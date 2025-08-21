Samsung ra mắt bộ đôi điện thoại tầm trung tích hợp AI

Bộ đôi điện thoại tầm trung Galaxy A17 (trái) và A07 (phải) mới ra mắt của Samsung (Ảnh: Samsung).

Bộ đôi Galaxy A17 và A07 thuộc phân khúc tầm trung, đều sử dụng màn hình 6,7 inch với lớp kính cường lực.

Galaxy A17 có độ phân giải Full HD+ cùng tần số quét 120Hz, trong khi Galaxy A07 dừng ở mức HD+ (1600x720) với tần số quét 90Hz.

Cả hai đều đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP54.

Galaxy A17 được trang bị chip Exynos 1330, RAM 8GB, bộ nhớ 128/256GB, cụm 3 camera sau với cảm biến chính 50 megapixel. Galaxy A07 sử dụng chip MediaTek Helio G99, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, cụm camera kép với camera chính 50 megapixel.

Pin của cả hai đều có dung lượng 5.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W và khe cắm thẻ nhớ ngoài. Máy chạy Android 15, có tính năng chống trộm, khóa từ xa và xác thực sinh trắc học, cùng chế độ Auto Blocker ngăn cài đặt ứng dụng không xác thực.

Galaxy A07 có giá 3,39 triệu đồng, Galaxy A17 có giá 5,19 và 6,19 triệu đồng tùy phiên bản bộ nhớ.