Rihanna khoe bụng bầu gợi cảm, Mingyu diện cây trắng nổi bật tại show Dior

Buổi trình diễn Dior Men Xuân - Hè 2026 đánh dấu lần đầu tiên nhà thiết kế Jonathan Anderson đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo cho thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp và trở thành tâm điểm tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) khi thu hút dàn khách mời đẳng cấp quốc tế.

Trong số các nhân vật nổi bật ngồi hàng ghế đầu có Daniel Craig, Sabrina Carpenter, Robert Pattinson, nhóm nhạc Hàn Quốc TXT, biểu tượng thời trang Rihanna… Mỗi người đều thể hiện phong cách riêng, góp phần tạo nên bức tranh thời trang đa sắc tại sự kiện.

Không chỉ là điểm đến của các ngôi sao giải trí, show diễn còn quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong làng thiết kế như Donatella Versace, Giám đốc sáng tạo Pharrell Williams, hai nhà thiết kế Jack McCollough và Lazaro Hernandez hiện điều hành Loewe…

Cặp đôi biểu tượng thời trang Rihanna và A$AP Rocky có màn tái xuất đầy phong cách tại Paris khi cùng nhau tham dự buổi trình diễn thời trang Dior Men Xuân - Hè 2026.

Không chỉ thu hút ống kính bởi danh tiếng, cả hai còn gây chú ý với trang phục phối màu ăn ý. A$AP Rocky lựa chọn phong cách thanh lịch pha chút cổ điển khi diện áo sơ mi xanh nhạt cài cúc, kết hợp cùng cà vạt họa tiết đặc trưng Dior, quần jeans sẫm màu và đôi giày boots da lộn.

Trong khi đó, Rihanna tiếp tục thể hiện tinh thần táo bạo với sự kết hợp nhiều lớp. Cô diện áo sơ mi trắng cùng áo vest cắt lửng màu xanh bạc hà và áo khoác họa tiết nổi bật bên ngoài.

Tổng thể trang phục được Rihanna hoàn thiện với quần xám, giày cao gót đen, tất trắng, kính râm thời thượng và vòng cổ ngọc trai.

Ca sĩ Sabrina Carpenter tiếp tục khẳng định phong cách thời trang tinh tế. Cô lựa chọn thiết kế mang đậm dấu ấn thương hiệu gồm áo khoác blazer ôm sát eo kết hợp cùng chân váy xếp ly màu xám, tạo nên tổng thể hài hòa giữa cổ điển và hiện đại.

Mái tóc vàng nổi bật được Carpenter duỗi thẳng, điểm xuyết bằng những lọn xoăn nhẹ, tôn lên đường nét mềm mại trên gương mặt. Cô hoàn thiện phong cách với chiếc mũ đen thanh lịch, cùng tông màu và túi xách Lady Dior kinh điển.

Trong khi đó, Robert Pattinson xuất hiện với phong cách trẻ trung nhưng không kém phần lịch thiệp. Nam diễn viên lựa chọn áo sơ mi sọc xanh nhạt phối cùng cà vạt lụa màu xanh lam, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho diện mạo tổng thể.

Anh khoác ngoài áo jacket màu nâu đậm, cài khuy kín đáo, kết hợp quần kaki ống rộng và giày lười hai tông màu cổ điển. Lối phối đồ mang đậm tinh thần “preppy” (phong cách thời trang lấy cảm hứng từ sinh viên đại học) nhưng được tiết chế khéo léo, toát lên vẻ năng động, phóng khoáng và đầy tính ứng dụng thường ngày.

Đại sứ thương hiệu Mingyu (Seventeen) thu hút ánh nhìn với phong cách thanh lịch pha chút năng động. Anh chàng diện nguyên bộ đồ trắng gồm áo sơ mi gài kín cúc và quần shorts túi hộp, mang đến hình ảnh chỉn chu nhưng vẫn trẻ trung.

Chiếc cà vạt cùng tông, đính nhẹ logo Dior góp phần nhấn nhá tinh tế cho tổng thể. Nam thần tượng Hàn Quốc phối trang phục với thắt lưng da nâu bản to và giày lười cùng tông màu tạo nên điểm nhấn hài hòa. Vẻ ngoài bảnh bao, khỏe khoắn giúp Mingyu nổi bật giữa dàn khách mời quốc tế.

Nhóm nhạc Hàn Quốc TXT thu hút sự chú ý với phong cách thời trang trẻ trung, đồng điệu. Các thành viên lựa chọn bảng màu chủ đạo là hồng - xám, phối hợp cùng quần âu ống đứng gam tối và giày sneakers (giày thể thao) mang dấu ấn đặc trưng của nhà mốt Dior.

Soobin gây ấn tượng với hình ảnh chỉn chu trong chiếc áo khoác blazer họa tiết nhã nhặn, kết hợp sơ mi xanh lam cổ trụ, tạo nên tổng thể vừa cổ điển, vừa hiện đại. Yeonjun lại mang đến cảm giác ấm áp khi phối áo len dệt kim màu hồng nhẹ với sơ mi xanh pastel, gợi liên tưởng đến phong cách preppy tinh tế.

Beomgyu lựa chọn áo sơ mi hồng be được cài kín cổ, kết hợp cùng túi đeo vai bản to in họa tiết Dior Oblique đặc trưng, tạo điểm nhấn cá tính cho tổng thể thanh lịch. Taehyun lại ưu ái sự tối giản với áo polo hồng phấn phối cùng quần tối màu, khoác hờ áo blazer trên tay, toát lên vẻ nhẹ nhàng nhưng không kém phần thời thượng.

Bộ sưu tập Dior Men Xuân - Hè 2026 dưới bàn tay của Jonathan Anderson không chỉ là thời trang mà còn tái hiện lại hình ảnh sinh viên lịch sử nghệ thuật thông minh, có gu nhưng vẫn đang loay hoay định nghĩa bản thân trong thế giới “người lớn”.

Những tín đồ trung thành của Jonathan Anderson có thể dễ dàng nhận ra dấu ấn quen thuộc từ thời kỳ anh dẫn dắt Loewe như phần cổ tương phản trên áo khoác ngoài, dép ngư dân được phối cùng tất sọc…

Logo Dior xuất hiện rải rác, không phô trương để được nhận diện. Chính trong sự tiết chế ấy, Anderson đưa ra những cú bắt tay đầy khéo léo với lịch sử của nhà mốt như chiếc áo khoác Bar kinh điển - biểu tượng của Dior từ năm 1947 - được tái sinh với vải tweed Donegal của Ailen.

Chiếc quần cargo quá khổ với diềm xếp nếp đến chiếc váy Venus trứ danh của Dior, từng được trưng bày tại Viện Trang phục…

Điểm thú vị là cách Anderson phá cách với layer (tầng lớp) và phụ kiện như túi đeo chéo nằm dưới lớp áo khoác blazer sang trọng, ba lô lại “tựa nhẹ” lên những chiếc áo sơ mi dài gần chấm gót.

Áo vest ngắn khoe hờ hững phần eo, gợi cảm mà không quá lộ liễu. Một bên ống quần xắn lên, bên kia phủ dài qua mắt cá. Toàn bộ bộ sưu tập gợi cảm giác như tuyên ngôn về việc mặc đẹp mà không cần quá đúng.

Ảnh: Getty, Dior