Toyota Vios Hybrid ra mắt Đông Nam Á, giá quy đổi từ 580 triệu

Ngày 21/8, Toyota Yaris Ativ HEV chính thức được ra mắt khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan với hai phiên bản HEV Premium và HEV GR Sport, có giá bán ưu đãi 719.000-769.000 baht, quy đổi tương đương 582-622 triệu đồng. Tại một số thị trường trong đó có Việt Nam, mẫu xe này có tên gọi khác là Vios.

Toyota Yaris Ativ HEV GR Sport (Ảnh: Headlightmag).

Toyota Yaris Ativ (sau đây được gọi là Vios) thuộc thế hệ thứ 4, lần đầu ra mắt Thái Lan vào năm 2022. So với các bản thuần xăng, thiết kế tổng thể của Vios Hybrid vẫn giữ nguyên, phân biệt bằng một số chi tiết như la-zăng và logo “HEV” được gắn ở đuôi xe.

Trên bản HEV Premium, xe sở hữu đèn LED trước/sau, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tự động, mâm hợp kim 16 inch kiểu mới có thiết kế dạng phay xước hai tông màu. Với biến thể HEV GR Sport, xe được trang bị gói phụ kiện GR gồm các chi tiết thể thao hơn bản thường, như: cản trước/sau, ốp sườn, mâm hợp kim 17 inch và logo “GR” xuất hiện tại nhiều vị trí.

Toyota Vios HEV Premium có chiều dài 4.425mm, rộng 1.740mm và cao 1.480mm. Biến thể GR Sport sẽ dài hơn 15mm do có cản trước/sau thể thao hơn (Ảnh: Headlightmag).

Nội thất của Toyota Vios Hybrid cũng giữ nguyên thiết kế tổng thể giống các bản thuần xăng. Tại Thái Lan, xe được trang bị màn hình cảm ứng 10,1 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế sau đi kèm tính năng lọc bụi mịn PM2.5, đèn viền trang trí nội thất 64 màu và 6 loa Pioneer.

Ghế ngồi trên hai phiên bản của Toyota Vios Hybrid đều được bọc da tổng hợp. Trong đó, ghế ngồi của biến thể HEV Premium có hai tông màu đen-xám, bản GR Sport sử dụng thuần màu đen với logo “GR” trên tựa đầu.

Tổng thể nội thất của Toyota Vios Hybrid (Ảnh: Headlightmag).

Về khả năng vận hành, Toyota Vios Hybrid sử dụng hệ truyền động xăng lai điện tương tự “người anh em” Yaris Cross Hybrid. Đây cũng là điều dễ hiểu, do cả hai mẫu xe này đều sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu DNGA (Daihatsu New Global Architecture).

Cấu hình này gồm máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên có thông số 90 mã lực và 121Nm, kết hợp với một mô-tơ điện (79 mã lực, 141Nm) và hộp số vô cấp điện tử e-CVT. Xe có 3 chế độ lái: Eco, Normal và Power.

Trang bị an toàn của xe vẫn có điểm nhấn là gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense với nhiều tính năng hỗ trợ người lái nâng cao như: kiểm soát hành trình thích ứng trên toàn dải tốc độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ giữ làn…

Theo công bố của nhà sản xuất, Toyota Vios Hybrid tiêu thụ 3,4 lít/100km trong đô thị (Ảnh: Headlightmag).

Dù Toyota Việt Nam liên tục đẩy mạnh chuỗi sản phẩm hybrid trong những năm gần đây, nhưng chưa rõ ngày về của Vios Hybrid. Mẫu sedan hạng B này tại nước ta vẫn đang “dậm chân” ở thế hệ thứ 3, chưa được nâng cấp lên đời mới nhất như các thị trường trong khu vực.

Sau khi ra mắt Thái Lan vào năm 2022, thế hệ mới của Toyota Vios nhanh chóng xuất hiện tại các quốc gia lân cận như Lào và Malaysia. Xe tại Việt Nam được nâng cấp vào năm 2023, nhưng chỉ thay đổi mặt ca-lăng giống mẫu hatchback Yaris tại Thái Lan, bổ sung thêm 2 tính năng an toàn và giảm giá bán.

Toyota Vios hiện hành tại Việt Nam có giá bán lẻ đề xuất dao động 458-545 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nếu so với các đối thủ, thiết kế và trang bị của Toyota Vios đã có phần “tụt hậu”. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn được khách Việt ưa chuộng nhất phân khúc sedan hạng B nhờ thương hiệu Nhật, giá bán dễ tiếp cận cùng nhiều chương trình ưu đãi.

Sau 7 tháng đầu năm, Toyota Vios đang dẫn đầu phân khúc sedan hạng B với lũy kế doanh số đạt 6.478 chiếc, xếp sau đó là Honda City (4.766 xe), Hyundai Accent (4.297 chiếc)…