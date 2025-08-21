Đỗ Nhật Hoàng nhập viện, Thân Thúy Hà 3 lần lỡ chuyến bay khi đóng "Mưa đỏ"

Chiều 20/8, đoàn phim Mưa đỏ tổ chức buổi chiếu ra mắt và giao lưu với truyền thông tại TPHCM, với sự tham gia của đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền, nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cùng dàn diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Thân Thúy Hà, Hứa Vĩ Văn...

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (thứ hai từ trái sang) và dàn diễn viên tại buổi ra mắt chiều 20/8 (Ảnh: Bích Phương).

Đạo diễn Đặng Thái Huyền và nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cho biết, bộ phim Mưa đỏ được ê-kíp ấp ủ ý định sản xuất từ 10 năm trước. Thực hiện phim về đề tài chiến tranh là hành trình vô cùng khó khăn vì có bối cảnh lớn, phức tạp, nhưng ê-kíp không muốn nhắc nhiều về những trở ngại đã qua mà muốn nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó của mọi người.

"Thông điệp mà bộ phim mong muốn truyền tải đến khán giả chính là việc đất nước có phát triển vững bền hay không là nhờ vào sự hòa hợp của dân tộc, đoàn kết của toàn thể người dân Việt Nam.

Tôi tin rằng những thế hệ đạo diễn trẻ tiếp theo sẽ thực hiện thêm nhiều phim điện ảnh về lịch sử của đất nước", đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ về thông điệp phim "Mưa đỏ" (Video: Bích Phương).

Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn hé lộ, phim bấm máy từ tháng 11/2024 đến tháng 1 năm nay. Vì Mưa đỏ cần ra mắt đúng dịp hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nên khâu hậu kỳ diễn ra gấp gáp, áp lực.

"Có thời điểm thời tiết Quảng Trị rất xấu, mưa xối xả nhiều ngày. Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (đóng vai Cường - PV) lại bị sốt, nhập viện 4 ngày ở thị xã. Đoàn phim 300 người phải nghỉ quay. Lúc đó tôi gặp khủng hoảng.

Tôi bàn với đạo diễn Đặng Thái Huyền, tìm cách quay bù những cảnh không có Nhật Hoàng. Tôi động viên ê-kíp hoàn thành ghi hình trước Tết âm lịch vì nếu kéo dài sẽ đội kinh phí sản xuất lên rất nhiều", nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn nói.

Ê-kíp phim "Mưa đỏ" đã vượt qua nhiều khó khăn, dành trọn tâm huyết để cống hiến cho tác phẩm (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong Mưa đỏ, diễn viên Thân Thúy Hà đóng vai mẹ của Quang (Steven Nguyễn). Cô cho biết, vai diễn này không tạo áp lực về kỹ năng diễn xuất, nhưng mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

"Để đóng được vai diễn này khá gian truân vì tôi đặt vé máy bay 3 lần nhưng phải đổi lịch 3 lần, trong đó có 1 lần vì thời tiết xấu. Tôi từng nghĩ đến việc bỏ vai, nhưng đây là cơ hội quý giá, vinh dự nên tôi tìm mọi cách sắp xếp lịch trình để tham gia.

Khi đóng phim, tôi tập trung vào tình thương của mẹ dành cho con trai. Dù là phe nào thì nỗi đau người mẹ mất con cũng như nhau. Có phân đoạn dù đau khổ nhưng tôi không được khóc vì đó là nỗi đau âm ỉ. Nhiều khoảnh khắc tôi phải tự trấn an bản thân không được rơi nước mắt nhưng chính câu chuyện và bối cảnh đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc", Thân Thúy Hà chia sẻ.

Diễn viên Steven Nguyễn nói thêm về vai diễn Quang: "Thử thách lớn nhất đối với tôi là làm thế nào để thể hiện đúng tinh thần của nhân vật Quang trong kịch bản gốc của nhà văn Chu Lai. Nhờ sự đồng hành, chỉ dẫn của Điện ảnh Quân đội nhân dân và ê-kíp, tôi mới có thể hoàn thành tốt vai diễn này".