Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu tới thăm Tập đoàn T&T Group

Tại buổi tiếp, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group - ông Đỗ Quang Hiển - đã nồng nhiệt chào mừng Quốc vương, Hoàng hậu và đoàn đại biểu cấp cao Bhutan.

Góp phần hiện thực hóa định hướng hợp tác Việt Nam - Bhutan

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã chia sẻ các hoạt động nổi bật của Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB. Theo đó, T&T Group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, với hơn 80.000 cán bộ nhân viên; hơn 200 công ty thành viên, liên doanh, liên kết; hoạt động tập trung vào 7 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, cũng là những ngành trọng yếu của nền kinh tế đất nước, điển hình như tài chính đầu tư; bất động sản; năng lượng sạch; logistics; hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không; nông nghiệp…

Quốc vương Bhutan cùng Hoàng hậu đến thăm Tập đoàn T&T Group (Ảnh: T&T Group).

Ngân hàng SHB hiện nằm trong Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam với vốn điều lệ 40.657 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của SHB đạt gần 825.000 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, vốn hóa SHB vượt 3 tỷ USD, cổ phiếu SHB nằm trong nhóm cổ phiếu trụ cột VN30.

Ông Đỗ Quang Hiển bày tỏ mong muốn thiết lập các hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Bhutan trong một số lĩnh vực đang là thế mạnh của Bhutan và cũng là thế mạnh của T&T Group như: du lịch tâm linh, nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… Sở hữu tiềm lực và kinh nghiệm đa ngành, T&T Group và Ngân hàng SHB tự tin có đủ năng lực để tham gia, triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai nước.

Ông Đỗ Quang Hiển bày tỏ mong muốn hợp tác với Bhutan (Ảnh: T&T Group).

Đề xuất Vietravel Airlines hợp tác với Bhutan Airlines mở đường bay mới

Trong lĩnh vực hàng không, với lợi thế T&T Group đang sở hữu hãng hàng không Vietravel Airlines, doanh nhân Đỗ Quang Hiển đề xuất với Quốc vương Bhutan việc mở đường bay thẳng giữa Bhutan và Việt Nam thông qua việc hợp tác với Bhutan Airlines. Việc mở đường bay trực tiếp không chỉ thúc đẩy du lịch, vận chuyển hàng hóa, mà còn góp phần quan trọng trong phát triển giao thương, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước nói riêng; giữa Bhutan và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Bên cạnh đó, để phát huy tiềm năng du lịch tâm linh, T&T Group đang đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm như dự án Cảng hàng không Quảng Trị, kết hợp với Vietravel Airlines để khai thác các sản phẩm du lịch đặc thù. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên tăng cường trao đổi văn hóa, tôn giáo, mở rộng hợp tác du lịch tâm linh.

Quốc vương Bhutan cùng Hoàng hậu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB (Ảnh: T&T Group).

Bhutan hiện là quốc gia hiếm hoi trên thế giới đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), lấy phát triển xanh làm trụ cột trong chiến lược phát triển. Đây cũng chính là định hướng mà T&T Group kiên định theo đuổi, thể hiện qua các dự án năng lượng tái tạo, đô thị sinh thái và thành phố xanh.

Quốc vương Bhutan cùng Hoàng hậu và đoàn đại biểu cấp cao Bhutan chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB (Ảnh: T&T Group).

T&T Group và Ngân hàng SHB là những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu tiềm lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm đa ngành cùng sự quan tâm đến lĩnh vực này. Những lợi thế đó không chỉ khẳng định năng lực tham gia mà còn tạo nền tảng để hai bên mở rộng hợp tác, triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong tương lai.