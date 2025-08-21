Động đất 5,4 độ ngoài khơi Myanmar, nhà cửa ở Bangkok rung lắc

Động đất xảy ra ngoài khơi Myanmar sáng 21/8 (Ảnh: USGS).

Theo AFP, vào lúc 9h58 ngày 21/8, một trận động đất mạnh 5,4 độ xảy ra ngoài khơi bờ biển phía nam Myanmar. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10km, cách huyện Mae Sot, tỉnh Tak của Thái Lan khoảng 211km về phía tây nam.

Mặc dù đến nay chưa có báo cáo về thiệt hại hay tác động tại Thái Lan, cư dân ở một số khu vực của Bangkok cho biết họ cảm nhận được rung chấn.

Tại quận Din Daeng, rung chấn mạnh đến mức những người bên trong tòa nhà bộ đã vội vàng sơ tán.

Tại Khlong Toei Nuea, quận Watthana, rung chấn nhẹ kéo dài khoảng 10 giây. Trên đường Banthat Thong, quận Ratchathewi, nhân viên văn phòng cho biết họ cảm nhận được tòa nhà rung lắc.

Tại Bang Krasor, quận Mueang, Nonthaburi, cư dân ở tầng 9 của một tòa nhà cao tầng tại khu vực Khae Rai cho biết tòa nhà rung lắc và cảm thấy chóng mặt. Ở Si Lom, quận Bang Rak, người dân kể lại họ nhận thấy tòa nhà cùng các vật dụng trong nhà rung lắc, dù chỉ trong thời gian ngắn.

Hồi đầu năm nay, một trận động đất mạnh 7,7 độ ở Myanmar kéo theo một công trình 30 tầng ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đổ sập, khiến 89 người thiệt mạng. Sau vụ việc, giới chức Thái Lan đã yêu cầu rà soát chất lượng các tòa nhà cao tầng để đảm bảo an toàn.