elwood. Mỗi bộ trang phục không chỉ phản ánh phong cách đặc trưng của từng thành viên, mà còn thể hiện tinh thần cá nhân rõ nét qua từng đường cắt, chất liệu và phối màu độc đáo.

Jisoo xuất hiện với bộ corset dáng váy màu nude nhấn nhá bằng chi tiết cài khóa cá tính. Thiết kế gợi liên tưởng đến phong cách chiến binh cổ điển vừa gợi cảm, vừa mạnh mẽ.

Jennie tiếp tục khẳng định gu thời trang độc đáo khi diện bộ cắt xẻ bất đối xứng, pha trộn giữa chất liệu da và vải bố, kết hợp găng tay đỏ nổi bật, tạo điểm nhấn thị giác khác biệt.

Rosé lựa chọn mẫu áo corset cách điệu phối cùng quần shorts tông đỏ - trắng phá cách, khoe trọn vóc dáng săn chắc và thần thái đầy cuốn hút. Còn em út Lisa không hề kém cạnh với bộ trang phục tông nâu đất, nhấn bằng chi tiết dây khóa kim loại tạo nên tổng thể mạnh mẽ, hiện đại.

Ảnh: X, Instagram nhân vật