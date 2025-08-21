Trùng với nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lương hưu tháng 9 được chi trả thế nào?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết căn cứ quyết định 166/QĐ-BHXH, lương hưu và trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3/9 do trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thay vì ngày 2/9 như thường lệ.

Theo khoản 4 Điều 7 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, lịch chi trả lương hưu hằng tháng được tổ chức theo hai giai đoạn. Tại các điểm chi trả trực tiếp, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng, đảm bảo tối thiểu 6 giờ chi trả mỗi ngày.

Việc kết thúc chi trả có thể được thực hiện trước ngày 10 nếu toàn bộ danh sách người hưởng đã được giải quyết. Sau đó, từ ngày 11 đến ngày 25, việc chi trả sẽ tiếp tục tại các điểm giao dịch của bưu điện.

Tuy nhiên, lịch này có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế tại từng địa phương. Đặc biệt trong tháng 9, do ngày 2/9 trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lịch chi trả sẽ được dời sang ngày làm việc tiếp theo. Như vậy, người hưởng lương hưu sẽ bắt đầu nhận từ ngày 3 đến ngày 10/9 tại các điểm chi trả.

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan Bảo hiểm xã hội trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng vào ngày mùng 2 hằng tháng.

Nếu trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì lịch chi trả sẽ được bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ. Đối với những người nhận lương hưu, trợ cấp bằng tiền mặt thì cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với Bưu điện chi trả sau ngày chi trả qua tài khoản cá nhân.

Liên quan đến hoạt động chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội thông tin, do ngày 2/9 là ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nên cơ quan Bảo hiểm xã hội dự kiến chi trả cho người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân vào ngày 3/9.

Đồng thời, liên quan đến việc chi trả bằng tiền mặt cho gần 3.500 người thì cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với Bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả kịp thời cho người hưởng sau ngày 4/9.